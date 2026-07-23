La Comisión de Muebles de AGEXPORT Guatemala anuncia Expomueble Centroamérica 2026

Ejecutivos de AGEXPORT anuncian la feria Expomueble Centroamérica 2026 en un evento ante una audiencia, para fomentar el crecimiento de la industria de muebles de Guatemala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión de Muebles de AGEXPORT presentó Expomueble Centroamérica 2026 como una plataforma para abrir negocios y sostener el crecimiento de una industria guatemalteca que exporta a 32 mercados y genera cerca de 35 mil empleos, pero que enfrenta una desaceleración por aranceles y obstáculos logísticos, energéticos y administrativos.

La feria se realizará del 30 de julio al 2 de agosto en Fórum Majadas y reunirá a más de 60 expositores. Los organizadores esperan además a más de 10 mil visitantes durante cuatro días de exhibiciones, conferencias, encuentros empresariales y actividades de vinculación comercial.

Según AGEXPORT, el sector del mueble y los productos de madera mantiene capacidad para competir en el exterior, aunque su avance perdió ritmo. Tras el crecimiento de 2021 y 2022, cuando las exportaciones llegaron a USD 230 millones y USD 231 millones, los resultados de los últimos tres años se ubicaron cerca de USD 210 millones, USD 218 millones y USD 222 millones.

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La feria Expomueble presenta stands con mobiliario y objetos de diseño interior que atraen a numerosos visitantes. (Agexport Guatemala)

Las exportaciones se estancaron tras superar los USD 230 millones

La presidenta de la comisión sectorial, Lorena Velásquez, explicó que la industria consolidó mercados como Estados Unidos, El Salvador, Honduras, India, República Dominicana e Italia, mientras busca nuevas oportunidades en Canadá, Belice y el Caribe. También señaló que el sector impulsa la eliminación del arancel de 10% que aún enfrenta en sus ventas al mercado estadounidense.

Velásquez describió el problema central en una frase que resume el diagnóstico empresarial: “La industria ha logrado consolidar mercados como Estados Unidos, donde estamos solicitando la eliminación del arancel, El Salvador, Honduras, India, República Dominicana e Italia, y continúa explorando nuevas oportunidades en Canadá, Belice y el Caribe. Sin embargo, los empresarios coinciden que hoy el mayor reto es competir desde Guatemala bajo condiciones que encarecen la producción y reducen la capacidad de crecimiento”.

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La dirigente agregó que entre las principales barreras figuran la congestión portuaria, el deterioro de la infraestructura vial, los costos de energía, la lentitud en la facilitación de trámites y la escasez de mano de obra técnica especializada. Precisó que, en algunos casos, un transporte hacia el Atlántico puede quedar detenido hasta 24 horas, con impacto en costos y en las condiciones de trabajo de los pilotos.

Expomueble busca conectar innovación, ventas y nuevos compradores

La edición 2026 de Expomueble Centroamérica fue planteada por la organización como una herramienta de resiliencia e innovación para responder a esos límites de competitividad. El encuentro convocará a fabricantes, diseñadores, arquitectos, desarrolladores, distribuidores, inversionistas y compradores alrededor de la oferta de una de las industrias manufactureras con potencial de crecimiento en Guatemala.

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El evento incluirá áreas de exhibición de muebles, decoración, proveeduría, ExpoPets y espacios de networking. También sumará conferencias, encuentros empresariales y el Concurso Nacional del Mueble.

El presidente del Comité Organizador de Expomueble, Fredy Pirir, afirmó que la feria integra la estrategia de la entidad exportadora para fortalecer al sector. “Expomueble forma parte de una estrategia integral impulsada por AGEXPORT para fortalecer al sector, este es el espacio en el que los productores, diseñadores de muebles y fabricantes muestran el talento, innovación y tecnología que están implementando como su parte para fortalecer la industria. La capacidad empresarial ya existe, el desafío ya no consiste únicamente en fabricar productos de calidad, sino en crear las condiciones para que más empresas puedan exportar, crecer y generar empleo”.

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La oferta para el público abarcará muebles de sala, comedor y habitaciones para niños, además de accesorios como alfombras, sillas, pisos, tapicería y lámparas. La propuesta está orientada tanto a familias que inician un hogar o buscan independizarse como a quienes desean renovar su casa u oficina.

Entre las tendencias que exhibirán los expositores figuran muebles para hogar y oficina elaborados con materiales híbridos, con combinaciones de madera, metal, vidrio o textiles. También habrá diseños listos para ensamblar, soluciones bajo demanda mediante herramientas digitales y colecciones inspiradas en la biodiversidad y el diseño contemporáneo latinoamericano.

De acuerdo con la información difundida por la asociación, Expomueble Centroamérica reúne a la cadena de valor del mueble, la madera y la decoración en la región. La actividad se desarrollará en Fórum Majadas, zona 11 de la Ciudad de Guatemala, de 10:00 a 22:00, con entrada gratuita para todo público.

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