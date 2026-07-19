Cómo España intentó seducir a Messi y perdió con su corazón argentino: el legendario consejo de un cocinero

La Pulga deslumbraba en la Masía y España jugó sus fichas sin éxito

“Siempre dije que quería jugar para mi país porque amo Argentina y solo siento los colores de mi selección”. Lionel Messi nunca tuvo dudas de qué país iba a representar futbolísticamente pese a los “contactos informales” de directivos españoles para vestirlo de rojo. La disputa que inició a principios de siglo tendrá un desenlace apoteósico con la final de un Mundial en 2026. La Pulga siempre se inclinó por la Albiceleste. ¿En una línea diferente del mundo habrá escogido al combinado europeo?

El pasado —y el arraigo del futbolista por sus tierras— dictaminó que la tercera definición de una Copa del Mundo para el rosarino sea contra el país que buscó tentarlo. Los entretelones de la puja entre federaciones, la labor de los entrenadores y el amistoso en el patio de Diego Armando Maradona que marcaron el punto de inflexión en la biografía del 10.

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La magia de Messi acaparó todos los flashes desde sus primeras actuaciones en las canchas de tierra de Rosario. En septiembre del 2000 emprendió un viaje al Viejo Continente en el que encontró a uno de sus grandes amores: con 13 años, firmó con Barcelona para desarrollar su carrera como futbolista y tratar sus problemas hormonales de crecimiento. En cuestión de meses, Leo ya era conocido en toda España. “A mí me consta que la Real Federación Española hizo todos los esfuerzos e intentos para que Messi juegue en España, pero Lionel se negó y no quiso, porque quería a su país”, reconoció hace algunos años Vicente Del Bosque, histórico entrenador de España, en diálogo con el programa Superdeportivo por Radio Villa Trinidad.

El tira y afloje entre las federaciones inició en 2002, antes del Mundial Sub 17 de Finlandia en el que ambos combinados insinuaron con citarlo. Ginés Meléndez, entrenador de la Roja, le ofreció convocarlo con el objetivo de “abrocharlo” de forma definitiva. En ese entonces, la regla de la FIFA que estaba en rigor era contundente: una vez que un jugador elegía un país para representar y sumaba minutos, no había posibilidad de cambiar el rumbo en un futuro. Las normas se flexibilizaron en los años posteriores y el flamante Mundial 2026 es el mejor ejemplo de jugadores que se mudaron de selección.

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“En un momento me llegó cuando jugaba en el Barça. Me insinuaron. Es normal, pasa con muchos chicos. Si bien soy argentino, me había ido de muy chico a Barcelona e hice gran parte de las inferiores ahí. Estaba la posibilidad, podía llegar a pasar”, relató el capitán de la Selección con el podcast Pasta de Campeón.

Messi utilizó la 17 en el histórico amistoso-excusa entre Argentina y Paraguay. Esa noche dio sus primeros destellos al convertir un gol y dar dos asistencias

Más allá de que Messi no participó del torneo juvenil, este marcó el inicio del camino que terminó con la consagración en Qatar 2022 y la final de 2026. Jorge Messi, padre de Leo, utilizó a Horacio Gaggioli, representante que quedó en la historia por firmar el primer contrato de la Pulga en una servilleta, de intermediario para trasladar un VHS con jugadas de su hijo a Claudio Vivas, ayudante de campo de Marcelo Bielsa.

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“El video tenía jugadas de gambeta corta eliminando rivales, con una camiseta de Barcelona, con pelo largo, chiquito, pero muy incisivo, muy determinante. Le cuento a Marcelo (Bielsa) y me preguntó si juega bien.‘No juega bien, la rompe’, le digo”, narró en una entrevista con El Var TV. “Marcelo, que es un tipo muy impulsivo me dice ‘¡pero póngalo en velocidad normal!’. Le dije: ‘No, está en velocidad normal’. El pibe es eso. Agarraba la pelota gambeteaba a cinco y hacía el gol”, agregó.

La sucesión de eventos desembocó en un amistoso determinante para la historia del fútbol. “Yo no estaría en Argentina si Lionel hubiera jugado para España, creo que me tiraban a un pozo. Si nos robaban un jugador a mí y a José (Pékerman) nos moríamos. No quiso jugar para España y me salvó la vida”, contó Hugo Tocalli, responsable de las divisiones juveniles de Argentina, en una nota con la radio Futurock.

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En esta misma línea, agregó: “La incertidumbre se creó cuando fuimos a jugar un Mundial Sub-17 y nos enteramos que España lo quería. Nosotros vimos videos y le pedimos a Omar Souto (Gerente de Selecciones Nacionales) que lo localice lo antes posible”.

