Crimen y Justicia

Los drogaron con un gas endormecedor y les desvalijaron la casa en Córdoba

Durante la madrugada del martes, delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio 1° de Mayo, utilizaron gas para adormecer a los habitantes. Se llevaron pertenencias, comida y tarjetas

Guardar
Google icon
Delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio 1° de Mayo, utilizaron gas para adormecer a los habitantes y se llevaron pertenencias (Fuente: El Doce)
Delincuentes ingresaron a una vivienda de barrio 1° de Mayo, utilizaron gas para adormecer a los habitantes y se llevaron pertenencias (Fuente: El Doce)

Una familia denunció que delincuentes ingresaron a su casa y los sometieron con un gas adormecedor, llevándose objetos de valor y vaciando sus cuentas bancarias. El hecho ocurrió el martes en el barrio 1° de Mayo, ciudad de Córdoba. Según relató el dueño de la vivienda, los asaltantes actuaron mientras los habitantes dormían bajo los efectos de la sustancia, logrando ingresar sin resistencia y desvalijar la propiedad.

Fernando, su esposa y su hija dormían en el domicilio. En diálogo con ElDoce, el hombre detalló: “Entraron a las 2 de la mañana. Primero nos tiraron un gas por la ventana de la habitación y entraron por la puerta principal con llave”. Mientras la familia dormía, los delincuentes aprovecharon para llevarse: celulares, televisores, ropa, acolchados, juguetes, comida, tarjetas, cuentas bancarias.

PUBLICIDAD

“Lo peor de todo es que estuvieron dentro de la habitación mientras dormíamos. A mi, calculo que para asegurarme que estuviese dormido, me pegaron, tenia toda la espalda marcada”, expresó la víctima. La familia despertó cerca de las 5:30 de la mañana, momento en el que Fernando debía prepararse para ir a trabajar, y se encontró con la vivienda completamente desordenada.

En ese momento, la familia advirtió síntomas inusuales al despertar. “Teníamos la boca blanca, no podíamos tragar, teníamos mucho dolor de cabeza”. El hombre describió que se presentó la policía a la vivienda y la ambulancia constató que fueron afectados por un gas para dormir: “¿Qué gas fue? No se sabe porque no recibimos más atención que esa. Nos dijeron solamente que en dos días se nos iba a pasar".

PUBLICIDAD

Por otro lado, el hombre expresó preocupación por no saber qué más sucedió durante el robo: “Si tocaron a mi hija o a mi señora. La verdad que eso no lo sabemos y tampoco se hizo una prueba”. Tras el asalto, la familia decidió instalar cerraduras adicionales en puertas y habitaciones, y busca sumar rejas y cámaras para mayor protección en la casa.

De acuerdo con el testimonio, los delincuentes actuaron sin apuro y permanecieron un tiempo prolongado dentro de la vivienda, donde revisaron habitaciones y seleccionaron objetos para llevarse. “Estuvieron tranquilos trabajando en la casa. Hicieron lo que quisieron, tuvieron todo el tiempo del mundo. Inclusive se llevaron mi bici andando”, contó el dueño de la casa.

Además de los objetos robados, la familia denunció que los delincuentes accedieron a sus cuentas bancarias y realizaron compras con tarjetas. La victima indicó: “Nos vaciaron cuentas del banco, hicieron compras con las tarjetas. Hasta el momento no tuvimos respuestas de nada”.

La modalidad y el nivel de organización del hecho preocupa a los vecinos. De acuerdo a la reconstrucción del episodio, al menos cuatro personas: uno hacía de campana, otro conducía el vehículo y dos ingresaban para sacar los objetos robados. Además, se observó la presencia de un auto oscuro utilizado durante el robo.

Fernando mencionó que este es el tercer robo ocurrido en la misma manzana en tan solo veinte días, lo que alimenta la inquietud entre los vecinos y refuerza el sentimiento de indefensión. El hombre expresó su frustración por la falta de medidas preventivas efectivas: “No alcanza con un par de domos, la Policía no frecuenta mucho la zona”, demandó.

Te roban la tranquilidad, es complicado seguir. No nos damos el gusto ni de dar una vuelta porque tenemos miedo”, manifestó el damnificado. Fernando reconoció que el temor limita sus actividades y condiciona el ánimo de todos los integrantes del hogar.

