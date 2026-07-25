Guerra en Medio Oriente en VIVO| Los hutíes prometieron represalias por los bombardeos sauditas a instalaciones militares en Yemen

El presidente de EE. UU., Donald Trump, reacciona durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) —reprogramada tras haber sido interrumpida en abril cuando un hombre intentó burlar la seguridad y disparó una escopeta— en el hotel Waldorf Astoria de Washington D. C., Estados Unidos, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, reivindicaron este sábado un ataque con misiles contra el sur y el este de Arabia Saudita, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, evaluaba la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra Irán. La agencia de defensa civil saudí emitió alertas breves a los residentes de Jizan y Yanbu.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) interrumpió este sábado su anuncio diario de bombardeos sobre la república islámica, tras trece noches consecutivas de ataques a objetivos militares iraníes.

En línea con la decisión del ejército estadounidense, medios iraníes no reportaron ataques durante la madrugada contra su territorio ni tampoco informaron lanzamientos de proyectiles contra países del Golfo.

Sin embargo, el titular del cuartel general operativo de las Fuerzas Armadas de Irán habló sobre una nueva “ecuación” en el campo de batalla y amenzó: “Por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno“.