“Fuimos al Mundial, llegamos a la semifinal con España, ganábamos 2 a 0, se lesiona Biglia, nos empataron 2-2, fuimos al suplementario, y nos ganaron 3-2 (Argentina terminó tercera, tras vencer por penales a Colombia). Fuimos al hotel, y me encontré con el cocinero de España, al que conocía de cruzarlo en diferentes torneos. Vino, me saludó, y me dijo: ‘Si tú tenías a ese chaval que tienen en Barcelona, eran los campeones’. En la mesa estaban sentados Villar (Ángel, presidente de la Federación Española) y el técnico (Juan Santisteban). Y desde ahí, me miraron y me dijeron, lamentándose: ‘Nosotros lo quisimos traer, pero no quiso’. Después hablé con (Julio) Grondona, armamos los partidos amistosos contra Paraguay y Uruguay, y Messi eligió a Argentina", narró.

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Hugo Tocalli, uno de los protagonistas de la disputa que Argentina le ganó a España en la representación nacional de Messi (REUTERS/Enrique Marcarian)

José Pekerman fue otro de los artífices y el entrenador que apadrinó a la Pulga en sus primeros pasos con la Selección. “Habíamos ido con un Sub-17, la categoría de Messi, al Mundial que se juega en Finlandia y perdemos en la semifinal con España. Al final del partido hay un técnico que le dice a Hugo: ‘Oye, Tocalli, si hubiera venido el chaval que juega en Barcelona hubieran sido ustedes los campeones’. Eso nos quedó en la cabeza. Aparte había un videíto que le había llegado a Hugo por parte de Claudio Vivas”, reveló el exentrenador de la Albiceleste entre 2004 y 2006 en una entrevista con TyC Sports.

“Yo me voy a hacer un trabajo en Leganés y jugaba Barcelona contra un equipo de la zona, el Alcorcón. Ahí veo a Messi, me acordé de todas esas cosas y no tuve ninguna duda. Hablé con Hugo Tocalli y dije ‘hay que hacer un partido’ por la ley famosa de FIFA que se modificó”, añadió sobre cómo se gestó un amistoso que quedó grabado en los libros dorados del fútbol.

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En una noche fría del 29 de junio de 2004, con una convocatoria de entre 200 y 500 personas en la casa de Argentinos Juniors (renombrado a Diego Armando Maradona en los años subsiguientes), Argentina se impuso 8-0 contra Paraguay. Con el dorsal 17 ingresó un joven de pelo largo que se apellidaba Messi: convirtió el 7-0 y brindó dos asistencias para las conversiones de Pablo Vitti y Federico Almerares. 22 años después, ese pibe va en busca de la cuarta estrella Albiceleste en lo que será su tercera final Mundial.

Fue un amistoso con el seleccionado Sub 20 en la cancha de Argentinos

“Hubo dos partidos, pero el primero es en este estadio (Argentinos Juniors). Fue el precio de la gestión. Lo he tenido reservado mucho tiempo pero Julio Grondona me dice ‘ya sé porque te moviste, querías eso’. Acá jugó el mejor del mundo, este chico se va a poner la camiseta de la selección argentina por primera vez ahí. Si no hacemos esto, juega para España y si juega un solo partido con España lo perdemos”, explicó Pékerman hace algunos años.

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Diego Santonovich, en un libro del 10 escrito por Ariel Senosiain, describió el desarrollo del choque amistoso-excusa que tuvo que cubrir: “El partido fue una excusa, Argentina goleó, no tuvo oposición, y cada pelota que tocó Messi provocó que todos los ojos lo miraran. Cada movimiento suyo era observado con atención y ya en ese momento empezó a mostrar cosas de las que luego vendrían tanto con la Selección juvenil como con la Mayor”.

Messi talló miles de capítulos y hazañas a lo largo de su historia para ganarse el mote del “mejor futbolista de todos los tiempos”. España quedó rendida ante sus pies en múltiples oportunidades por sus actuaciones con el Barcelona y el mundo del fútbol se quedó sin excusas después de Qatar 2022. Si existen algunos reticentes, Leo contestó —una vez más— con sus descollantes presentaciones a lo largo del Mundial 2026. Dos décadas después de las “charlas informales” y las insinuaciones por parte de los europeos por quedarse con su magia, el rosarino saldrá a la cancha en Nueva York con la camiseta Albiceleste para emitir un nuevo veredicto de una respuesta que nunca tuvo tapujos: “Amo Argentina y solo siento los colores de mi selección”.

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