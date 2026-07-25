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Es amigo de Cristiano Ronaldo, cargó contra Argentina tras la final del Mundial y se subirá al ring contra Gastón Edul: “Aplástale”

El periodista español Edu Aguirre participará en La Velada del Año VI y peleará con el reportero argentino

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Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo (Instagram: @eduaguirre7)
Edu Aguirre, el periodista amigo de Cristiano Ronaldo (Instagram: @eduaguirre7)

Eduardo Aguirre, periodista deportivo madrileño y uno de los rostros más reconocibles de la televisión española, se subirá al ring este sábado 25 de julio en el Estadio La Cartuja de Sevilla para enfrentarse al argentino Gastón Edul en la sexta edición de La Velada del Año, el evento de boxeo amateur organizado por el streamer Ibai Llanos. El combate, tercero en el orden oficial de la noche, se disputará apenas una semana después de que España derrotara a Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026, lo que le suma un condimento extra.

El enfrentamiento entre ambos comunicadores quedó pactado en marzo, cuando Llanos anunció la cartelera del evento. En un careo hace algunos días, Edul le espetó a Aguirre: “Si viniste a ver a Portugal, vení a ver a tu país también”, en alusión directa a la célebre amistad del español con Cristiano Ronaldo. La final del Mundial le sumó una carga simbólica que potenció el interés en el combate: lo que ya era un duelo entre dos periodistas deportivos de países rivales se instaló en las redes sociales como una revancha identitaria. Durante el anuncio del evento, Edul reforzó ese mensaje al aparecer con una camiseta con la silueta de las Islas Malvinas, un gesto ampliamente replicado en redes.

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Conocido por cargar contra Lionel Messi y, en consecuencia, contra la selección argentina, Aguirre apuntó contra la Albiceleste tras la final del Mundial. “No existen. O sea, futbolísticamente, y lo dijimos al inicio, España está dos o tres niveles por encima de Argentina. Y ya está, no podían tener tanta suerte. El partido hoy era de 4-0. El partido de hoy fue de una superioridad... No ha habido opciones, no ha habido ni una sola opción por parte de Argentina. Al final, a la desesperada, pero hubiera sido una injusticia".

El cruce entre Gastón Edul y Edu Aguirre
Edu Aguirre se enfrentará a Gastón Edul

Aguirre tiene 38 años y parte como favorito en las encuestas previas, con un 66% de apoyo frente al 34% de Edul. El argentino, de 30 años y 1,70 metros, llegó con una preparación que incluyó sesiones de gimnasio, levantamiento de pesas y trabajo específico de boxeo incluso durante su cobertura del Mundial para TyC Sports. En Kansas City, donde acompañó a la selección argentina, se lo vio entrenar con constancia. El cambio físico fue visible: imágenes en sus redes sociales mostraron una marcada ganancia de masa muscular. Aguirre, por su parte, reconoció sin rodeos que su preparación habitual no incluye boxeo. “Hago cardio y pesas, pero boxeo no”, admitió al momento de su confirmación en el evento.

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El propio Aguirre reveló que cuando le contó a CR7 su participación, la respuesta fue directa: “Aplástale”. El combate se transmitirá a partir de las 14:00 (hora argentina) y las 19:00 (hora española) por el canal de Twitch de Ibai Llanos y por TikTok LIVE, que retransmitirá el evento de manera íntegra por primera vez en la historia de La Velada del Año.

Quién es Edu Aguirre

Nacido en Madrid, Aguirre estudió Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con la ilusión de acercarse al fútbol que no pudo jugar. Comenzó su carrera en el diario Marca, donde se especializó en la cobertura del Real Madrid, antes de pasar por Radio Marca y el grupo Unidad Editorial. Su salto a la televisión llegó con programas como Tiki Taka y Futboleros, pero fue en El Chiringuito de Jugones —el programa nocturno de Josep Pedrerol emitido en Mega— donde se consolidó como reportero y, en ocasiones, presentador sustituto.

Fuera del formato de debate, Aguirre conduce Los Amigos de Edu, un programa de entrevistas donde ha recibido a figuras como James Rodríguez. El espacio le permitió ampliar su perfil más allá del análisis futbolístico hacia un formato más personal e informal.

En lo personal, está casado con la influencer Julia MM Salmeán, con quien tiene dos hijos: Pelayo, nacido en marzo de 2021, y Eduardo, conocido como “Dudu”, nacido en septiembre de 2022.

La amistad con Cristiano Ronaldo

La relación entre Aguirre y Ronaldo arranca en la etapa del portugués en el Real Madrid. Lo que empezó como un vínculo profesional derivó en una amistad que ambos han reconocido públicamente. Las familias mantienen contacto, han coincidido en celebraciones y viajes, y llegaron a pasar juntos el fin de año en Dubái. Aguirre ha contado anécdotas como una noche en que, tras cenar de vacaciones, Ronaldo propuso un partido de pádel de madrugada.

El punto más alto de esa cercanía quedó plasmado en Los Amigos de Edu, donde el delantero lo recibió en su casa de Arabia Saudí para una conversación alejada del tono habitual de las entrevistas deportivas. La amistad le dio a Aguirre accesos exclusivos, pero también críticas: algunos medios y aficionados le adjudicaron el apodo de “el pelota de Cristiano Ronaldo” por la cobertura favorable que suele dispensarle al astro portugués.

La cartelera completa de La Velada del Año VI reúne a 20 participantes de seis países en diez combates, con IlloJuan y TheGrefg como main event de la noche.

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