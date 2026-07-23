Tecno

WhatsApp ya permite compartir canciones en los estados: así puedes hacerlo desde Spotify y Apple Music

Con estas novedades, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más dinámica, permitiendo acompañar los estados con música sin salir de la aplicación

Guardar
Google icon
WhatsApp te permite compartir música en sus estados con Spotify y Apple Music.
WhatsApp te permite compartir música en sus estados con Spotify y Apple Music.

WhatsApp amplía las opciones de personalización de los estados con nuevas formas de compartir música desde servicios de streaming como Spotify y Apple Music. La plataforma de mensajería de Meta permite a los usuarios publicar canciones mediante enlaces directos y, en las versiones más recientes de la aplicación, incorporar fragmentos musicales gracias a una biblioteca integrada dentro del editor de estados.

La novedad responde a una tendencia cada vez más extendida entre los usuarios, que buscan complementar fotografías, videos o mensajes con la música que están escuchando.

PUBLICIDAD

Con esta actualización, compartir una canción se convierte en un proceso más sencillo y ofrece nuevas formas de expresar gustos, estados de ánimo o recomendaciones musicales sin salir de WhatsApp.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp te permite compartir canciones en tus estados. (Foto: Meta)

Dependiendo de la versión de la aplicación y de la disponibilidad de la función en cada región, existen distintas maneras de añadir música a un estado. Algunas permiten compartir un enlace para que los contactos escuchen el tema completo en la plataforma de streaming, mientras que otras integran directamente un fragmento de la canción en la publicación.

PUBLICIDAD

Compartir canciones desde Spotify o Apple Music

La forma más sencilla y oficial de publicar música en un estado consiste en utilizar las herramientas de compartir que ofrecen Spotify y Apple Music.

Este método no reproduce automáticamente la canción dentro del estado, sino que genera una vista previa con la portada del álbum, el nombre del tema y un enlace que dirige al servicio de streaming correspondiente.

Para hacerlo, solo hay que seguir estos pasos:

  1. Abrir Spotify o Apple Music.
  2. Reproducir la canción que se desea compartir.
  3. Pulsar el botón Compartir.
  4. Elegir WhatsApp entre las aplicaciones disponibles.
  5. Seleccionar la opción Mi estado.
  6. Añadir un comentario, un emoji o una descripción si se desea.
  7. Publicar el estado.

Cuando los contactos visualicen la publicación podrán tocar el enlace para abrir la canción directamente en Spotify o Apple Music, siempre que tengan instalada la aplicación correspondiente.

Desde la misma aplicación de Spotify y Apple Music, puedes compartir canciones en tus estados de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Desde la misma aplicación de Spotify y Apple Music, puedes compartir canciones en tus estados de WhatsApp. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La biblioteca musical integrada en WhatsApp

Meta también comenzó a desplegar una función que incorpora música directamente en el editor de estados.

Esta herramienta funciona de forma similar a la disponible desde hace tiempo en otras aplicaciones de la compañía y permite añadir fragmentos musicales sin necesidad de compartir enlaces externos.

Para utilizarla es necesario:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Entrar en la pestaña Estados.
  3. Seleccionar una fotografía o un video.
  4. Pulsar el icono de la nota musical situado en la parte superior del editor.
  5. Buscar una canción dentro del catálogo disponible.
  6. Elegir el fragmento que se desea utilizar.
  7. Publicar el estado.

Según Meta, las imágenes permiten incorporar hasta 15 segundos de música, mientras que los videos pueden incluir fragmentos de hasta 60 segundos, dependiendo de la duración del contenido.

La disponibilidad del catálogo puede variar entre países y dispositivos, ya que el despliegue de la función se realiza de forma gradual.

WhatsApp te permite añadir canciones desde su propia aplicación.
WhatsApp te permite añadir canciones desde su propia aplicación.

Una nueva forma de expresarse

Los estados de WhatsApp evolucionaron considerablemente desde su lanzamiento.

Lo que comenzó como una herramienta para compartir textos breves ahora permite publicar fotografías, videos, GIF, notas de voz, enlaces y, más recientemente, contenido musical.

La incorporación de canciones responde al creciente protagonismo que tiene la música en las redes sociales y las plataformas de comunicación, donde muchos usuarios utilizan determinados temas para expresar emociones, recomendar artistas o acompañar momentos importantes.

