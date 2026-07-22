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“Fue una paliza, un dominio absoluto”: Ronaldo hizo un tajante análisis tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial

El ex delantero brasileño elogió el juego del equipo europeo y consideró que debió haber ganado por más goles

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Ronaldo, el exfutbolista, hizo un análisis sobre la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

La victoria de la selección de España en el Mundial continúa generando repercusiones en el ámbito internacional. En las últimas horas, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario ofreció un crudo análisis a través de su cuenta de TikTok, destacando el dominio del equipo dirigido por Luis de la Fuente y subrayando la diferencia existente entre la campeona y sus rivales más directos. Según el exdelantero, el seleccionado español se impuso de manera contundente ante equipos como Argentina, Francia y Portugal, consolidando un estilo de juego que, en su opinión, ha superado incluso al histórico “Joga Bonito” de Brasil.

En su intervención, Ronaldo calificó la jornada de la final como “un día histórico”, tanto desde lo deportivo como por el desarrollo del partido. “España dominó de principio a fin, como yo esperaba, por otra parte (bromea). A España no le salieron los goles y no ganó por la ventaja que yo esperaba y que se merecía, pero fue un dominio absoluto durante todo el partido”, expresó el exfutbolista en su red social. Para el brasileño, el marcador final no reflejó la verdadera superioridad mostrada por el conjunto español sobre el terreno de juego.

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Al profundizar en la comparación entre España y Argentina, Ronaldo Nazario fue categórico respecto a la diferencia de nivel observada durante la final. “Fue una paliza. La diferencia de calidad entre España y Argentina es muy grande. Incluso teniendo a Messi, no les pudieron igualar", consideró.

“Argentina no luchó con mucha garra, que fue su fuerte durante todo el torneo. Un jugador talentoso puede ganar un partido, pero necesitas la fuerza de un equipo para ganar un Mundial, como España. Jugar en conjunto, todos son importantes”, afirmó el exdelantero.

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Ferran Torres marcó el único gol del partido (Efe)
Ferran Torres marcó el único gol del partido (Efe)

El exjugador también dedicó parte de su análisis al recorrido de la Albiceleste a lo largo del certamen. En su opinión, el conjunto sudamericano avanzó más por espíritu competitivo que por calidad futbolística. “Nunca jugó bien al fútbol, solo luchó con mucha garra, no jugaron bonito. España tiene un ADN de juego, un juego bonito. El Joga Bonito de Brasil quedó superado y la forma de jugar ahora de España es la mejor”, sostuvo Ronaldo.

Durante su análisis, también resaltó la identidad del fútbol español y el impacto de su estilo colectivo: “Creo que la diferencia entre España y los demás equipos es enorme, ¿no? Creo que incluso con Messi, Argentina... luchó valientemente, pero la diferencia técnica es enorme, ¿verdad? Creo que un jugador talentoso puede ganar un partido, pero la verdadera fuerza de un equipo reside en el equipo mismo, en jugar juntos, en saber que todos son importantes".

Finalmente, remarcó: “Aunque Argentina, con valentía, no con un juego colectivo brillante, sino con mucha garra y determinación, llegó a la final, España tiene un auténtico ADN español de juego, de juego bello, y hoy en día, el equipo que juega bello es España. Ese ‘joga bonito’ brasileño se ha quedado un poco anticuado. España ha demostrado una forma de jugar realmente única, ¿no? El famoso tiki-taka, pero con paciencia, con estrategia. Recuerda mucho al estilo de Guardiola, muy al de Johan Cruyff, quien decía que la mejor estrategia era que el equipo tuviera el balón en sus pies, bajo control. De esa forma evitaban cualquier riesgo para el rival”, valoró el exdelantero.

Además de subrayar el enfoque colectivo de la selección española, Ronaldo Nazario destacó el desempeño individual de Rodri, a quien consideró como el principal referente del equipo en el torneo. “Fue el jugador más destacado de España en este Mundial y eso pesa mucho a la hora de ganar el Balón de Oro. Lo puede volver a ganar”, señaló el brasileño.

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