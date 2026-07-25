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El régimen de Irán condenó a muerte a otro preso político: opositores exiliados piden la intervención de la ONU

El sentenciado es Isa Chari, un obrero de 37 años y padre de dos hijos, acusado de pertenecer a la PMOI/MEK, organización considerada “terrorista” por la República Islámica

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Detalle de una soga que fue puesta por iraníes que viven en exilio durante una protesta en contra de la política del régimen (EFE/ALI ALI/Archivo)
Detalle de una soga que fue puesta por iraníes que viven en exilio durante una protesta en contra de la política del régimen (EFE/ALI ALI/Archivo)

El Consejo Nacional de la Resistencia iraní (CNRI), grupo opositor en el exilio, denunció una nueva sentencia de muerte contra un preso político vinculado a la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán (PMOI/MEK). El sentenciado es Isa Chari, un obrero de 37 años y padre de dos hijos, acusado de pertenecer a la PMOI/MEK, organización considerada “terrorista” por el régimen de Teherán.

La condena fue impuesta por el juez Mohammad Mehdi Shahmirzadi en la Sala 23 del Tribunal Revolucionario de Teherán. Chari había sido detenido en diciembre de 2025.

Según el CNRI, en ese periodo la agencia de noticias Mehr, vinculada al Ministerio de Inteligencia del régimen, informó del arresto de una persona por actividades contra la seguridad y su relación con “movimientos expatriados”, aunque no especificó su nombre ni su afiliación exacta.

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Durante siete meses no se difundió información adicional sobre Chari. El CNRI señaló: “Ni siquiera se han seguido los procedimientos judiciales y legales habituales del propio régimen, y su familia no tuvo noticias de él hasta su traslado a Ghezel Hesar”. La organización solicitó la intervención del Relator Especial de la ONU y de organismos internacionales de derechos humanos.

En otro comunicado, el CNRI denunció la comunicación de sentencias verbales y amenazas de pena de muerte a otros cinco prisioneros políticos en Ghezel Hesar, la mayor prisión estatal de Irán.

Irán figura entre los países con mayor número de ejecuciones. En 2025, el país ejecutó a 1.500 personas, según la ONU, lo que representa un incremento del 50% respecto al año anterior.

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Una protesta en Londres contra las ejecuciones en Irán (Europa Press/Vuk Valcic/Archivo)
Una protesta en Londres contra las ejecuciones en Irán (Europa Press/Vuk Valcic/Archivo)

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente

En otro orden, Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya en Irán, amenazó este sábado con que, por cada iraní muerto durante la guerra en Medio Oriente, moriría un militar estadounidense, balance al cual describió como una nueva “ecuación” en el campo de batalla.

Ahora consideramos una ecuación definitiva y declarada del campo de batalla que por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno”, afirmó el general de división en un mensaje publicado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Además, amenazaron con enviar “al infierno” a las tropas militares del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que operan en la región y llevan adelante el bloqueo contra los puertos iraníes a causa del cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán: “Les hemos preparado billetes de ida gratis al infierno”.

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el CENTCOM no brindó novedades acerca de una nueva ola de ataques contra el territorio iraní tras 13 noches continuas de bombardeos a infraestructura militar.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Las declaraciones del comandante iraní de alto rango militar surgieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que Irán mantiene actualmente conversaciones con Washington. Las negociaciones cautivaron al mandatario, quien aseguró estar dispuesto a escuchar propuestas, aunque subrayó que no permitirá que Teherán desarrolle un arma nuclear bajo ningún concepto.

“Están hablando con nosotros ahora mismo; les encantaría llegar a un acuerdo. No creo que estén preparados. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar, aunque no pueden tener un arma nuclear”, declaró Trump durante su intervención en la cena anual de corresponsales en Washington.

El mandatario afirmó que la acción militar estadounidense ya debilitó considerablemente a las fuerzas iraníes. “Hemos golpeado muy duro a Irán allí”, indicó. En ese sentido, afirmó que la Armada iraní “ha desaparecido” y su fuerza aérea también, tras especificar que ya no hay 250 aviones para las fuerzas iraníes y tampoco 159 barcos que estarían “en el fondo del mar”.

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