Economía

La tensión en los mercados globales y el salto del petróleo hicieron subir al riesgo país, que se aleja de los 400 puntos

Las bolsas internacionales caen fuerte y el petróleo Brent regresa a la zona de USD 100 el barril por el recrudecimiento de las hostilidades en Oriente Medio. Bajan los bonos y las acciones de la Argentina

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Los títulos tecnológicos encabezan las pérdidas en Wall Street.
Los títulos tecnológicos encabezan las pérdidas en Wall Street.

La cotización de las acciones y los bonos argentinos caen en medio de la aversión al riesgo inversor por una nueva escalada bélica en Oriente Medio, que eleva a los precios del petróleo otra vez a la zona de USD 100 el barril.

Los bonos soberanos de Argentina retroceden a las 11 horas un 0,7% en promedio, mientras que el riesgo país de JP Morgan vuelve a subir 18 unidades, hasta los 429 puntos básicos.

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En Wall Street, donde el panel tecnológico Nasdaq encabeza las pérdidas diarias con un 1,5% negativo, crece la preocupación por el regreso de las hostilidades en Oriente Medio, la escalada de más de 6% para los futuros del petróleo y las consecuencias que puede acarrear este estatus en la suba de la inflación y las tasas de interés.

El precio del barril de petróleo Brent del Mar del Norte para septiembre, de referencia en Europa, supera la barrera de los 100 dólares por primera vez en los últimos dos meses y alcanza un incremento intradía del 6,3%, mientras continúan los ataques cruzados en Oriente Próximo.

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Por su parte, el barril de West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se encarecía hasta un 5,3% con el crudo cotizando en 91,5 dólares.

Estados Unidos e Irán continuaron lanzando ataques ante la nueva escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz pese al memorando de entendimiento firmado entre Washington y Teherán hace poco más de un mes. Al mismo tiempo, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado ataques contra buques petroleros saudíes en el Mar Rojo.

El Ejército de Estados Unidos ha iniciado, minutos antes de la medianoche de este jueves, su duodécima noche de ataques contra Irán, una nueva jornada de ataques concluidos cinco horas después y ordenados por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, bajo el propósito declarado de socavar la capacidad de Teherán para amenazar el tráfico comercial en el Estrecho de Ormuz.

El Brent rebasó los 100 dólares el barril por primera vez en los últimos dos meses tras el incremento de las tensiones en Irán

“Varios puntos del país asiático han sufrido esta nueva oleada de ataques como las ciudades de Andimeshk y Ahvaz, en la provincia de Juzestán, y Bushehr, frente al golfo Pérsico. Por el momento, los mayores daños se han registrado en la localidad de Shalamcheh, limítrofe con Irak, donde las autoridades iraníes han informado de al menos dos muertos y once heridos”, precisó EFE.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán reivindicó este jueves un ataque contra defensas, aeronaves y equipamiento militar de Estados Unidos en las bases militares de Ali al Salem y Al Adiri, en Kuwait.

Igualmente, las autoridades iraníes han indicado que han destruido un radar estadounidense del sistema de defensa antiaérea THAAD desplegado en suelo jordano, una medida adoptada “en represalia” por los bombardeos perpetrados recientemente contra Irán.

De su lado, los hutíes de Yemen han reivindicado un ataque con drones y misiles contra dos buques petroleros saudíes en el mar Rojo a los que ha acusado de “violar el bloqueo impuesto” por las milicias contra Arabia Saudí en respuesta a lo que el grupo describe como un continuo “asedio” por parte de de Riad.

La Casa Blanca responsabilizó a Irán de estos ataques y ha amenazado con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb.

“Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente”, advirtió Donald Trump.

Con los precios del petróleo alcanzado máximos desde mayo, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha informado este jueves que mantiene sin cambios los tipos de interés, aunque ha avisado de que la incertidumbre persiste y aún no se ha manifestado todo el impacto inflacionario de la crisis energética.

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