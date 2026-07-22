Panamá abrirá en octubre una ruta directa entre Bogotá y Río Hato para impulsar el turismo en el interior

La Riviera Pacífica concentra una amplia oferta de hoteles, resorts y villas en zonas como Playa Blanca, Farallón y Buenaventura. Tomada de Internet

Panamá dará un nuevo paso en su estrategia para llevar más visitantes directamente hacia el interior del país con la apertura de una ruta aérea entre Bogotá y Río Hato, que conectará al mercado colombiano con la Riviera Pacífica sin necesidad de pasar por la Ciudad de Panamá.

La operación será desarrollada mediante una alianza entre la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), PROMTUR Panamá (Fondo de Promoción Internacional), el mayorista On Vacation y la aerolínea Wingo.

Los vuelos comenzarán el 5 de octubre de 2026 y tendrán como destino el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, ubicado cerca de la principal zona hotelera de playa del país.

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La conexión desde Colombia se sumará a los vuelos internacionales programados entre Ecuador y Río Hato, que comenzarán este sábado 25 de julio, ampliando la estrategia diseñada para convertir esta terminal aérea en una puerta de entrada permanente hacia destinos turísticos ubicados fuera de la capital panameña.

Los vuelos operados por Wingo permitirán que los turistas colombianos lleguen directamente al Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez. EFE/Carlos Lemos

Hasta ahora, la operación internacional de Río Hato ha dependido principalmente de vuelos estacionales procedentes de Canadá, concentrados en los meses de mayor demanda. La incorporación de mercados latinoamericanos busca reducir esa dependencia y mantener un flujo de viajeros durante una mayor parte del año.

De acuerdo con el anuncio, los vuelos desde Bogotá serán operados en horarios nocturnos y tendrán una capacidad estimada de 1,395 pasajeros mensuales.

El trayecto tomará aproximadamente una hora y 40 minutos, lo que permitirá acercar a los viajeros colombianos a la oferta de playas, hoteles, naturaleza y experiencias turísticas de la Riviera Pacífica.

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La ruta pretende aprovechar uno de los mercados emisores más relevantes para Panamá. Bogotá posee una amplia conectividad aérea interna, lo que podría facilitar que pasajeros procedentes de otras ciudades colombianas utilicen la capital como punto de conexión antes de viajar directamente a Río Hato.

La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, y el gerente general de PROMTUR Panamá, Salomón Shamah, participaron en Bogotá en el lanzamiento de la nueva ruta aérea directa entre la capital colombiana y Río Hato. Cortesía

La iniciativa también busca dinamizar la ocupación hotelera, los restaurantes, el transporte turístico, las excursiones y el comercio local. La Riviera Pacífica concentra resorts, villas y complejos turísticos ubicados principalmente en Río Hato, Playa Blanca, Buenaventura y Farallón, pero históricamente ha enfrentado dificultades para competir con destinos de playa que reciben vuelos internacionales directamente.

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Actualmente, buena parte de los turistas que llegan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen debe completar un traslado terrestre de varias horas para llegar a estas zonas, dependiendo del tráfico vehicular.

Ese recorrido incrementa el costo de los paquetes y resta tiempo de vacaciones, una desventaja frente a destinos como Punta Cana, en República Dominicana, o Guanacaste, en Costa Rica.

Gloria de León, administradora general de la ATP, señaló que la nueva conexión representa un paso estratégico para consolidar la conectividad internacional y descentralizar los beneficios del turismo.

Los vuelos de temporada procedentes de Canadá han sido históricamente las operaciones internacionales que con mayor frecuencia recibe el Aeropuerto Internacional Scarlett Martínez, en Río Hato. Tomada de la ATP

Según explicó, la articulación entre el sector público y privado permitirá atraer nuevos visitantes, fortalecer la economía local y posicionar a la Riviera Pacífica como un destino más competitivo en América Latina.

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La presidenta de On Vacation, Laura Muñoz, indicó que la conectividad aérea constituye una herramienta para impulsar el crecimiento, el empleo y las oportunidades económicas. La compañía ampliará con esta ruta su portafolio internacional y asumirá un papel clave en la comercialización de paquetes dirigidos al mercado colombiano.

Una estrategia para descentralizar el turismo

La apertura de la conexión Bogotá-Río Hato forma parte de un plan más amplio para llevar vuelos internacionales a aeropuertos regionales.

El Gobierno aprobó una inversión de $4 millones a través de PROMTUR, complementada con otro millón de dólares aportado por el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para incentivar nuevas operaciones hacia terminales como Río Hato y David.

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El modelo contempla compartir el riesgo comercial entre aerolíneas, operadores turísticos, hoteles y el sector público. Los mayoristas pueden adquirir anticipadamente parte de los asientos, las compañías aéreas venden otra porción mediante sus canales y los establecimientos hoteleros reservan cupos para sus huéspedes. PROMTUR aporta apoyo financiero durante la fase inicial para facilitar la consolidación de la demanda.

El trayecto aéreo entre Bogotá y Río Hato tendrá una duración aproximada de una hora y 40 minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades también han evaluado conexiones desde Medellín y otras ciudades latinoamericanas, además de nuevos enlaces hacia el Aeropuerto Internacional Enrique Malek, en David. En ese caso, el objetivo es combinar turismo de naturaleza, compras y playa, aprovechando la cercanía con Boquete, el Golfo de Chiriquí y la frontera con Costa Rica.

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La estrategia responde a la meta de distribuir de manera más equilibrada los ingresos generados por el turismo. Panamá superó los tres millones de visitantes internacionales en 2025, pero gran parte del gasto continúa concentrándose en la capital.

Los vuelos directos hacia el interior buscan que hoteles, restaurantes, operadores y comunidades provinciales reciban una mayor participación de esa actividad económica.

La permanencia de estas rutas dependerá de la ocupación de los vuelos y de la capacidad para mantener una demanda constante. El reto será convertir operaciones inicialmente respaldadas por incentivos y paquetes turísticos en conexiones sostenibles durante todo el año, evitando que Río Hato vuelva a depender exclusivamente de temporadas específicas.

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