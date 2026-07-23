Caputo visitó La Rural y desactivó expectativas de nuevas bajas de retenciones: “Los anuncios ya se hicieron”

El ministro de Economía, Luis Caputo, recorrió la Exposición Rural acompañado por funcionarios y dirigentes de la Sociedad Rural Argentina. (Foto crédito: Reuters)

Este jueves, cerca del mediodía, el ministro de Economía, Luis Caputo, visitó la Exposición de la Sociedad Rural en Palermo. Pese a las expectativas por posibles nuevos anuncios de baja de retenciones, sostuvo que los mismos ya se hicieron en mayo, pero que el campo tiene que estar tranquilo de que en la medida en que la economía crezca y haya un mayor superávit fiscal van a seguir bajando derechos de exportación al sector. Pero no fue lo único: también afirmó que en este modelo, al darse los incentivos correctos, hay dólares para los ahorristas e importadores y que “favorece a todas las industrias”.

Caputo llegó acompañado por el viceministro José Luis Daza y fue recibido por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y la vicepresidenta, Eloísa Frederking. En dialogo con la prensa y consultado respecto a la posibilidad de nuevos recortes a los derechos de exportación, el ministro remarcó que “los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando", sostuvo.

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En esa línea, vinculó el desempeño de la economía rural al esquema de incentivos impulsado por el Gobierno, y subrayó que la eliminación de restricciones depende de la previsibilidad y la estabilidad en las reglas de juego. Caputo sostuvo que “el modelo económico actual genera mayor estabilidad y previsibilidad” y señaló como ejemplo la capacidad del Banco Central para comprar en promedio USD 100 millones por día gracias al aporte de las exportaciones.

Tras su visita a la Exposición, Caputo describió el clima en la Rural como optimista y aseguró que ese sentimiento lo comparte con el presidente, Javier Milei, y el equipo de ministros. “Siempre el campo fue un motor de la economía, pero en los últimos 25 años enfrentó políticas que lo perjudicaron. Ahora buscamos devolverle lo que le han quitado hace tantos años”, afirmó. Y destacó que el sector sigue al tope de la agenda para la baja de retenciones y valoró el reconocimiento de los productores al esfuerzo oficial.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo un encuentro con el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino. (Foto crédito: Reuters).

En mayo, durante la conferencia de prensa por los auncios de baja de retenciones escalonada, el ministro Caputo insistió en que el objetivo final es llevarlas a cero, aunque aclaró que eso solo podría alcanzar en un eventual segundo mandato de Mieli. “Los anuncios se hicieron hace dos meses, lo que buscamos es darles certidumbre, mostrarles que el camino va a continuar”, afirmó este jueves.

Últimos anuncios

La última vez que el Gobierno anunció cambios para el sector agropecuario fue el 22 de mayo. En esa ocasión, Caputo, junto al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, y el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, presentó en conferencia de prensa el nuevo esquema de reducción de retenciones para el agro y la industria. El anuncio se hizo un día después de que el presidente Javier Milei vinculó la baja de alícuotas a la evolución de la recaudación tributaria.

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El Gobierno calculó el costo fiscal de la reducción de retenciones: USD 32 millones en 2026, USD 415 millones en 2027 y USD 1.224 millones en 2028. El plan prevé que durante 2026 las alícuotas para trigo y cebada bajen dos puntos desde junio y luego sigan un esquema de reducción gradual. Desde 2027, la baja se extiende a todos los cultivos con disminuciones mensuales. En soja, la alícuota descenderá un cuarto de punto porcentual por mes a lo largo de 2027, comenzando en 23,75% y finalizando en 21%. En 2028, la baja será de medio punto mensual para todas las producciones.

El esquema escalonado de rebaja de retenciones se implementa de manera gradual, con ajustes mensuales y reglas claras hasta 2028. El Gobierno definió que, a partir de 2027, la reducción incluirá a todos los cultivos y que la baja en soja será de un cuarto de punto mensual. Según el cronograma oficial, en 2028 las retenciones a todas las producciones disminuirán medio punto por mes.

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“A todas las industrias”

Si bien Caputo sostuvo que se están dando los incentivos correctos para los sectores generadores de dólares, como no sucedió en el pasado, el ministro fue más allá al asegurar que beneficio a “todas las industrias”. Las declaración se dio luego de que ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer que en mayo la actividad cayó 0,5% intermensual y tuvo apenas un repunte de 0,2% contra el mismo mes del 2025.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que en la medida en que haya más superávit fiscal van a seguir bajando retenciones. (Foto crédito: Reuters).

El campo aparece como uno de los sectores que lidera el crecimiento con una variación del 4,6%, solo superada por Explotación de minas y canteras con 15,7% y Electricidad, gas y agua con 8%. Sin embargo, los sectores ligados al consumo interno aún sigue con números negativos tales como Comercio mayorista, minorista y reparaciones con -4,3% e Industria manufacturera con una variación negativa interanual del 5,6 por ciento.

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