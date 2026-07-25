Sociedad

Mientras se esperan temperaturas primaverales en el AMBA, la Patagonia estará bajo alerta por nevadas y frío extremo

Este fin de semana, el SMN advirtió por la presencia de alertas rojas, naranjas y amarillas en el sur. No obstante, el AMBA atravesará días sin lluvias, pero con nubosidad y viento moderado

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Imagen dividida. Izquierda: parque urbano con personas, árboles con flores rosadas, edificios y cielo azul. Derecha: persona con abrigo en paisaje montañoso nevado.
El SMN extendió las alertas luego de una semana marcada por las intensas nevadas en el sur del país, mientras que en el AMBA se experimentará un clima primaveral (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este fin de semana un panorama bien contrastado en el país. Mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) espera un leve aumento de temperatura, la Patagonia queda bajo alerta por nevadas y frío extremo. Además, en algunas regiones también regirán avisos por lluvias y vientos.

Para este sábado, se prevé la llegada de calores más primaverales en el AMBA, debido a que la mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 16 grados. Sin lluvias en el pronóstico, aunque con el cielo mayormente cubierto. Además, el viento soplará con ráfagas que no superarán los 22 km/h, sobre todo durante la tarde.

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Mientras tanto, el mapa de alertas del SMN mostró un escenario completamente distinto hacia el centro y el sur del país, en donde un total de siete provincias estarán bajo alertas meteorológicas. Uno de los sectores afectados será el sur de la cordillera de San Juan, que permanecerá bajo alerta naranja por nevadas, en tanto el sur-centro de la provincia se encontrará con alerta amarilla, también por nevadas.

La cordillera de Mendoza también continuará bajo alerta naranja, y un pequeño sector del noroeste mendocino se mantendrá con alerta amarilla por el mismo fenómeno. No obstante, en el caso de Neuquén, el oeste está bajo alerta amarilla tanto por nevadas como por lluvias y el centro de la provincia suma una alerta amarilla por vientos.

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Este sábado habrá siete provincias bajo alerta meteorológica
Este sábado habrá siete provincias bajo alerta meteorológica

La situación se repetirá en la zona cordillerana de Río Negro, donde regirán alertas amarillas por nevadas y lluvias, mientras que en el norte de la cordillera de Chubut permanecerá bajo alerta amarilla por nevadas. Además, todo el territorio de Tierra del Fuego y el sector sureste de Santa Cruz también estarán incluidos en la alerta amarilla por nevadas.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que el sector oeste de Santa Cruz será el más perjudicado por el clima adverso, debido a que estará bajo alerta roja por frío extremo. Por este motivo, alertaron que estas condiciones “pueden afectar a todas las personas, incluso a las saludables”.

Por este motivo, recomendaron tomar medidas simples pero efectivas para proteger la salud. Entre ellas, aconsejaron no exponerse por tiempo prolongado al frío en exteriores y, si es necesario salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Para esto, señalaron que actividades como caminar, levantarse, sentarse o mover las extremidades ayudan a mantener la temperatura del cuerpo. En el caso de estar en casa, pidieron mantener la calefacción de modo seguro y evitar los cambios bruscos.

Las autoridades pidieron extremar los cuidados, debido a que pueden ser dañinas para la salud
Las autoridades pidieron extremar los cuidados, debido a que pueden ser dañinas para la salud

De la misma manera, recordaron que es importante tomar abundante líquido para hidratarse bien y dejar de lado las bebidas alcohólicas, ya que no ayudan a combatir el frío. Si sentís molestias por las bajas temperaturas, pidieron que no recurras a la automedicación y que consultes con un médico o te acerques al centro de salud más próximo.

Quienes tengan medicación recetada deben asegurarse de seguir el plan de acción habitual y mantenerlo actualizado. Otra recomendación es no fumar en espacios cerrados para cuidar la calidad del aire. Asimismo, resulta clave prestar atención a nenes, embarazadas, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables ante las bajas temperaturas.

Cómo estará el clima durante el domingo 26 de julio

Para el domingo, las perspectivas en el AMBA apuntan a otro leve repunte en la temperatura, ya que la máxima alcanzaría los 18 grados. Asimismo, indicaron que la mínima seguirá en 12 grados y el cielo se mantendrá parcialmente nublado. También el viento seguirá siendo suave y no se esperan lluvias.

Las regiones que estarán bajo alerta amarilla durante el domingo
Las regiones que estarán bajo alerta amarilla durante el domingo

En el sur, la cordillera sur de San Juan y Mendoza permanecerá bajo alerta amarilla por nevadas, mientras que la cordillera y el sur de Neuquén recibirán alertas amarillas por lluvias. Este fenómeno se extenderá al sector oeste de Río Negro.

Por último, el sector noroeste de Chubut continuará bajo alerta amarilla por nevadas, completando así un fin de semana con fuerte contraste climático entre el centro y el sur del país. A pesar de esto, el SMN pidió a la ciudadanía que se mantenga alerta a la evolución de las condiciones meteorológicas a través de los canales oficiales para conocer novedades o cambios en los pronósticos.

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