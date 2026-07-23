Un sector clave de la industria no encuentra piso: volvió a caer en junio y opera con apenas el 40% de su capacidad

La carga impositiva y la caída de actividad pone en riesgo a las pequeñas empresas.

La industria metalúrgica atravesó otro mes de retroceso y extendió la tendencia negativa que mostró desde comienzos de 2026. Durante junio, la actividad registró una caída interanual de 4,6%, mientras que en la comparación con mayo mostró un descenso de 0,3%, de acuerdo con el informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra). Con ese resultado, el sector acumuló una contracción de 5,7% durante el primer semestre y continuó operando muy por debajo de los niveles máximos registrados en los últimos años.

El relevamiento también mostró uno de los indicadores que más preocupa a las empresas del sector. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en 40,8%, uno de los niveles más bajos en términos históricos. Además, el indicador descendió 5,1 puntos porcentuales respecto de junio de 2025, un dato que volvió a reflejar el bajo nivel de actividad de un sector considerado estratégico para la industria nacional.

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Según Adimra, ese porcentaje mostró un uso muy acotado del aparato productivo y confirmó el escenario recesivo que atraviesan las empresas metalúrgicas. La entidad señaló que la actividad continuó muy lejos de sus niveles máximos recientes y que la demanda siguió condicionando el desempeño de las distintas ramas industriales.

El presidente de la entidad, Elio Del Re, sostuvo que “la nueva variación mensual refleja que la recuperación de la actividad continúa en un terreno de clara incertidumbre, evidenciado en el uso de la capacidad instalada que continúa en niveles reducidos para el sector”.

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actividad metalúrgica

Además, afirmó que “la baja demanda en los diferentes segmentos de actividad está afectando negativamente al sector metalúrgico, generando dificultades para muchas empresas”. En ese contexto, remarcó que “resulta imprescindible promover herramientas que apuntalen la inversión y la producción para poder sostener el empleo a lo largo de toda la cadena industrial”.

Evolución sectorial

El análisis por sectores volvió a mostrar un panorama mayoritariamente negativo. De todas las ramas relevadas por Adimra, Maquinaria Agrícola fue la única que registró un crecimiento interanual, con un avance de 3,6% respecto del mismo mes del año pasado.

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El resto del entramado metalúrgico continuó en terreno negativo. La mayor caída correspondió a Fundición, con un retroceso de 9,4%. Detrás se ubicó Otros Productos de Metal, con una baja de 9%, mientras que Carrocerías y Remolques registró un descenso de 6,7%, luego de los incrementos observados durante los meses anteriores.

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El informe también reflejó caídas en Bienes de Capital (-5,9%), Equipamiento Médico (-4,8%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,1%) y Autopartes (-2,8%), un comportamiento que confirmó que la contracción alcanzó a casi todos los segmentos de la actividad. En el caso de Carrocerías y Remolques, el informe indicó que el sector retomó una tendencia decreciente después del incremento registrado en los meses previos.

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El informe también analizó el desempeño de las principales cadenas de valor vinculadas con la industria metalúrgica. En todos los casos, los resultados fueron negativos por segundo mes consecutivo.

El segmento de Consumo Final registró la mayor caída, con un retroceso de 9,8%. La Construcción mostró una baja de 7,1%, seguida por la cadena Automotriz, con 6,3%, mientras que Petróleo y Gas descendió 6,1%. Por su parte, la actividad vinculada con la Minería cayó 5,9%, Energía Eléctrica registró un descenso de 4,5%, Alimentos y Bebidas retrocedió 4,1% y el segmento Agrícola mostró una baja de 2,4%.

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El relevamiento reflejó que ninguno de los principales destinos de la producción metalúrgica logró escapar de la tendencia negativa durante junio.

Las principales provincias registraron caídas

La baja de la actividad también alcanzó a las provincias con mayor peso dentro del sector metalúrgico.

Córdoba registró el descenso más pronunciado, con una caída interanual de 5,7%. Detrás se ubicó Buenos Aires, donde la actividad retrocedió 5,6%. En esa provincia, Adimra vinculó el resultado con las bajas registradas en fundición, forja de metal y bienes de capital.

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En Entre Ríos, la actividad descendió 4,5%, impulsada principalmente por la caída en bienes de capital. Por su parte, Mendoza registró una baja de 3,2%.

Entre las provincias relevadas, Santa Fe mostró el retroceso más moderado, con una caída de 1,2%. Según el informe, ese resultado respondió a una recuperación parcial de Maquinaria Agrícola, que compensó parte de las bajas registradas en otros rubros.

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Empleo y expectativas

La evolución del empleo acompañó el comportamiento de la actividad.

El informe indicó que el nivel de ocupación de las empresas metalúrgicas registró una caída interanual de 2,3%. En la comparación con mayo, el empleo también mostró un descenso de 0,2%.

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Adimra informó que seis de cada diez empresas no esperan cambios en la producción durante el próximo trimestre, en un contexto de baja demanda y retroceso del empleo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El relevamiento ubicó ese resultado en un contexto marcado por la baja utilización de la capacidad instalada, el retroceso de la actividad y una demanda que continuó afectando el desempeño de la mayor parte de los sectores metalúrgicos.

En cuanto a las expectativas empresarias hacia adelante, tampoco mostraron señales de una recuperación firme.

Según el informe, seis de cada diez empresas indicaron que no esperan cambios en su nivel de producción durante el próximo trimestre. La entidad sostuvo que esas expectativas reflejan un escenario de cautela en un contexto de baja actividad y de un mercado interno que continuó reduciéndose.

La entidad señaló que las proyecciones empresarias permanecieron condicionadas por la debilidad de la demanda, un factor que siguió afectando a gran parte del entramado metalúrgico.