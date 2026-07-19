Los retos más difíciles a los que se enfrentará Andy Burnham como primer ministro del Reino Unido

El ex alcalde de Mánchester Andy Burnham a su llegada a Westminster (EFE/EPA/Tolga Akmen)

La coronación de Andy Burnham como primer ministro británico podría ser efímera, ya que se enfrenta a las mismas dificultades que su predecesor al intentar mitigar la crisis del coste de la vida, mejorar los servicios públicos sobrecargados y ocupar un lugar central en la escena internacional durante las importantes guerras en Ucrania y Medio Oriente.

Llega tras haber dirigido la mayor parte de la última década el área metropolitana de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, antes de conseguir su escaño de nuevo en el Parlamento en unas elecciones especiales el mes pasado. Dirigir un gobierno que presta servicios a 70 millones de personas será una tarea de proporciones monumentales, con problemas de mayor envergadura y cuestiones ajenas a un líder de una región con 3 millones de habitantes.

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Impulsar la economía y descentralizar el Gobierno

Burnham se ha mostrado impreciso, pero prometió ofrecer detalles la próxima semana sobre cómo financiaría una agenda nacional para reactivar una economía estancada, mejorar los servicios y elevar el nivel de vida.

“Este cambio de hoy es el momento de transformación más significativo en nuestra política en 40 años”, declaró el viernes al asumir el liderazgo del Partido Laborista . “Nos llevará a un país donde la vida sea más asequible y donde todas las personas y lugares mejoren respecto a su situación actual”.

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Burnham hereda una economía que estaba mejorando hasta que la guerra con Irán trastocó las previsiones, y ahora se pronostica que el crecimiento se desacelerará drásticamente durante este año, al tiempo que aumenta la inflación.

El político declaró que quiere igualar las oportunidades en todo el Reino Unido, en particular descentralizando el gobierno, canalizando fondos a los gobiernos locales y recuperando algunos servicios que fueron privatizados hace cuatro décadas.

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El número 10 de Downing Street (REUTERS/Toby Shepheard)

Su particular visión del socialismo favorable a las empresas —conocida como “manchesterismo” y cuyo objetivo es aprovechar el dinero público y privado para invertir en áreas como el transporte, la vivienda y las infraestructuras— podría tardar años en implementarse.

Joshi Herrmann, fundador del sitio web de noticias de Manchester The Mill, que ha cubierto la actualidad de Burnham durante años, dijo que tal vez pueda mitigar el golpe para algunas personas que están pasando por dificultades.

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“Pero si la pregunta es quién puede lograr el crecimiento económico y quién puede remodelar la economía en la era posterior al Brexit y a la crisis financiera, me sorprendería mucho que la respuesta fuera Andy Burnham”, dijo Herrmann.

Dada la incertidumbre en las finanzas públicas, Burnham no tendrá mucho margen para aumentar el gasto. Reemplaza al primer ministro Keir Starmer, quien fue elegido con un programa electoral que descartaba aumentos en los principales impuestos del gobierno, por lo que su mandato está comprometido a menos que incumpla esas promesas.

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Burnham afirmó que no descartaba un impuesto sobre el patrimonio, y le comentó a Gary Lineker en el podcast Goalhanger la semana pasada que el gobierno “quizás tenga que pedir un poco más”.

Reemplazar al primer ministro Keir Starmer no será fácil para Andy Burnham (Europa Press)

Política exterior y cómo encontrar el tono adecuado con Trump

Burnham tiene poca experiencia en política exterior, pero prometió continuar con el compromiso del Gobierno con la OTAN y el apoyo a la disuasión nuclear del Reino Unido.

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A su vez, afirmó que Gran Bretaña seguirá siendo un firme defensor de Ucrania y un aliado incondicional de Estados Unidos.

Las relaciones con Estados Unidos podrían depender de cómo interactúe con el presidente Donald Trump, quien inicialmente elogió efusivamente a Starmer para luego decepcionarse por no apoyar su guerra con Irán.

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Burnham ha criticado públicamente a Trump en el pasado, pero ha dicho que lo trataría con respeto, como hace con los demás, aunque también estaría dispuesto a discrepar.

“Me gusta pensar que tengo mi propia personalidad y, ya sabes, lo trataré con franqueza, igual que siempre”, le dijo a Lineker. “Si no estás de acuerdo, discútelo, pero hazlo de una manera que lo ponga en su lugar”.

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Trump presionó a los miembros de la OTAN para que aumenten significativamente el gasto militar, y Burnham estará bajo presión para superar los objetivos de gasto en defensa establecidos por Starmer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega para una conferencia de prensa en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el miércoles 8 de julio de 2026 (AP/Francisco Seco)

El plan de defensa, que contempla un aumento del gasto de 15.000 millones de libras (USD 20.000 millones), es mucho menor de lo que habían solicitado los líderes militares y ha sido criticado por no estar totalmente financiado con el presupuesto actual.

Mensajes delicados sobre la guerra de Israel con Hamás

Burnham ha criticado la postura de Starmer respecto a la guerra de Israel contra Hamás y la devastación de Gaza. Burnham condenó los ataques del 7 de octubre de 2023 contra el sur de Israel perpetrados por militantes de Hamás, que causaron la muerte de alrededor de 1.200 personas y tomaron como rehenes a otras 251, pero afirmó que el gobierno británico tardó demasiado en pedir un alto el fuego.

Burnham afirmó que el Reino Unido consideraría la posibilidad de imponer nuevas sanciones contra los israelíes implicados en la violencia en Gaza y en los asentamientos ilegales en Cisjordania.

Este tema es delicado para el Partido Laborista, que ya antes de que Starmer asumiera el cargo estaba manchado por el antisemitismo, y que además depende del apoyo de una gran población musulmana.

Las declaraciones de Burnham provocaron una fuerte reacción de grupos judíos, pero también fue criticado por grupos propalestinos por no declarar que el bombardeo israelí de Gaza constituye un genocidio.

El espinoso tema de la migración

Durante su discurso de aceptación como líder del Partido Laborista el viernes, Burnham no mencionó la inmigración, que es un tema prioritario para muchos votantes.

Migrantes en un bote inflable parten de la costa del norte de Francia en un intento de cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido (REUTERS/Abdul Saboor/Foto de archivo)

Al igual que gran parte de Europa y otras naciones más ricas, el Reino Unido ha experimentado una afluencia de migrantes que huyen de zonas devastadas por la guerra, la hambruna, las crisis climáticas, la persecución política y la pobreza.

La preocupación por los cruces del Canal de la Mancha en embarcaciones neumáticas abarrotadas ha contribuido a la victoria del partido antiinmigración Reform UK en las recientes elecciones locales y regionales, que llevaron al Partido Laborista a destituir a Starmer como líder.

Burnham ha declarado en gran medida que seguirá la estrategia actual del Partido Laborista en materia de migración, que ha pregonado reducciones en la migración neta de más de 900.000 personas en 2023 a 171.000 el año pasado. Los cruces del Canal de la Mancha han disminuido un 40% este año en comparación con el mismo período de 2025.

Burnham quiere seguir reduciendo la migración neta y votó a favor de un proyecto de ley que pretende reducir aún más los cruces del canal y dirigir a las personas hacia rutas más seguras y legales.

(AP)