Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran integrantes de los X-Men ’97, según la IA

Las Guerreras K-pop y X-Men '97 son producciones recientes lanzadas en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

Para los seguidores de Las Guerreras K-pop, la película animada de Netflix, y de la serie X-Men ’97 de Disney, surge una propuesta que une ambos universos a través de herramientas de inteligencia artificial (IA). Es posible recrear a los personajes principales de la película surcoreana como si fueran parte del grupo mutante más famoso del cómic.

La generación de imágenes con inteligencia artificial permite experimentar con la estética, el vestuario y las características propias de cada universo. El proceso implica una serie de pasos que cualquier usuario puede seguir para obtener un resultado personalizado y original.

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Cómo seleccionar las fotos adecuadas de Las Guerreras K-pop y X-Men ’97

El primer paso consiste en elegir imágenes de alta calidad tanto de Las Guerreras K-pop como de X-Men ’97. Es clave que las fotos o capturas tengan buena resolución, iluminación adecuada y representen fielmente la personalidad de los personajes.

La calidad y autenticidad de las imágenes seleccionadas de Las Guerreras K-pop influyen en el realismo de la creación final. (Foto: Netflix)

En el caso de Las Guerreras K-pop, conviene buscar imágenes promocionales oficiales o capturas de la película en las que las protagonistas aparezcan en poses distintivas.

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Para X-Men ’97, las imágenes deben reflejar el estilo visual de la serie de Disney, preferiblemente con fondos y detalles reconocibles del universo mutante. Este criterio asegura que la fusión propuesta por la inteligencia artificial resulte coherente y visualmente atractiva.

Qué prompt usar para obtener el mejor resultado en Gemini

Una vez seleccionadas las imágenes, el siguiente paso es redactar un prompt claro y específico para la herramienta Gemini u otra plataforma de inteligencia artificial generativa.

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El prompt debe ser específico en los atributos que debe tener la imagen generada. (Foto: Gemini)

El prompt debe describir de manera detallada el resultado esperado, mencionando los nombres de los personajes, el estilo artístico y cualquier elemento visual que se desee incorporar o evitar.

Un caso concreto de prompt sería: “Genera una imagen en la que las protagonistas de Las Guerreras K-pop aparecen integradas como miembros del equipo X-Men ’97, conservando sus atuendos originales pero adaptados al estilo animado de Marvel.

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La precisión en la redacción del prompt es clave para que la inteligencia artificial interprete adecuadamente la solicitud. Incluir detalles sobre posturas, colores predominantes o accesorios puede ayudar a obtener una imagen más fiel a la idea original.

Cómo revisar y corregir los resultados generados por la inteligencia artificial

Herramientas como Gemini permiten realizar ajustes desde el chat. (Foto: Gemini)

Tras recibir la imagen creada por la inteligencia artificial, es clave revisarla detenidamente. En ocasiones, la IA puede interpretar de forma incorrecta ciertos elementos, como posiciones de las manos, proporciones corporales o detalles de vestuario.

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Si esto ocurre, se puede ajustar el prompt para aclarar las indicaciones, solicitando que se modifique la postura de un personaje o que se corrija la paleta de colores utilizada.

Repetir la generación de la imagen con modificaciones en el prompt suele ser suficiente para obtener un resultado más satisfactorio. Es importante tener paciencia y evaluar las imágenes con ojo crítico hasta alcanzar una versión que cumpla con las expectativas planteadas al inicio.

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De qué forma descargar y utilizar la creación hecha con inteligencia artificial

Al publicar la ilustración en redes sociales se debe aclarar que fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la imagen final ha sido aprobada, la plataforma de inteligencia artificial suele ofrecer la opción de descargar el archivo en diferentes formatos. Es clave guardar la creación en alta resolución para facilitar su uso posterior, ya sea para compartirla en redes sociales, ilustrar artículos o integrarla en presentaciones.

Asimismo, al utilizar la imagen, se debe dejar en claro que se trata de una creación realizada con inteligencia artificial, no de material oficial ni de un cruce real entre ambas producciones.

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El uso responsable de las imágenes generadas con inteligencia artificial implica reconocer el carácter experimental y creativo de la propuesta. Señalar el origen de la imagen y evitar atribuirla a los estudios originales previene malentendidos y respeta los derechos de autor de los creadores de ambos universos.