Además, aseguró que los objetos que le robaron el martes estarían siendo ofrecidos en zonas cercanas a la Circunvalación. Mientras tanto, la familia continúa a la espera de algún avance en la investigación y el recupero de sus pertenencias. Hasta el momento, los delincuentes responsables del asalto continúan prófugos y no se han reportado detenciones vinculadas al caso.

Temas Relacionados

Córdobagas endormecedorroboasaltoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en Salta y su pareja quedó detenido

Una vecina de la localidad salteña fue hallada muerta con una herida de arma blanca. Su pareja quedó detenida por el hecho y la Unidad de Femicidios sigue investigando el episodio

Una mujer de 55 años fue hallada sin vida en Salta y su pareja quedó detenido

Dictaron prisión preventiva para la pareja que tenía cautivos a dos hermanos de 7 y 5 años en Santa Cruz

El tribunal dispuso el procesamiento tras reunir pruebas clave, como grabaciones y pericias, que describen un contexto de abandono y violencia física y psicológica contra los hermanos

Dictaron prisión preventiva para la pareja que tenía cautivos a dos hermanos de 7 y 5 años en Santa Cruz

Cómo sigue la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: allanaron la casa y apartaron al hermano

La Justicia dispuso el traslado del hermano de la menor para exámenes médicos y secuestró elementos en la vivienda familiar. La madre sigue bajo investigación por antecedentes

Cómo sigue la investigación por la muerte de la nena de 2 años en Villa Gesell: allanaron la casa y apartaron al hermano

Tras ser liberado por error, volvieron a detener al padre de Sofía Delgado por el presunto abuso de sus hijas

El hombre había sido liberado a principios de julio, luego de que la Fiscalía no renovara el pedido de prisión preventiva. El próximo martes deberá enfrentar una audiencia preliminar al juicio

Tras ser liberado por error, volvieron a detener al padre de Sofía Delgado por el presunto abuso de sus hijas

Descartaron que Micaela Albornoz se encontrara en Córdoba y la búsqueda quedó en manos de la Justicia de Santa Fe

Luego de que se difundiera un presunto video de la mujer desaparecida en la terminal de la capital cordobesa, las autoridades indicaron que no estaría en la provincia. Cómo continuará la investigación

Descartaron que Micaela Albornoz se encontrara en Córdoba y la búsqueda quedó en manos de la Justicia de Santa Fe

DEPORTES

Todas las peleas de La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos: hora y cómo verlas en vivo

Todas las peleas de La Velada del Año 6, organizada por Ibai Llanos: hora y cómo verlas en vivo

Diana Celeiro, campeona mundial del ultramaratón: la transición, el aprendizaje y la resiliencia antes de cumplir los 70 años

Es amigo de Cristiano Ronaldo, cargó contra Argentina tras la final del Mundial y se subirá al ring contra Gastón Edul: “Aplástale”

River Plate anunció la salida de Juanfer Quintero: “Para siempre en nuestra historia”

Vélez venció a Instituto y Huracán derrotó a Banfield en la continuidad de la primera fecha del Torneo Clausura

TELESHOW

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

Nicolás Maiques contó cómo se protegía del bullying escolar: “Yo fingía demencia”

“Billy Elliot, el musical”: todo por un sueño

Flavio Mendoza, el creador y artífice de sus sueños, estrena La Cúpula: “Mi pasión es coleccionar espectáculos”

Darío Barassi contó cuál es la pregunta que más le hacen las señoras mayores en la calle

El mensaje de Daniela Celis tras su breve estadía en la casa de Gran Hermano: qué sintió al estar dentro

INFOBAE AMÉRICA

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Cómo afecta a la gobernabilidad de Rodrigo Paz la ruptura con Samuel Doria Medina en Bolivia

Crece la cadena de venganzas narco en Uruguay: un niño de 12 años fue asesinado a tiros en Montevideo

¿Qué esperamos de Estados Unidos los demócratas y liberales del continente?

Guerra en Medio Oriente en VIVO | Trump aseguró que no permitirá a Irán tener un arma nuclear tras la reanudación de las negociaciones