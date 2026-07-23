WhatsApp ya permite compartir canciones en los estados: así puedes hacerlo desde Spotify y Apple Music

WhatsApp te permite compartir música en sus estados con Spotify y Apple Music.

WhatsApp amplía las opciones de personalización de los estados con nuevas formas de compartir música desde servicios de streaming como Spotify y Apple Music. La plataforma de mensajería de Meta permite a los usuarios publicar canciones mediante enlaces directos y, en las versiones más recientes de la aplicación, incorporar fragmentos musicales gracias a una biblioteca integrada dentro del editor de estados.

La novedad responde a una tendencia cada vez más extendida entre los usuarios, que buscan complementar fotografías, videos o mensajes con la música que están escuchando.

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Con esta actualización, compartir una canción se convierte en un proceso más sencillo y ofrece nuevas formas de expresar gustos, estados de ánimo o recomendaciones musicales sin salir de WhatsApp.

WhatsApp te permite compartir canciones en tus estados. (Foto: Meta)

Dependiendo de la versión de la aplicación y de la disponibilidad de la función en cada región, existen distintas maneras de añadir música a un estado. Algunas permiten compartir un enlace para que los contactos escuchen el tema completo en la plataforma de streaming, mientras que otras integran directamente un fragmento de la canción en la publicación.

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Compartir canciones desde Spotify o Apple Music

La forma más sencilla y oficial de publicar música en un estado consiste en utilizar las herramientas de compartir que ofrecen Spotify y Apple Music.

Este método no reproduce automáticamente la canción dentro del estado, sino que genera una vista previa con la portada del álbum, el nombre del tema y un enlace que dirige al servicio de streaming correspondiente.

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Para hacerlo, solo hay que seguir estos pasos:

Abrir Spotify o Apple Music. Reproducir la canción que se desea compartir. Pulsar el botón Compartir. Elegir WhatsApp entre las aplicaciones disponibles. Seleccionar la opción Mi estado. Añadir un comentario, un emoji o una descripción si se desea. Publicar el estado.

Cuando los contactos visualicen la publicación podrán tocar el enlace para abrir la canción directamente en Spotify o Apple Music, siempre que tengan instalada la aplicación correspondiente.

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Desde la misma aplicación de Spotify y Apple Music, puedes compartir canciones en tus estados de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La biblioteca musical integrada en WhatsApp

Meta también comenzó a desplegar una función que incorpora música directamente en el editor de estados.

Esta herramienta funciona de forma similar a la disponible desde hace tiempo en otras aplicaciones de la compañía y permite añadir fragmentos musicales sin necesidad de compartir enlaces externos.

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Para utilizarla es necesario:

Abrir WhatsApp. Entrar en la pestaña Estados. Seleccionar una fotografía o un video. Pulsar el icono de la nota musical situado en la parte superior del editor. Buscar una canción dentro del catálogo disponible. Elegir el fragmento que se desea utilizar. Publicar el estado.

Según Meta, las imágenes permiten incorporar hasta 15 segundos de música, mientras que los videos pueden incluir fragmentos de hasta 60 segundos, dependiendo de la duración del contenido.

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La disponibilidad del catálogo puede variar entre países y dispositivos, ya que el despliegue de la función se realiza de forma gradual.

WhatsApp te permite añadir canciones desde su propia aplicación.

Una nueva forma de expresarse

Los estados de WhatsApp evolucionaron considerablemente desde su lanzamiento.

Lo que comenzó como una herramienta para compartir textos breves ahora permite publicar fotografías, videos, GIF, notas de voz, enlaces y, más recientemente, contenido musical.

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La incorporación de canciones responde al creciente protagonismo que tiene la música en las redes sociales y las plataformas de comunicación, donde muchos usuarios utilizan determinados temas para expresar emociones, recomendar artistas o acompañar momentos importantes.

Con estas nuevas funciones, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más cercana a la de otras aplicaciones de Meta, manteniendo al mismo tiempo su enfoque en la comunicación entre contactos.

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WhatsApp te permite agregaciones durante 15 segundos en tus estados.

Qué necesitas para acceder a la función

La posibilidad de compartir enlaces desde Spotify y Apple Music está disponible para cualquier usuario que tenga instaladas ambas aplicaciones.

En cambio, la biblioteca musical integrada depende de la versión de WhatsApp y del despliegue progresivo que realiza Meta.

Si el icono de la nota musical aún no aparece en el editor de estados, conviene comprobar que la aplicación esté actualizada desde Google Play Store o App Store.

También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo, ya que algunas funciones solo están disponibles en versiones recientes de Android y iOS.