Con estas nuevas funciones, WhatsApp busca ofrecer una experiencia más cercana a la de otras aplicaciones de Meta, manteniendo al mismo tiempo su enfoque en la comunicación entre contactos.

WhatsApp te permite agregaciones durante 15 segundos en tus estados.
WhatsApp te permite agregaciones durante 15 segundos en tus estados.

Qué necesitas para acceder a la función

La posibilidad de compartir enlaces desde Spotify y Apple Music está disponible para cualquier usuario que tenga instaladas ambas aplicaciones.

En cambio, la biblioteca musical integrada depende de la versión de WhatsApp y del despliegue progresivo que realiza Meta.

Si el icono de la nota musical aún no aparece en el editor de estados, conviene comprobar que la aplicación esté actualizada desde Google Play Store o App Store.

También es recomendable mantener actualizado el sistema operativo del dispositivo, ya que algunas funciones solo están disponibles en versiones recientes de Android y iOS.

Temas Relacionados

WhatsAppSpotifyApple MusicLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple se lanza a grabar novelas usando solo el iPhone 17 Pro: Nido de Villanas ya disponible

Con un elenco encabezado por Itatí Cantoral y Gabriela Spanic, la serie se inspira en la tradición de la telenovela mexicana y está disponible desde el 21 de julio en YouTube

Apple se lanza a grabar novelas usando solo el iPhone 17 Pro: Nido de Villanas ya disponible

Cómo saber qué barra de sonido es la ideal para tu televisor y hogar

La elección del dispositivo depende del tamaño de la sala, ya que cada espacio requiere configuraciones distintas

Cómo saber qué barra de sonido es la ideal para tu televisor y hogar

Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie: así se configura para no usar contraseñas

Google amplía sus opciones de autenticación con una función basada en video selfies, que se suma a las passkeys y otros métodos

Google activa en Gmail el inicio de sesión con videoselfie: así se configura para no usar contraseñas

El millonario costo de la IA: cómo IBM y Tesla impactan en la caída de acciones en Wall Street

La empresa de Elon Musk vio como sus acciones cayeron un 4% después de registrar flujo negativo de caja libre

El millonario costo de la IA: cómo IBM y Tesla impactan en la caída de acciones en Wall Street

Ya no necesitan tu contraseña: así es el nuevo método para entrar a una cuenta de Gmail

Este acceso le permite a los ciberdelincuentes ver correos electrónicos, archivos en la nube y contactos

Ya no necesitan tu contraseña: así es el nuevo método para entrar a una cuenta de Gmail

DEPORTES

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higggins: hora, TV y formaciones

Santiago Ponzinbbio vuelve a pelear en UFC a los 39 años contra una figura de Inglaterra: hora, TV y todo lo que hay que saber

Pagó USD 3 por una vieja chaqueta y descubrió que había pertenecido a una leyenda de la NBA: la vendió por casi USD 90.000

El insólito blooper que protagonizó el arquero argentino del Inter Miami que terminó en el gol de Chicago Fire

Facundo Medina volvió a Villa Caraza con otro futbolista de la Selección tras la final y dio un discurso desde el balcón: “No crean boludeces, es un grupo unido”

TELESHOW

Nati Jota contó la particular decepción amorosa que vivió durante la cobertura del Mundial: “Me dejó rara”

Nati Jota contó la particular decepción amorosa que vivió durante la cobertura del Mundial: “Me dejó rara”

La emoción de Fernanda Vives y Sebastián Cobelli por los 15 años de su hija Brisa: “Nunca pierdas la frescura”

Mia Khalifa y su cruzada anti Argentina: los rumores de romance con un futbolista y sus actitudes durante el Mundial

La confesión de Alejandro Fiore que sorprendió a Mario Pergolini: “No hay precio para eso”

Pese a sus disculpas tras la polémica mundialista, cancelaron un tributo a Rosalía en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Llamas fuera de control: En las últimas horas una serie de incendios consume viviendas y negocios en distintas zonas de El Salvador

Nicaragua: Rosario Murillo denuncia injerencia estadounidense en elecciones pasadas y arremete contra nicaragüenses sin nacionalidad

Detectan en Costa Rica 2,103 beneficiarios fallecidos en la Junta de Protección Social, entre ellos un caso de 1984

La delincuencia juvenil se acelera en Panamá: las denuncias aumentan 23% en un año

Detuvieron a un fugitivo buscado desde 2021 tras tirotearse con policías en República Dominicana