Inocencia Fiscal: qué cambia con el proyecto para incorporar los dólares guardados fuera del sistema

El proyecto de inocencia fiscal busca incorporar los dólares guardados fuera del sistema formal y dar seguridad jurídica a quienes regularicen sus fondos

El Ministerio de Economía anunció modificaciones al régimen de inocencia fiscal y al régimen simplificado de Ganancias. El objetivo es incentivar a los ahorristas a incorporar dólares guardados fuera del circuito bancario al sistema formal. La medida busca otorgar mayor seguridad jurídica a quienes regularicen sus fondos antes del 31 de diciembre de 2027.

La iniciativa responde a la desconfianza de muchos contribuyentes argentinos, que históricamente prefirieron conservar sus dólares fuera del sistema financiero. El tributarista Ricardo Paolina explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que la reforma busca eliminar temores persistentes y robustecer la protección legal para quienes decidan declarar sus ahorros.

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El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al nuevo régimen. También establece condiciones y límites claros para la intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA) frente a inconsistencias.

El Gobierno enviará al Congreso una reforma que elimina los topes de ingresos y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias (Ministerio de Economía)

Cambios principales en el régimen de inocencia fiscal

Paolina señaló que la propuesta oficial elimina los límites previos de facturación y patrimonio para acceder al régimen simplificado de Ganancias. Antes, la ley impedía el ingreso de quienes superaban los diez mil millones de pesos en patrimonio o mil millones anuales en ingresos.

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“El proyecto elimina esos parámetros y permite que más contribuyentes regularicen sus ahorros. Solo quedan excluidos los grandes contribuyentes nacionales”, detalló el tributarista. Según el especialista, esto representa una oportunidad para pequeños y medianos ahorristas que antes quedaban fuera del esquema.

La modificación también introduce un nuevo criterio: ARCA solo podrá objetar inconsistencias si el monto supera cinco millones de pesos. Cuando ocurra una objeción, la persona contará con quince días para corregir la situación, pagar la diferencia y conservar los beneficios del régimen.

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La iniciativa de inocencia fiscal excluye a los grandes contribuyentes nacionales, pero amplía el acceso para pequeños y medianos ahorristas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Garantías y plazos para quienes incorporen ahorros

El tributarista enfatizó la importancia del nuevo plazo fijado por la iniciativa. Los contribuyentes podrán incorporar sus ahorros al sistema formal hasta el 31 de diciembre de 2027. Durante este período, ARCA no podrá aplicar ciertas presunciones que suelen complicar la regularización.

Paolina indicó: “El proyecto prohíbe que la administración fiscal asuma que una compra con dinero no declarado implica una venta omitida o no declarada”. Esto significa que ARCA no podrá exigir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni Ganancias sobre operaciones de regularización de ahorros durante la vigencia del régimen.

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Los contribuyentes podrán incorporar sus ahorros al sistema hasta el 31 de diciembre de 2027 bajo el nuevo régimen de inocencia fiscal REUTERS/Agustín Marcarian

Además, si un contribuyente enfrenta un proceso judicial y vence a la administración fiscal, ARCA deberá devolver el dinero retenido en un plazo máximo de cuarenta y cinco días, sumando los intereses correspondientes.

Funcionamiento y alcance del nuevo régimen

En detalle, el especialiste explicó que el régimen se basa en una declaración jurada. Las personas podrán adherir y declarar sus ingresos y gastos, presentando la documentación en tiempo y forma. La ley otorga presunción de exactitud a esas declaraciones, lo que protege a los contribuyentes y limita el accionar de ARCA.

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“El régimen implica un cambio de paradigma. Antes, el fisco consideraba evasor a todo contribuyente hasta que demostrara lo contrario. Ahora, la declaración goza de presunción de exactitud y legitimidad para el pasado y el presente”, detalló.

El tributarista aclaró que la fiscalización de ARCA se limitará a verificar información propia, datos de terceros y la documentación aportada por el contribuyente. Si todo coincide, la administración no podrá avanzar con más controles ni aplicar sanciones.

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Durante la vigencia del régimen, ARCA no podrá presumir ventas omitidas ni exigir IVA o Ganancias sobre la regularización de ahorros REUTERS/Dado Ruvic

Limitaciones y recomendaciones para monotributistas y grandes contribuyentes

El proyecto no permite la adhesión de grandes contribuyentes nacionales. Según Paolina, la administración fiscal debe mantener un control más estricto sobre estos sectores. Por otro lado, quienes se encuentran en el monotributo tampoco pueden acceder automáticamente al régimen simplificado de Ganancias.

Paolina advirtió: “Para ingresar al régimen hay que estar inscripto en Ganancias. Los monotributistas deberán analizar si les conviene el cambio, porque el salto de costos puede resultar muy alto”. El especialista sugirió que las categorías más altas del monotributo suelen resultar más beneficiosas, ya que cubren IVA y Ganancias por una cuota fija inferior a la que exige el régimen simplificado.

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Seguridad jurídica para quienes regularicen sus ahorros

El tributarista remarcó que la reforma busca brindar certezas a quienes decidan incorporar dólares guardados fuera del sistema. “Las personas necesitan garantías de que nadie les reclamará el origen de esos ahorros si cumplen con las nuevas condiciones”, aseguró.

Paolina insistió en que el nuevo esquema representa una oportunidad para quienes deseen proteger el valor de sus ahorros, ante la pérdida de poder adquisitivo de los dólares guardados fuera del sistema y el aumento de precios a nivel global.

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El especialista recordó que la medida aún depende de la aprobación y reglamentación del Congreso, por lo que recomendó a los interesados consultar a sus asesores antes de realizar cambios en su situación fiscal.

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