La diáspora compra el 30% de las viviendas nuevas en El Salvador y apunta al alquiler temporal

Una trabajadora participa en labores técnicas especializadas en una obra en construcción, reflejando el avance y la inclusión de mujeres en el sector (Foto cortesía Crónica Vasca).

El Salvador atraviesa una etapa de desarrollo inmobiliario marcada por la respuesta directa del sector construcción a la demanda real. José Velásquez, presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), afirmó: “La construcción está creciendo en base a la demanda, porque lo peor que podría pasar es construir y que nadie quiera esa construcción y que esté ahí como un activo extraordinario”.

Durante la entrevista matutina del 105.5, Velásquez expuso que la industria responde a las necesidades de diversos sectores y subrayó el impacto de los proyectos habitacionales accesibles. “El sector construcción es transversal. Si los industriales necesitan algo, van a construir. Los comerciantes también. Las viviendas, ni se diga, pues todo lo que viene ahorita, sobre todo con viviendas abajo de $100,000, que hay una alta demanda que tenemos nosotros que empezar y ya se están empezando proyectos de ese tipo”, explicó.

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El Salvador registra un desarrollo inmobiliario impulsado por la demanda real, según CASALCO. (Foto cortesía Ministerio de Vivienda)

Déficit habitacional y oferta en expansión

El dirigente de CASALCO remarcó que el principal desafío radica en cubrir un déficit habitacional estimado entre 500,000 y 600,000 unidades. “Solo ahí vas a tener entre 400,000 y 500,000 unidades habitacionales, que es un montonazo. Pero entonces la gente puede decir: ‘¿Y antes por qué eso no se hizo?’ El país no tenía las condiciones”, puntualizó.

La mejora en la seguridad y la movilidad ha permitido desarrollar proyectos en zonas antes inaccesibles. “Ahora ya podés acceder a esos lugares, y cómodamente decir: ‘Voy a ir y voy a desarrollar un proyecto en una propiedad que yo ya tenía o que yo ya tenía definida que me interesaba’”, agregó.

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La industria inmobiliaria también es impulsada por la inversión proveniente de la diáspora salvadoreña. Según Velásquez, el 30% a 35% de las viviendas nuevas son adquiridas por salvadoreños en el exterior. “Ahorita, como ellos ya ven El Salvador como una opción para regresar, están invirtiendo y están invirtiendo en propiedades que las tienen para alquileres a corto plazo, como Airbnb, mediano plazo, largo plazo, inversiones, pero también pensando en algún momento ellos regresar al Salvador”, dijo.

Constituye el núcleo fundacional y administrativo de la capital de El Salvador; alberga edificios emblemáticos, plazas y monumentos que datan desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, reflejando la evolución arquitectónica, política y social del país. Entre los inmuebles más destacados figuran el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana de San Salvador, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario, todos ubicados en las inmediaciones de la Plaza Barrios y la Plaza Libertad. /(Mitur)

Auge del alquiler a corto plazo

El crecimiento del turismo y los eventos internacionales en los últimos meses ha elevado la demanda de alojamiento temporal. “La demanda de habitaciones de hotel es altísima. A la gente le gusta estos alquileres a corto plazo, como Airbnb aunque existan los hoteles, hay gente que prefiere los Airbnb, porque ya nos acostumbramos a eso”, señaló Velásquez.

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Este fenómeno ha llevado a muchos inversionistas a adquirir propiedades para destinarlas al alquiler temporal, favoreciendo el movimiento en el sector y cubriendo una parte de la demanda habitacional.

Avances del aerocable en San Salvador. (Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Obras Públicas)

Estabilidad de precios y acceso al financiamiento

Respecto a los precios, el presidente de CASALCO explicó que el mercado ha experimentado ajustes derivados del costo de la tierra, materiales y transporte, pero observó una tendencia hacia la estabilidad. “Ya empezamos a ver una estabilización en esos términos, porque no es que las cosas tengan un crecimiento exponencial. Ya ahorita se ha estabilizado”, afirmó.

El acceso al crédito hipotecario a largo plazo ha sido clave para la expansión del mercado, con alternativas de financiamiento de hasta 30 años. Para Velásquez, la coordinación con el gobierno y la banca ha facilitado que más personas puedan adquirir una vivienda, manteniendo a la industria en una senda de crecimiento sostenido ajustado a la demanda real.

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