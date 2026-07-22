Mercados: la Bolsa sube por cuarto día y avanzan las acciones argentinas en Wall Street

Factores locales y externos le dan impulso a los ADR.

Las acciones argentinas atraviesan otro día favorable tanto en el mercado doméstico como en el exterior, y el panel líder de la Bolsa porteña encadena su cuarta suba consecutiva.

Los indicadores de Wall Street operan mixtos, con alza del 0,2% para el Dow Jones de Industriales, mientras que el S&P 500 cede 0,1% y el panel tecnológico Nasdaq cae 0,5 por ciento.

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A las 12:20 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,3%, en los 3.330.000 puntos. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street hay mayoría de alzas. Encabezan la suba Adecoagro (+5,4%), Banco Macro (+2,4%) y Ternium (+2,4%).

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, subrayó que “el dato saliente del martes para el mercado argentino fue la suba de la calificación crediticia por parte de la agencia Moody’s, poniéndose en línea con lo que habían hecho previamente Fitch y S&P”. y observó que “el mercado el miércoles refleja el buen tono de la noticia, con subas de bonos en dólares y acciones, sobre todo del sector bancario. Esto llevo a una compresión mayor del riesgo país, que cede nuevamente a la zona de 410 puntos tras la mejora en las cotizaciones de los bonos”.

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“Hacia adelante, la normalización económica será fundamental para continuar la compresión y el costo de la deuda en dólares, para poder pensar en una emisión internacional que ayude a descomprimir el programa financiero, sumando una fuente como el mercado internacional voluntario”, explicó Franco.

“La mejora se fundamenta en la reducción del riesgo de default de Argentina como consecuencia de la estabilización macroeconómica, que dio lugar a una mejora más duradera de los fundamentos crediticios. Moody’s también destacó la continuidad de los superávits fiscales, la desaceleración de la inflación y el avance del proceso de liberalización económica, factores que fortalecieron la credibilidad de la política económica y redujeron la volatilidad macroeconómica”, aportó Max Capital.

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También se registran ganancias para las acciones petroleras, ante una nueva suba de los precios del crudo. El barril de Brent del Mar del Norte para entregar en septiembre asciende 3,1% a USD 93,82, mientras que el crudo intermedio de Texas también para septiembre suma 2,8%, a 86,68 dólares.

En dicho contexto, el ADR de YPF gana 1,1%, a USD 51,87, Vista Energy sube 2%, a la vez que Tenaris avanza 2,3 por ciento.

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“La empresa YPF (YPFD) ejecutará un split de acciones el 4 de agosto de 2026 para accionistas con tenencia al 3 de agosto. La operación divide cada acción de valor nominal $10 en 10 acciones de valor nominal $1. El cambio busca aumentar la liquidez y facilitar el acceso a inversores minoristas en el mercado local", indicó Rava Bursátil.

“Los precios del crudo tocaron este miércoles un pico de casi seis semanas, debido a la creciente preocupación por las interrupciones en las rutas de suministro de Oriente Medio a causa de la escalada de hostilidades entre Estados Unidos e Irán y las amenazas al transporte marítimo por parte de la milicia hutí, aliada de Irán, en Yemen”, indicó Reuters.

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El ejército estadounidense afirmó que había llevado a cabo su undécima noche consecutiva de bombardeos contra Irán. Los ataques se produjeron poco después de que el ejército kuwaití anunciara que sus defensas aéreas estaban interceptando drones iraníes.

Además del recrudecimiento del conflicto por el control del Estrecho de Ormuz, los hutíes han abierto un nuevo frente en la guerra al amenazar con atacar a los buques que transportan petróleo saudí en el estrecho de Bab el-Mandeb y anunciaron un bloqueo naval de Arabia Saudita.

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“El mercado energético se enfrenta ahora a la preocupación por los dos estrechos, ya que el de Bab el-Mandeb parece que podría sumarse al de Ormuz como punto conflictivo, mientras los operadores siguen de cerca las cifras de tráfico marítimo en el mar Rojo”, afirmó Tim Waterer, de KCM Trade.

Bab el-Mandeb, situado en la entrada sur del Mar Rojo, se convirtió en una ruta cada vez más importante para las exportaciones de crudo de Riad, ya que el tráfico a través del Estrecho de Ormuz volvió a caer de forma drástica desde que se rompiera el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán más temprano en el mes.

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Tres petroleros cargados con crudo saudí con destino a China e India dieron media vuelta el martes en el mar Rojo, dirigiéndose hacia el canal de Suez en lugar de aventurarse por la costa yemení.

“La amenaza (de los hutíes) ha llevado a los petroleros a desviar su ruta, lo que podría ejercer una mayor presión sobre el mercado físico y las exportaciones saudíes, contribuyendo a impulsar los precios al alza”, afirmó Frank Walbaum, analista de mercado de la plataforma de negociación Naga.com.

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