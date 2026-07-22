Honduras: declaran emergencia en Puerto Lempira por inundaciones

Los equipos de emergencia evalúan las familias damnificadas y mantienen vigilancia y evacuación preventiva en las zonas cercanas a los ríos Patuca y Kruta.

Las autoridades municipales de Puerto Lempira declararon estado de emergencia para atender las inundaciones causadas por la crecida de varios ríos en varios municipios del departamento de Gracias a Dios.

La medida busca coordinar recursos y reforzar la asistencia humanitaria ante los daños en comunidades, viviendas, cultivos y vías de acceso.

La decisión fue adoptada en una sesión extraordinaria de la Corporación Municipal, mientras persisten las inundaciones en distintos sectores del municipio.

La situación más crítica se registra en comunidades de la zona de influencia de los ríos Patuca y Kruta, cuyos elevados caudales se desbordaron hacia áreas pobladas y zonas agrícolas. Entre las comunidades con mayores afectaciones figuran Baikan, Lakunka, Raksdiimwan y Kanku, donde el agua cubrió viviendas, caminos y parcelas destinadas al cultivo de maíz, arroz, yuca y plátano.

PUBLICIDAD

Evacuaciones y asistencia

Las inundaciones obligaron a intensificar las labores de evacuación desde el fin de semana. De acuerdo con reportes oficiales, las Fuerzas Armadas, a través de la Fuerza Naval y del personal de la Base Naval de Caratasca, evacuaron a 146 personas que permanecían en zonas de alto riesgo por el avance del agua.

Entre los evacuados se encuentran 19 hombres, 45 mujeres, 44 niñas y 38 niños, que fueron trasladados a un albergue temporal habilitado en la iglesia católica del lugar, donde reciben alimentación, resguardo y atención básica mientras las autoridades evalúan cuándo podrán regresar a sus comunidades.

PUBLICIDAD

Las inundaciones en Puerto Lempira dejaron pérdidas en el sector agrícola y aumentaron el riesgo para el abastecimiento de alimentos en La Mosquitia.

Las operaciones de rescate continúan por vía acuática, ya que muchas de las comunidades permanecen incomunicadas por carretera. El personal naval utiliza embarcaciones para ingresar a los sectores anegados, trasladar a los pobladores y distribuir ayuda humanitaria a quienes todavía siguen en zonas afectadas.

Las Fuerzas Armadas mantienen presencia permanente en la zona, con recorridos de vigilancia sobre los ríos, monitoreo del incremento de los niveles del agua y apoyo a las acciones coordinadas con las autoridades municipales y los organismos de respuesta para atender nuevas emergencias mientras persistan las lluvias.

Además de la afectación a las viviendas, uno de los mayores impactos se registra en el sector agrícola. Productores locales informan pérdidas millonarias luego de que grandes extensiones de cultivos quedaran completamente bajo el agua, con impacto sobre la producción destinada tanto al consumo familiar como a la comercialización.

PUBLICIDAD

Daños en cultivos y riesgo

La preocupación también se extiende al abastecimiento de alimentos en varias comunidades de La Mosquitia, donde la agricultura representa una de las principales actividades económicas.

Las inundaciones podrían provocar una reducción en la disponibilidad de granos básicos y otros productos agrícolas durante los próximos meses si las condiciones climáticas continúan deteriorándose.

Las autoridades municipales indicaron que la mayor parte de las comunidades de Puerto Lempira sufrió algún tipo de afectación por su cercanía con los principales ríos del departamento, cuyos caudales siguen aumentando, aunque en algunos sectores las lluvias hayan disminuido.

Las autoridades municipales de Puerto Lempira declararon estado de emergencia por las inundaciones causadas por la crecida de varios ríos en Gracias a Dios.

Evaluación de daños y monitoreo

Los equipos de emergencia continúan las evaluaciones para determinar el número total de familias damnificadas y cuantificar los daños ocasionados por el temporal.

También siguen activos los operativos de vigilancia y evacuación preventiva para proteger a la población que aún permanece en comunidades vulnerables.

Las autoridades llamaron a los habitantes de las zonas cercanas a los ríos Patuca y Kruta a atender las recomendaciones de los organismos de respuesta y evacuar a tiempo si las condiciones representan un peligro para sus vidas.

PUBLICIDAD