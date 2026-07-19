Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Kuwait encendió las alarmas por misiles y se defiende de los bombardeos de Irán

Según el CENTCOM militar, “estos ataques tienen como objetivo reducir aún más la capacidad de Irán de amenazar la navegación comercial en el estrecho de Ormuz y castigar rápidamente a las fuerzas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que lanzaron ataques contra militares estadounidenses en Jordania anoche”..

Washington y Teherán continúan con sus ataques cruzados en Medio Oriente, mientras los países mediadores piden por un freno a las hostilidades en la región. Irán suspendió sus compromisos con Estados Unidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado el mes pasado. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní justificó la decisión al mencionar que EEUU “incumplió primero” sus obligaciones bajo ese acuerdo.

Durante la madrugada de este domingo, el Comando Central de EEUU (CENTCOM) concluyó su octava ola nocturna de ataques consecutiva contra Irán luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica asesinara en Jordania a dos soldados estadounidenses. Los objetivos del cuerpo militar incluyeron instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas, así como depósitos de misiles y drones iraníes

En paralelo, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, general de división Ali Abdollahi, amenazó a Estados Unidos con una respuesta “contundente y devastadora” ante una nueva acción militar contra el país persa.

Tras las declaraciones del funcionario castrense, Kuwait declaró el domingo que estaba respondiendo a los ataques aéreos efectuados por el régimen iraní, un día después de que el estado del Golfo sufriera bombardeos por parte de la república islámica que alcanzaron una central eléctrica y una instalación petrolera.