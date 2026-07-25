Guerra en Medio Oriente en VIVO| Los hutíes prometieron represalias por los bombardeos sauditas a instalaciones militares en Yemen

Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, reivindicaron este sábado un ataque con misiles contra el sur y el este de Arabia Saudita, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente y mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, evaluaba la posibilidad de lanzar nuevos ataques contra Irán. La agencia de defensa civil saudí emitió alertas breves a los residentes de Jizan y Yanbu.
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) interrumpió este sábado su anuncio diario de bombardeos sobre la república islámica, tras trece noches consecutivas de ataques a objetivos militares iraníes.
En línea con la decisión del ejército estadounidense, medios iraníes no reportaron ataques durante la madrugada contra su territorio ni tampoco informaron lanzamientos de proyectiles contra países del Golfo.
Sin embargo, el titular del cuartel general operativo de las Fuerzas Armadas de Irán habló sobre una nueva “ecuación” en el campo de batalla y amenzó: “Por cada orgulloso ciudadano iraní martirizado, una fuerza estadounidense será enviada al infierno“.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ejército de Estados Unidos informó el viernes que abrió fuego contra un buque mercante que intentaba romper el bloqueo impuesto a los puertos iraníes, mientras el régimen iraní atacó posiciones estadounidenses en torno al Golfo Pérsico. El enfrentamiento marca la decimocuarta noche consecutiva de ataques, sin señales de distensión entre ambos países.
El conflicto entre las autoridades del régimen de Irán y la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán (IRIB) se intensificó tras la denuncia pública de censura de las palabras del presidente Masud Pezeshkian a la que accedió Iran International. Según la administración, la emisora estatal eliminó de una entrevista un segmento en el que el mandatario aseguraba que el ex líder supremo, el ayatollah Ali Khamenei, ordenó iniciar negociaciones con Estados Unidos, pese a rechazarlo ante la opinión pública.
Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, reivindicaron este sábado un ataque con misiles contra las ciudades de Jizan, en el sur de Arabia Saudita, y Yanbu, al este, después de prometer represalias por los recientes ataques del reino.
Arabia Saudita emitió brevemente alertas de “peligro potencial” en Jazan y Yanbu
La Dirección de Defensa Civil Saudí emitió este sábado alertas de “peligro potencial” en las gobernaciones de Jazan y Yanbu. Pocos minutos después, la autoridad informó que el peligro había pasado en ambas regiones. Hasta el momento, la dirección no proporcionó detalles adicionales sobre la naturaleza de las amenazas.
El jefe de la ONU se mostró “profundamente alarmado” por los ataques de los hutíes en el Mar Rojo
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó estar “profundamente alarmado” por la reanudación de los ataques de los hutíes contra buques mercantes en el mar Rojo, según declaró el portavoz de la organización, Stéphane Dujarric.
Dujarric advirtió que los ataques podrían “arrastrar a Yemen aún más al conflicto regional” y socavar “las perspectivas de paz”, además de provocar “graves consecuencias económicas, humanitarias y ambientales”. El portavoz subrayó: “Los derechos y libertades de navegación internacionales en Bab al Mandeb y sus alrededores deben ser restablecidos por completo”.
Guterres solicitó una “desescalada inmediata”, añadió Dujarric durante una comparecencia ante la prensa el viernes en Nueva York.
Los hutíes prometen represalias por los bombardeos sauditas
Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, anunciaron represalias contra Arabia Saudita este sábado, tras acusar al reino de atacar infraestructura civil en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio.
El viernes, Riad lanzó ataques contra objetivos militares hutíes en Hodeida. Medios de comunicación rebeldes informaron de dos heridos después de que el grupo yemení declarara un bloqueo marítimo al principal productor de petróleo saudí y atacara sus barcos.
Este aumento de la violencia abre un nuevo frente en el conflicto regional, que se intensificó tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán en febrero, y se suma al bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz, la única otra ruta marítima utilizada por Arabia Saudita.
“Los ataques del enemigo saudí contra instalaciones civiles en Hodeida y la isla de Kamaran constituyen una peligrosa escalada”, publicó el medio Ansarollah de los hutíes en Telegram.