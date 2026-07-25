El régimen iraní amenazó a las tropas de EEUU en Medio Oriente: “Preparamos billetes de ida gratis al infierno”

Miembros de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) participan en un ejercicio en el sur de Irán (REUTERS/Archivo)

Ali Abdollahi, comandante del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya en Irán, amenazó este sábado con que, por cada iraní muerto durante la guerra en Medio Oriente, moriría un militar estadounidense, balance al cual describió como una nueva “ecuación” en el campo de batalla.

“Ahora consideramos una ecuación definitiva y declarada del campo de batalla que por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno”, afirmó el general de división en un mensaje publicado por la agencia estatal de noticias IRNA.

Además, amenazaron con enviar “al infierno” a las tropas militares del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) que operan en la región y llevan adelante el bloqueo contra los puertos iraníes a causa del cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Teherán: “Les hemos preparado billetes de ida gratis al infierno”.

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Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado, el CENTCOM no brindó novedades acerca de una nueva ola de ataques contra el territorio iraní tras 13 noches continuas de bombardeos a infraestructura militar.

Un caza F-16 estadounidense preparado para lanzar ataques sobre Irán (Europa Press)

Las declaraciones del comandante iraní de alto rango militar surgieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mencionara que Irán mantiene actualmente conversaciones con Washington. Las negociaciones cautivaron al mandatario, quien aseguró estar dispuesto a escuchar propuestas, aunque subrayó que no permitirá que Teherán desarrolle un arma nuclear bajo ningún concepto.

“Están hablando con nosotros ahora mismo; les encantaría llegar a un acuerdo. No creo que estén preparados. No creo que sea el momento todavía, pero estoy dispuesto a escuchar, aunque no pueden tener un arma nuclear”, declaró Trump durante su intervención en la cena anual de corresponsales en Washington.

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El mandatario afirmó que la acción militar estadounidense ya debilitó considerablemente a las fuerzas iraníes. “Hemos golpeado muy duro a Irán allí”, indicó. En ese sentido, afirmó que la Armada iraní “ha desaparecido” y su fuerza aérea también, tras especificar que ya no hay 250 aviones para las fuerzas iraníes y tampoco 159 barcos que estarían “en el fondo del mar”.

“No tienen radar, les quedan muy pocos drones, a pesar de lo que se ve de vez en cuando; van a instalar algunas cosas, pero no les queda mucho”, añadió el presidente. Trump insistió: “Se trata de que no les permitiremos tener un arma nuclear”, y advirtió: “La usarían. La usarían si la tuvieran”.

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El presidente de EE. UU., Donald Trump, reacciona durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El viernes, el inquilino de la Casa Blanca negó haber tomado una decisión sobre el lanzamiento de ataques a gran escala contra Irán, aunque reconoció que Teherán muestra señales de mayor seriedad en las negociaciones con Washington. “No, no lo he hecho”, respondió ante periodistas en el Despacho Oval cuando fue consultado sobre una posible acción militar.

La declaración se produjo después de que The New York Times informara que Trump se reunió con asesores para analizar una operación militar de gran magnitud, y tras reportes de Axios en los que el presidente consideró la opción de un “ataque masivo” contra el país persa.

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Ante las versiones, expuso abiertamente las alternativas que baraja su administración: “Hay una salida militar en la que simplemente seguimos como estamos, e incluso podemos darle una dosis más fuerte, eliminando todo lo que tienen. O hay una estrategia más inteligente, y esa es hacer un acuerdo”. El presidente consideró que Irán desea negociar, aunque todavía no lo admitiría públicamente. “A veces no quieren decir que quieren hacer un trato. Quieren ser los duros, pero sí quieren hacer un trato”, sostuvo.

En paralelo, los rebeldes hutíes de Yemen reivindicaron este sábado un ataque con misiles contra las ciudades de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, y Yanbu, al este, luego de haber prometido represalias por los recientes ataques saudíes.

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“Los ataques del enemigo saudí contra instalaciones civiles en Hodeida y la isla de Kamaran constituyen una peligrosa escalada”, afirmó el medio vinculado a los rebeldes hutíes de Yemen (Europa Press)

El incidente ocurrió después de la ofensiva de Riad contra objetivos militares hutíes el viernes, acción que siguió al anuncio del grupo yemení de un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita y ataques a embarcaciones en el mar Rojo. La milicia respaldada por Irán calificaron la respuesta saudí como una “escalada peligrosa” y advirtieron que “no quedará impune”.

El medio Ansarollah, vinculado a los rebeldes, informó a través de Telegram que se registraron incendios en Jizan tras un “ataque con misiles yemeníes”. La agencia de defensa civil de Riad emitió alertas de “peligro potencial” para los residentes de Jizan y Yanbu, que fueron levantadas minutos después. El mismo medio señaló: “Los ataques del enemigo saudí contra instalaciones civiles en Hodeida y la isla de Kamaran constituyen una peligrosa escalada”.

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El recrudecimiento de la violencia abrió un nuevo frente en la guerra de Medio Oriente, intensificada tras los bombardeos estadounidenses e israelíes contra Teherán en febrero, y el bloqueo de facto impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz.