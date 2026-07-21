Economía

Guía para evitar estafas turísticas durante las vacaciones de invierno

Existen varias medidas que los turistas pueden tomar para no caer en los diversos métodos de estafa que circulan en redes sociales

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Las estafas suelen basarse en la oferta de propiedades que no existen o en el uso sin autorización de fotos de complejos reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de sufrir estafas al reservar alquileres temporarios representa una de las principales preocupaciones para los viajeros en estas vacaciones de invierno, sobre todo por la proliferación de distintos métodos de engaño a través de redes sociales.

Este escenario obliga a los viajeros a prestar especial atención a la procedencia de las ofertas y a la verificación de datos antes de concretar cualquier pago, ya que las estafas suelen adquirir nuevas modalidades.

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Por ello, la Defensoría del Pueblo, diversas secretarías de turismo y Naranja X lanzaron advertencias y recomendaciones para prevenir este tipo de maniobras, que suelen basarse en la oferta de propiedades que no existen o en el uso sin autorización de fotos de complejos reales.

“El resultado suele traducirse en complicaciones logísticas urgentes para las familias, quienes recién descubren la situación al llegar al lugar elegido”, resaltó el informe.

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Es común que los estafadores pidan cancelar reservas iniciadas en plataformas seguras

Explicaron que el mecanismo detrás de estos engaños se apoya más en la manipulación y en aprovechar el apuro del usuario que en fallas técnicas de los sistemas.

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El proceso habitualmente empieza en redes sociales como Facebook o Instagram, donde se publican imágenes de cabañas o departamentos a precios llamativamente más bajos que el promedio para captar la atención de quienes buscan opciones de última hora.

“Una vez que se hace el primer contacto, la conversación se traslada rápidamente a WhatsApp, donde se presiona al interesado asegurando que hay otras personas buscando las mismas fechas para forzar una transferencia bancaria inmediata”, advirtió el informe.

Además, es común que pidan cancelar reservas iniciadas en plataformas seguras como Booking o Airbnb a cambio de supuestos descuentos por fuera del sistema, lo que deja al usuario sin ninguna garantía ni posibilidad de reclamo oficial.

Dos manos sostienen un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp. Muestra una "Foto de única visualización" y una alerta de seguridad con la palabra "ESTAFA".
El proceso habitualmente empieza en redes sociales como Facebook o Instagram (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar estafas, los organismos públicos y las secretarías de turismo de varias localidades del país sugieren:

  • Verificar que el alojamiento y su propietario figuren en los registros municipales de hospedajes habilitados.
  • Consultar esa información en las páginas web oficiales de los destinos turísticos o por teléfono.
  • Desconfiar de ofertas con precios excesivamente bajos.
  • Revisar la antigüedad de la cuenta y los comentarios en redes sociales.
  • Hacer una búsqueda inversa de las imágenes para comprobar que no correspondan a otro alojamiento.
  • Solicitar un número de teléfono fijo asociado a un domicilio real.
  • Verificar que el titular de la cuenta bancaria (CBU o CVU) coincida con la persona o el complejo turístico que ofrece el alojamiento.

Ahora bien, si una persona detecta que fue víctima de una estafa tras realizar un pago, actuar con rapidez resulta clave para intentar recuperar el dinero.

Naranja X señaló que, ante una estafa, la primera medida debe ser informar el hecho de inmediato al banco o a la billetera virtual para solicitar el bloqueo preventivo de los fondos transferidos a la cuenta de destino.

En paralelo, recomendó reunir toda la evidencia disponible —como capturas de pantalla de conversaciones, correos electrónicos y comprobantes de la operación— para presentar la denuncia penal en la comisaría más cercana, a través de los portales digitales de la Justicia o ante las fiscalías especializadas en ciberdelincuencia.

A su vez, durante las vacaciones, los traslados y las actividades fuera de casa suelen llevar a que muchas personas descuiden las medidas habituales de seguridad en sus teléfonos celulares.

Los especialistas advierten que conectarse a redes de Wi-Fi públicas y abiertas en aeropuertos, terminales de micros o paradores puede exponer información sensible, ya que estas conexiones permiten que terceros intercepten credenciales bancarias o datos de tarjetas de crédito.

Por ese motivo, recomiendan realizar operaciones financieras únicamente mediante los datos móviles del propio dispositivo.

También destacan la importancia de configurar un bloqueo automático de pantalla con un tiempo de espera breve y habilitar métodos de autenticación biométrica, como la huella dactilar o el reconocimiento facial, para acceder a las aplicaciones bancarias, especialmente ante el riesgo de robo o extravío del celular en lugares con gran concurrencia.

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