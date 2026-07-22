El Salvador

La diáspora compra el 30% de las viviendas nuevas en El Salvador y apunta al alquiler temporal

El flujo de salvadoreños en el exterior sostiene parte de la actividad inmobiliaria, en un contexto de mayor demanda de alojamientos de corta estancia por el turismo y los eventos internacionales recientes

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Una trabajadora participa en labores técnicas especializadas en una obra en construcción, reflejando el avance y la inclusión de mujeres en el sector (Foto cortesía Crónica Vasca).
Una trabajadora participa en labores técnicas especializadas en una obra en construcción, reflejando el avance y la inclusión de mujeres en el sector (Foto cortesía Crónica Vasca).

El Salvador atraviesa una etapa de desarrollo inmobiliario marcada por la respuesta directa del sector construcción a la demanda real. José Velásquez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), afirmó: “La construcción está creciendo en base a la demanda, porque lo peor que podría pasar es construir y que nadie quiera esa construcción y que esté ahí como un activo extraordinario”.

Durante la entrevista matutina del 105.5, Velásquez expuso que la industria responde a las necesidades de diversos sectores y subrayó el impacto de los proyectos habitacionales accesibles. “El sector construcción es transversal. Si los industriales necesitan algo, van a construir. Los comerciantes también. Las viviendas, ni se diga, pues todo lo que viene ahorita, sobre todo con viviendas abajo de $100,000, que hay una alta demanda que tenemos nosotros que empezar y ya se están empezando proyectos de ese tipo”, explicó.

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El Salvador registra un desarrollo inmobiliario impulsado por la demanda real, según CASALCO. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)
El Salvador registra un desarrollo inmobiliario impulsado por la demanda real, según CASALCO. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Déficit habitacional y oferta en expansión

El dirigente de CASALCO remarcó que el principal desafío radica en cubrir un déficit habitacional estimado entre 500,000 y 600,000 unidades. “Solo ahí vas a tener entre 400,000 y 500,000 unidades habitacionales, que es un montonazo. Pero entonces la gente puede decir: ‘¿Y antes por qué eso no se hizo?’ El país no tenía las condiciones”, puntualizó.

La mejora en la seguridad y la movilidad ha permitido desarrollar proyectos en zonas antes inaccesibles. “Ahora ya podés acceder a esos lugares, y cómodamente decir: ‘Voy a ir y voy a desarrollar un proyecto en una propiedad que yo ya tenía o que yo ya tenía definida que me interesaba’”, agregó.

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La industria inmobiliaria también es impulsada por la inversión proveniente de la diáspora salvadoreña. Según Velásquez, el 30% a 35% de las viviendas nuevas son adquiridas por salvadoreños en el exterior. “Ahorita, como ellos ya ven El Salvador como una opción para regresar, están invirtiendo y están invirtiendo en propiedades que las tienen para alquileres a corto plazo, como Airbnb, mediano plazo, largo plazo, inversiones, pero también pensando en algún momento ellos regresar al Salvador”, dijo.

Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)
Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)

Auge del alquiler a corto plazo

El crecimiento del turismo y los eventos internacionales en los últimos meses ha elevado la demanda de alojamiento temporal. “La demanda de habitaciones de hotel es altísima. A la gente le gusta estos alquileres a corto plazo, como Airbnb aunque existan los hoteles, hay gente que prefiere los Airbnb, porque ya nos acostumbramos a eso”, señaló Velásquez.

Este fenómeno ha llevado a muchos inversionistas a adquirir propiedades para destinarlas al alquiler temporal, favoreciendo el movimiento en el sector y cubriendo una parte de la demanda habitacional.

Avances del aerocable/metrocable en San Salvador
Avances del aerocable en San Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Estabilidad de precios y acceso al financiamiento

Respecto a los precios, el presidente de CASALCO explicó que el mercado ha experimentado ajustes derivados del costo de la tierra, materiales y transporte, pero observó una tendencia hacia la estabilidad. “Ya empezamos a ver una estabilización en esos términos, porque no es que las cosas tengan un crecimiento exponencial. Ya ahorita se ha estabilizado”, afirmó.

El acceso al crédito hipotecario a largo plazo ha sido clave para la expansión del mercado, con alternativas de financiamiento de hasta 30 años. Para Velásquez, la coordinación con el gobierno y la banca ha facilitado que más personas puedan adquirir una vivienda, manteniendo a la industria en una senda de crecimiento sostenido ajustado a la demanda real.

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