Política

Se demora la salida de un importante funcionario del Gobierno y emergen versiones cruzadas sobre su reemplazo

Se trata del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, que informalmente fue anoticiado de su desplazamiento. Aunque circuló que habrá encuentros para definir su reemplazo, otros sectores de la Casa Rosada rechazan esos trascendidos

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Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete, en la Casa Rosada
Fotografía: RSFotos

Días atrás, la Jefatura de Gabinete tomó la decisión de remover de su cargo a uno de los altos funcionarios de toda esa estructura: al secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua. Aunque la determinación política de hacerlo ya está tomada desde hace al menos una semana, todavía no se efectivizó.

En el Gobierno indican que Genua ya sabe que se irá pero que, al día de hoy, no se conoce quién será su reemplazo. El motivo de esta demora es político: se trata de un área que tiene diversos organismos y la responsabilidad de las políticas públicas sobre temas como ciencia y tecnología.

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Sobre todas las cosas, Genua es un hombre que responde al asesor presidencial Santiago Caputo. Al interior del Gobierno hay quienes quieren ver este reemplazo en clave de la propia interna entre ese sector y el de Karina Milei, aunque la mayoría afirma que hay una cuestión lógica por parte de Santilli de querer construir un equipo propio con personas con las que se sienta cómodo trabajando en una cartera tan importante como la Jefatura de Gabinete.

El vínculo entre Caputo y Santilli dista de ser distante, aun cuando el jefe de Gabinete ya forma parte del círculo político de la hermana presidencial. El ministro coordinador tenía decidido al haber ingreso a su nuevo cargo que Genua -a quien conoce de larga data- no iba a seguir en cargo y es algo que le dijo personalmente al asesor para encontrar un decisión que fuera un punto medio.

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Como novedad, una fuente importante al interior del Gobierno informan que se espera un encuentro privado entre ambos para conversar sobre la salida del secretario. “Es una reunión de coordinación para que salga Genua”, ratificaban en la Casa Rosada. Lo interesante es que desde otros sectores del Gobierno desmienten tajantemente este encuentro.

Captura – DARÍO GENUA- SECRETARIO DE INNOVACIÓN CIENCIA Y TECNOLOGÍA – Infobae en Vivo
Darío Genua

También se habló de que se podía producir una segunda reunión para terminar de sentar un reemplazante en la que Santilli podía tener previsiones de reunirse con su segundo, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, para conversar las opciones que ambos tienen para el reemplazo y definirlo para oficializarlo lo antes posible. Esto también es tildado de “falso” por importantes fuentes de la Casa de Gobierno.

Lo que dicen en un sector del Gobierno es que la demora en la designación de un reemplazante se produce por una cuestión de “tiempos” y que se está buscando a un candidato que cumpla con los requisitos que tiene esta secretaría, de altísima importancia en términos estratégicos. Afirman que Santiago Caputo no sería ajeno a esta búsqueda.

Y es que lo ocurrido con el área que lidera Genua es una de las primeras alteraciones que hay en una de las carteras administrativas que tenía el caputismo desde el arribo de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, donde la ascendencia política del asesor presidencial era absoluta.

Había habido un acontecimiento que hacía prever que en la Jefatura de Gabinete se podían decantar en una salida de Genua. Días antes de que trascendiera esta última noticia, el Presidente firmó un decreto junto a Santilli que reordenaba algunas áreas que estaban en manos de Ciencia y Tecnología. Se dispuso que ENACOM y la Agencia de Acceso a la Información Pública quedaran bajo control directo de Santilli y que Arsat y el Correo Argentino en la estructura de su mano derecha, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria.

Esta cuestión había sido dialogada entre Caputo y Santilli, aunque no restó la influencia de Karina Milei, quien quiso ordenar un área en donde vio asuntos turbios después de la detención de Facundo Leal, el ex titular de Arsat arrestado en el penal de Ezeiza luego de que se encontraran 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas en su domicilio.

“Se equivocan los que ven todo en clave de interna”, afirman cerca del ministro coordinador, de quien aseguran que en privado dice que no se quiere “enganchar” en peleas internas porque todos le caen bien.

El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli
El vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli

Eso no quita que a los más cercanos de Karina Milei no les haya puesto contentos la circunstancia de que el santiaguismo perdiera influencia en diversas áreas estratégicas con un solo movimiento. Eso sí: no habría novedades de ese estilo en otros importantes lugares de la administración pública. “Nos parece que está todo bien así como está todo. Diego asumió en un puesto importante y también precisa a su gente”, afirman cerca de Karina.

El dilema para ese reemplazo es qué ascendencia tendrá el reemplazo de Genua. También se tomó la determinación de producir un recambio en la cúpula de ARSAT, aunque los reemplazos también deben ser definidos en cuestión de días.

La única empresa pública que seguirá controlando la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología es Vehículo Espacial de Nueva Generación (VENG), que se especializa en el desarrollo de tecnología para el acceso al espacio.

También sigue a cargo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación (ANPIDTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET, el organismo con más dotación pública de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas, según el último recuento hecho por el INDEC.

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