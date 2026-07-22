Las idas y vueltas de Patti Smith, en una insólita sobreactuación generada apenas por un partido de fútbol

La cantante, compositora y escritora estadounidense Patti Smith se involucró en la polémica "moral" alrededor del Mundial de Futbol 2026 (Foto: EFE/JuanJo Martín)

Insólito todo. Patti Smith, la madrina del punk, trascendental cantante y escritora, un símbolo que influyó notablemente en la cultura popular occidental desde hace medio siglo, quedó en el centro de una polémica en redes sociales... Por un partido de fútbol. Claro, no fue cualquier partido: fue la final del Mundial 2026 entre las selecciones de España y Argentina, con el resultado que bien sabemos.

Por otro lado, también es cierto que -y cada vez más- un Mundial de Fútbol detiene al planeta y debe entenderse (o aceptarse, más bien), buena parte de la humanidad fija sus ojos en lo que sucede en un rectángulo de juego de 105 por 70, donde hay -cito a Borges y una de sus boutades más difundidas- “once jugadores contra otros once corriendo detrás de una pelota”. Está claro que el fútbol hoy en día es mucho más que eso (bien lo sabemos en Argentina, quedó expuesto en el antes, durante y después de la semifinal contra Inglaterra). También está claro que la existencia de redes sociales parece obligar a buena parte de la humanidad, incluso a la madrina del punk, a decir algo y con esa opinión en su caso, dejar sentado una posición para el millón y medio de seguidores que tiene su cuenta @thisispattismith en Instagram.

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Así sucedieron los hechos. Todo empezó cuando la artista estadounidense venerada en buena parte del mundo por su obra, publicó en sus historias una imagen generada con inteligencia artificial de Lamine Yamal con una kufiya -conocido como “pañuelo palestino”, parte de la vestimenta tradicional de Oriente Medio- y la frase “los buenos”. Un mensaje que miles de seguidores argentinos interpretaron como una descalificación moral hacia su selección. La historia fue borrada a los pocos minutos de su publicación, pero la captura ya circulaba. La frase, debe suponerse, refería a los gestos de público apoyo que el futbolista español, musulmán y de ascendencia marroquí, ha expresado por la causa palestina.

En tiempos de susceptibilidad digital, desde este lado del mundo se entendió que, por contraposición implícita, ubicaba a Argentina del lado contrario: “los malos”. El texto sugería que el triunfo español tenía una carga moral. Vaya si hemos visto dictámenes “morales” en esta semana, en buena parte emitidos desde usinas de pensamiento progresista del hemisferio norte.

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Ahora bien, la cantautora fue modificando sus publicaciones en las horas siguientes. La versión que quedó en su perfil reemplazó la imagen original y el texto polémico por una frase dirigida al propio Yamal: “Esto es una lección de humildad. Gracias, 19. Felicitaciones, España.” Smith no ofreció explicaciones sobre el cambio ni respondió públicamente a las críticas. Las respuestas de los seguidores argentinos en su feed abordaron varios frentes a la vez. Una usuaria le señaló la contradicción entre el gesto de Smith y la campaña de desprestigio que, según su lectura, se había sostenido contra Argentina durante el torneo: “Si te alegra lo de España, está bien. Pero no compres la narrativa de que ellos son ‘los buenos’ y la contrastes con la horrible campaña que se llevó adelante contra nosotros”, escribió, y agregó que el país “lleva la bandera palestina” pese a atravesar una situación económica compleja y tensiones con su propio gobierno.

La imagen de Lamine Yamal y la frase "los buenos", luego borrada por Patti Smith

Hubo también quienes trazaron un paralelismo entre el reclamo palestino de autodeterminación y la posición histórica de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. El tema había vuelto a la agenda internacional días antes, cuando la selección argentina desplegó una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” al término de su partido ante Inglaterra (bien lo sabemos). Otro sector de los comentarios le recordó a Smith el pasado colonial español en el continente americano. “España colonizó nuestras tierras durante casi 280 años, exterminando a buena parte de su población originaria. Sé que es más fácil sumarse a una tendencia de internet que estudiar la historia”, escribió una seguidora.

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La insólita saga continuó luego cuando posteó una foto de Lionel Messi y la frase “Más grande que Dios. Lo dio todo”. Es de colegir que la artista no tiene un CM a cargo de su cuenta y todo lo que publica lo hace por propia voluntad.

Por cierto, el posteo inicial de todo este despropósito se inscribió en un clima más amplio de tensión digital que rodeó la participación argentina en el torneo. Pero esa es otra historia. Pero también es cierto que esto que pasó después, mantiene la insólita trama que fomenta la cultura del Ágora digital que nos envuelve.

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Patti Smith respondió a algunos respetuosos pero disidentes comentarios de más seguidores argentinos. Una usuaria de X cuya cuenta se identifica como “Bubulina” (@bubu_luli) fijó un tuit de las 16 hs. del martes con el siguiente texto: “En mi puta vida pensé poder tener un intercambio con Patti Smith. Tengo más para decir sobre sus posteos y todo, pero hoy me quedo con la emoción de su respuesta. Y no: no la voy a cancelar (como si a otros). Junto al texto, subió la captura de su diálogo con la cantante y poeta. “Hola Patti. No sé si verás esto. Acabo de notar tu solicitud de seguimiento. Me tomó por sorpresa y me siento honrada. Patti, he seguido tu trabajo desde que tenía 18 años; ahora tengo 35. Espero que no hayas tomado mi comentario de manera equivocada. Siempre quise dirigirme a vos con mucho respeto, porque sos una artista a la que admiro. Solo quería que entendieras nuestra perspectiva como argentinos. Hay tantos de nosotros aquí que realmente te adoramos, y creo que, más allá de algunos comentarios malintencionados, muchos nos sentimos heridos. Gracias de nuevo por seguirme y, sobre todo, por leer lo que tengo para decir.”

Lionel Messi, "más grande que Dios", en un posteo siguiente de Patti Smith

La respuesta de Patti Smith unos minutos después fue: “No. Tu comentario fue importante para mí. No quise que mis palabras fueran tomadas en contra de un país que amo. Me siento terrible por haber lastimado a tanta gente. Gracias por hacerme saber cómo lo hice. Ojalá pueda compensarlo con la gente.”

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A otra seguidora que había cuestionado el posteo que disparó todo, le respondió también: “Querida Clara. Mis palabras fueron profundamente malinterpretadas. No iban en contra de Argentina, siempre amé a Argentina. Me disculpo profundamente y voy a enmendarlo. Gracias por escribirme.”

Horas después, llegó el “enmiendo”. A las 8 de la mañana hora argentina más o menos, junto a unas fotos del Cementerio de la Recoleta, escribió en su cuenta de Instagram: Esta es una fotografía de una estatua que me conmovió profundamente. Fue tomada en Argentina, un país que he amado desde hace mucho tiempo. Cualquier palabra que haya escrito no tenía la intención de ofender al pueblo argentino, por el cual siento un profundo cariño. Siempre he respetado y admirado el coraje y la pasión de su gente. He montado a caballo en el campo, he actuado y expuesto mi obra. He recibido tanto amor y mando mi amor de vuelta, así como pido disculpas profundamente con todo mi corazón.

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Es cierto, muchas veces es más que fútbol. Este mundial lo demostró, y a la enésima potencia. Pero la pregunta es: ¿era necesario todo esto? Hay un disco de la banda Las Pelotas publicado en 1998 cuyo título es una pregunta, corta y contundente: ¿Para qué? Cabe referirlo porque sintetiza plenamente, a mi entender, este caso.