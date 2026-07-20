Tecno

Cómo se verían Las Guerreras K-pop si fueran integrantes de los X-Men ’97, según la IA

El proceso para fusionar la película de Netflix con la serie animada de Disney incluye la selección de fotos de alta calidad y la redacción de un prompt específico en Gemini

Guardar
Google icon
Díptico muestra tres mujeres animadas con armas en la izquierda y un grupo de once superhéroes X-Men animados en la derecha con un cielo naranja
Las Guerreras K-pop y X-Men '97 son producciones recientes lanzadas en plataformas streaming. (Fotocomposición Infobae)

Para los seguidores de Las Guerreras K-pop, la película animada de Netflix, y de la serie X-Men ’97 de Disney, surge una propuesta que une ambos universos a través de herramientas de inteligencia artificial (IA). Es posible recrear a los personajes principales de la película surcoreana como si fueran parte del grupo mutante más famoso del cómic.

La generación de imágenes con inteligencia artificial permite experimentar con la estética, el vestuario y las características propias de cada universo. El proceso implica una serie de pasos que cualquier usuario puede seguir para obtener un resultado personalizado y original.

PUBLICIDAD

Cómo seleccionar las fotos adecuadas de Las Guerreras K-pop y X-Men ’97

El primer paso consiste en elegir imágenes de alta calidad tanto de Las Guerreras K-pop como de X-Men ’97. Es clave que las fotos o capturas tengan buena resolución, iluminación adecuada y representen fielmente la personalidad de los personajes.

Las guerreras k-pop
La calidad y autenticidad de las imágenes seleccionadas de Las Guerreras K-pop influyen en el realismo de la creación final. (Foto: Netflix)

En el caso de Las Guerreras K-pop, conviene buscar imágenes promocionales oficiales o capturas de la película en las que las protagonistas aparezcan en poses distintivas.

PUBLICIDAD

Para X-Men ’97, las imágenes deben reflejar el estilo visual de la serie de Disney, preferiblemente con fondos y detalles reconocibles del universo mutante. Este criterio asegura que la fusión propuesta por la inteligencia artificial resulte coherente y visualmente atractiva.

Qué prompt usar para obtener el mejor resultado en Gemini

Una vez seleccionadas las imágenes, el siguiente paso es redactar un prompt claro y específico para la herramienta Gemini u otra plataforma de inteligencia artificial generativa.

Tres mujeres animadas con atuendos elaborados posan en un paisaje desértico. La del centro tiene cabello morado y una espada luminosa
El prompt debe ser específico en los atributos que debe tener la imagen generada. (Foto: Gemini)

El prompt debe describir de manera detallada el resultado esperado, mencionando los nombres de los personajes, el estilo artístico y cualquier elemento visual que se desee incorporar o evitar.

Un caso concreto de prompt sería: “Genera una imagen en la que las protagonistas de Las Guerreras K-pop aparecen integradas como miembros del equipo X-Men ’97, conservando sus atuendos originales pero adaptados al estilo animado de Marvel.

La precisión en la redacción del prompt es clave para que la inteligencia artificial interprete adecuadamente la solicitud. Incluir detalles sobre posturas, colores predominantes o accesorios puede ayudar a obtener una imagen más fiel a la idea original.

Cómo revisar y corregir los resultados generados por la inteligencia artificial

Herramientas como Gemini permiten realizar ajustes desde el chat. (Foto: Gemini)
Herramientas como Gemini permiten realizar ajustes desde el chat. (Foto: Gemini)

Tras recibir la imagen creada por la inteligencia artificial, es clave revisarla detenidamente. En ocasiones, la IA puede interpretar de forma incorrecta ciertos elementos, como posiciones de las manos, proporciones corporales o detalles de vestuario.

Si esto ocurre, se puede ajustar el prompt para aclarar las indicaciones, solicitando que se modifique la postura de un personaje o que se corrija la paleta de colores utilizada.

Repetir la generación de la imagen con modificaciones en el prompt suele ser suficiente para obtener un resultado más satisfactorio. Es importante tener paciencia y evaluar las imágenes con ojo crítico hasta alcanzar una versión que cumpla con las expectativas planteadas al inicio.

De qué forma descargar y utilizar la creación hecha con inteligencia artificial

Primer plano de dos manos sosteniendo un smartphone negro, con un dedo índice tocando la pantalla que muestra un feed con varias imágenes de personas.
Al publicar la ilustración en redes sociales se debe aclarar que fue generada con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que la imagen final ha sido aprobada, la plataforma de inteligencia artificial suele ofrecer la opción de descargar el archivo en diferentes formatos. Es clave guardar la creación en alta resolución para facilitar su uso posterior, ya sea para compartirla en redes sociales, ilustrar artículos o integrarla en presentaciones.

Asimismo, al utilizar la imagen, se debe dejar en claro que se trata de una creación realizada con inteligencia artificial, no de material oficial ni de un cruce real entre ambas producciones.

El uso responsable de las imágenes generadas con inteligencia artificial implica reconocer el carácter experimental y creativo de la propuesta. Señalar el origen de la imagen y evitar atribuirla a los estudios originales previene malentendidos y respeta los derechos de autor de los creadores de ambos universos.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popX-Men '97PelículaNetflixGeminiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué métodos permiten conectarse a WiFi sin contraseña

Los métodos avalados por fabricantes incluyen escaneo de códigos y emparejamiento por botón, alternativas pensadas para facilitar el acceso legítimo a la red

Qué métodos permiten conectarse a WiFi sin contraseña

España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

Desde el torneo de 2010, el videojuego ha usado sus estadísticas para convertirse en un oráculo

España gana el Mundial y EA Sports FC lo vuelve hacer: quinta vez predijo el campeón

Lamine Yamal explota en Instagram: El rey absoluto de las redes sociales en el tramo final del Mundial

El joven jugador de la nueva campeona del mundo, lideró las ganancias de Instagram en el último tramo al sumar casi 4 millones de nuevos seguidores entre semifinales y la final

Lamine Yamal explota en Instagram: El rey absoluto de las redes sociales en el tramo final del Mundial

En qué se diferencia la letra D y L en la transmisión automática de un vehículo

Conocer la diferencia entre las posiciones y los hábitos a evitar al operar un automático contribuye a una conducción más segura y a prolongar la vida útil del auto

En qué se diferencia la letra D y L en la transmisión automática de un vehículo

Doodle de Google para hoy 20 de julio celebra la independencia de Colombia

Al hacer clic en el diseño de inicio es posible acceder a toda la información sobre la importancia de este fecha

Doodle de Google para hoy 20 de julio celebra la independencia de Colombia

DEPORTES

“¡El próximo se juega en casa!“: Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 que tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay

“¡El próximo se juega en casa!“: Alejandro Domínguez palpitó el Mundial 2030 que tendrá partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay

La fuerte discusión entre Alejandro Fantino y Juan Ramón Carrasco por el exabrupto machista del DT contra una periodista: “Desubicado”

La selección argentina regresa al país tras ser finalista del Mundial 2026 sin Lionel Messi: todo lo que tenés que saber

El técnico de España Luis De la Fuente confesó qué le dijo a Scaloni tras ganarle la final del Mundial

Qué futbolistas de la selección argentina viajan en el avión que aterrizará hoy en Ezeiza tras la final del Mundial

TELESHOW

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Sabrina Garciarena celebró su cumpleaños junto a la final de la Selección: “Qué orgullo ser argentinos”

Las conmovedoras palabras de Valentina Cervantes a Enzo Fernández tras el Mundial: “Siempre voy a estar a tu lado”

Dalma Maradona emocionó a los hinchas argentinos con su dedicatoria a Lionel Messi: “Gracias por dejar todo”

La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

El mensaje de Maxi López tras el asalto a la casa de Wanda Nara en Italia: “Entraron tres ladrones”

INFOBAE AMÉRICA

Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre EEUU e Irán

Los hutíes de Yemen declararon un bloqueo naval a Arabia Saudita y abren un nuevo frente en la guerra entre EEUU e Irán

Las mujeres ocupan el 60% de los espacios en sectores clave de la economía centroamericana, según el SIECA

Campesinos en Honduras protestan exigiendo derogar leyes que consideran perjudiciales

Dos nicaragüenses quedan bajo custodia de ICE en operativos separados

Dolly, el primer mamífero clonado: cómo evolucionó la ciencia en 30 años