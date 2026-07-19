Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Kuwait encendió las alarmas por misiles y se defiende de los bombardeos de Irán

Washington y Teherán continúan con sus ataques cruzados en Medio Oriente, mientras los países mediadores piden por un freno a las hostilidades en la región. Irán suspendió sus compromisos con Estados Unidos en el marco del Memorando de Entendimiento de Islamabad firmado el mes pasado. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní justificó la decisión al mencionar que EEUU “incumplió primero” sus obligaciones bajo ese acuerdo.
Durante la madrugada de este domingo, el Comando Central de EEUU (CENTCOM) concluyó su octava ola nocturna de ataques consecutiva contra Irán luego de que la Guardia Revolucionaria Islámica asesinara en Jordania a dos soldados estadounidenses. Los objetivos del cuerpo militar incluyeron instalaciones de vigilancia costera y defensa aérea, capacidades marítimas, así como depósitos de misiles y drones iraníes
En paralelo, el comandante del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya de Irán, general de división Ali Abdollahi, amenazó a Estados Unidos con una respuesta “contundente y devastadora” ante una nueva acción militar contra el país persa.
Tras las declaraciones del funcionario castrense, Kuwait declaró el domingo que estaba respondiendo a los ataques aéreos efectuados por el régimen iraní, un día después de que el estado del Golfo sufriera bombardeos por parte de la república islámica que alcanzaron una central eléctrica y una instalación petrolera.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Kuwait se defiende de los ataques de Irán
El ejército de Kuwait informó el domingo que estaba respondiendo a los ataques aéreos lanzados por Irán, luego de que el país sufriera bombardeos que alcanzaron una central eléctrica y una instalación petrolera.
“Las defensas aéreas kuwaitíes se enfrentan actualmente a ataques hostiles con misiles y drones, tras la pecaminosa agresión iraní”, señaló el ejército en un comunicado. Durante la jornada, las sirenas de alerta sonaron en la ciudad de Kuwait, según reportó un periodista de la agencia AFP.
El video difundido del CENTCOM de EEUU sobre su último bombardeo contra infraestructuras militares de Irán
La ciudadana estadounidense Dena Karari regresó a su país natal después de cumplir 566 días de detención en territorio iraní, según comunicó su abogado, Jared Genser el sábdo. “¡Bienvenida a casa, Dena Karari, desde Irán a la tierra de la libertad y el hogar de los valientes!"
Estados Unidos completó la octava serie de bombardeos aéreos en la madrugada del domingo contra objetivos militares en Irán, tras reportar las primeras muertes de militares estadounidenses desde la reanudación de las hostilidades con la república islámica semanas atrás. El Comando Central de EEUU (CENTCOM) informó que “las fuerzas estadounidenses comenzaron a lanzar nuevos ataques aéreos” contra la república islámica por orden del presidente Donald Trump.
Irán lanzó ataques con drones contra dos bases estadounidenses en Kuwait
El Ejército iraní anunció la realización de un ataque con drones a gran escala contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait. En un comunicado difundido por medios oficiales, las fuerzas iraníes señalaron que la base aérea Ali Al Salem y el campamento Adairi fueron blanco de la operación.
El ataque tuvo como objetivo un depósito de municiones estadounidense en Camp Adairi, así como los sistemas de radar Patriot y de vigilancia aérea en la base aérea Ali Al Salem.
Irán sostuvo que la operación respondió a ataques contra puentes e infraestructuras por parte de Estados Unidos.
Medios iraníes informan bombardeos en diversas zonas en medio de la ofensiva estadounidense
La agencia estatal de noticias iraní IRNA informa que una zona cercana a Sirik, en el estrecho de Ormuz, fue atacada alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local, según fuentes de la provincia sureña de Hormozgan.
Según IRNA, también se atacó una zona cercana a Hajiabad, en la misma provincia, y se escucharon explosiones en Bandar Abbas. Asimismo, según la emisora estatal iraní IRIB, una zona cercana a la isla de Qeshm, en el estrecho, fue blanco de un ataque.
En el vecino Irak, una base del Partido de la Libertad del Kurdistán, un grupo disidente kurdo iraní, cerca de Erbil, fue atacada por un dron la madrugada del domingo, hiriendo a ocho de sus miembros, según informó Rebaz Sharifi, un oficial militar del grupo.