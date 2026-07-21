Economía

El dólar tuvo una leve baja tras cuatro ruedas consecutivas de subas

El dólar mayorista cedió a $1.477,50, con un alto volumen de negocios que superó los USD 700 millones. Al público en el Banco Nación siguió a 1.500 pesos

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Julio se perfila como el mes con mayor volumen operado en el mercado de cambios.
Julio se perfila como el mes con mayor volumen operado en el mercado de cambios.

El mercado de cambios negoció con un muy alto monto operado de USD 704,4 millones, oferta que contribuyó a una baja de 3,50 pesos o 0,2% del dólar mayorista, a 1.477,50 pesos.

Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio, recordó que fue la “primera baja del dólar mayorista luego de cuatro ruedas consecutivas con subas”, que “acumula en los dos primeros días de esta semana una baja de 50 centavos, lejos de la caída de 16,50 pesos de los dos primeros días de la semana anterior”.

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El BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.832,54, con lo cual el tipo de cambio oficial quedó a 355,04 pesos o 24 por ciento.

El dólar mayorista cede ahora 4,50 pesos o 0,3% en julio, mientras que en 2026 mantiene una suba de solo $22,50 o 1,5%, frente a una inflación próxima a 18% en lo que va del año.

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“Atentos al canje del dollar-linked que vence a fin de mes, dado que permitiría evitar presiones, el dólar mayorista sigue relativamente estable en torno a los $1.480 con una operatoria más expandida y un BCRA comprando reservas, aunque regulando el ritmo al ritmo de la demanda. Que el clima financiero continúe tan calmo juega a favor de la desaceleración de la inflación, tal como quedó reflejado recientemente no sólo en el IPC sino también de manera incluso más pronunciada -a partir también de otros factores- a nivel mayorista", analizó el economista Gustavo Ber.

El Tesoro convocó para este martes a una licitación extraordinaria para renovar bonos vinculados al dólar que vencen este mes.

“La propuesta oficial busca canjear una letra cambiaria por dos opciones de igual cobertura. Los inversores podrán elegir títulos con vencimientos a agosto de este año o a diciembre de 2028. El ministro Luis Caputo intenta aliviar la carga financiera previa a la subasta de la próxima semana”, afirmó Ignacio Morales, jefe de Inversiones de Wise Capital.

“Los antecedentes del mercado señalan una fuerte preferencia por alternativas de corto plazo. En la última operación similar, la mayoría de los tenedores eligió instrumentos con vencimiento a un mes. La decisión medirá el nivel de confianza en la gestión de la deuda gubernamental. Los tenedores de activos evaluarán el atractivo de mantener cobertura ante posibles fluctuaciones del dólar. La respuesta de los fondos determinará el margen de maniobra oficial para las próximas colocaciones”, añadió Ignacio Morales.

El dólar al público permaneció a 1.500 pesos para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió cinco pesos o 0,3%, a $1.545 para la venta, en su tercer ascenso seguido, para alcanzar el precio más alto desde el 22 de octubre.

La divisa en esta plaza informal es tomada por las agencias de cambio a sus clientes a $1.525, esto es 75 pesos o 5,2% más que los $1.450 que pagan los bancos, brecha que justifica liquidar billetes atesorados en el comercio informal.

En cuanto al ingreso de divisas a la economía, el INDEC informó que en junio último la balanza comercial registró un superávit de USD 2.194 millones, para acumular un saldo positivo de USD 13.923 millones en la primera mitad del año. El superávit energético alcanzó USD 611 millones, equivalente al 28% del superávit comercial total. Las exportaciones crecieron 24,5% interanual y cayeron 0,9% respecto de mayo. Las importaciones aumentaron 7,3% interanual y 3,4% mensual si estacionalidad.

“Las importaciones parecen haberse estabilizado en un nivel inferior al observado antes de las elecciones, posiblemente reflejando una actividad doméstica más débil. Dentro de las importaciones, las cantidades importadas de bienes de capital cayeron 12,1% interanual, mientras que las de bienes de consumo disminuyeron 2% interanual. La relativa fortaleza de las importaciones de bienes de consumo sigue respaldando la visión de una moneda fuerte, aunque también responde a la reducción de barreras no arancelarias”, evaluaron los expertos de Max Capital.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, actualizados por el BCRA al 16 de julio, mostraron una caída de las colocaciones en efectivo de USD 45 millones, hasta 40.486 millones de dólares.

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