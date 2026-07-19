Rusia lanzó un ataque masivo con misiles balísticos contra barrios residenciales en Kiev: al menos un muerto y ocho heridos

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que seis heridos fueron trasladados a hospitales y otro recibió atención médica en el lugar.

Un muerto y ocho heridos fue el saldo de víctimas durante el último ataque ruso con misiles balísticos en la madrugada del domingo en Kiev, que provocó daños en edificios residenciales e incendios y requirió la intervención de los servicios de emergencia en varios puntos de la capital ucraniana.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que seis de los heridos fueron trasladados a hospitales y otro recibió atención médica en el lugar. Los equipos de rescate evacuaron a cinco personas de viviendas afectadas por el bombardeo.

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Un bombero trabaja en el lugar de un ataque con misiles rusos, en medio de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 19 de julio de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

La Fuerza Aérea de Ucrania reportó que el Ejército ruso lanzó una ofensiva de gran intensidad contra Kiev y sus alrededores con más de 30 misiles balísticos. Las autoridades ucranianas no precisaron la cifra exacta de proyectiles, pero confirmaron varias oleadas de ataques.

Las primeras explosiones ocurrieron alrededor de la 01.30, hora local, mientras sonaban las alarmas antiaéreas en el centro y el este del país. Posteriormente, se registraron nuevas detonaciones durante la madrugada, con una última serie de impactos cerca de las 02.38.

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El alcalde detalló daños en varios distritos de la ciudad. En Dniprovskii, la caída de fragmentos de proyectiles provocó un incendio en un edificio de residencias estudiantiles y humo cerca de una zona comercial. En Desnianskii, un impacto directo alcanzó los terrenos de un local comercial y se reportaron incendios de vehículos, además del incendio de un almacén.

Un bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos dañado por ataques con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev (Ucrania), el 19 de julio de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

En Solomianskii, los ataques desencadenaron incendios en la cubierta de un supermercado y en un edificio residencial. Un inmueble de nueve plantas sufrió daños por restos de misiles, con ventanas destruidas y el rescate de una persona atrapada en una de las plantas inferiores. Los servicios de emergencia evacuaron a cuatro personas de un edificio residencial de cinco plantas incendiado en la misma zona.

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Humo y llamas se elevan en el lugar de un ataque con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 19 de julio de 2026 (REUTERS)

En Shevchenkivskii, la caída de escombros provocó el incendio de parte de un edificio administrativo de tres plantas y más de una decena de vehículos estacionados resultaron dañados. También se detectaron daños en ventanas de edificios residenciales cercanos y nuevos focos de incendio. Las autoridades locales también recibieron avisos sobre daños en un edificio residencial del distrito de Sviatoshinskii.

El ataque se produce en un contexto de presión creciente sobre los sistemas de defensa aérea ucranianos, que sufren el desgaste de interceptores empleados para enfrentar los ataques con misiles balísticos tras más de tres años de conflicto.

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Otro bombero trabaja en el lugar de un edificio de apartamentos dañado por ataques con misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 19 de julio de 2026 (REUTERS/Gleb Garanich)

Ucrania lanzó el sábado drones de ataque contra almacenes de comercio electrónico en las regiones rusas de Moscú y Tambov, provocando la muerte de ocho personas y generando incendios de gran magnitud.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, declaró en X que la ofensiva respondió a los ataques rusos contra infraestructura civil, ciudades y comunidades ucranianas, y precisó que “dos importantes instalaciones logísticas fueron atacadas, en las regiones de Moscú y Tambov”. El mandatario afirmó que los centros logísticos servían “para suministrar componentes autorizados para la producción de drones y equipos de navegación”.

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En suelo ucraniano, ataques rusos causaron el sábado la muerte de cinco personas y dejaron cerca de 20 heridos en regiones del sureste del país.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, informó este sábado que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo ataques de largo alcance contra tres áreas del territorio ruso.

Durante los últimos meses, Kiev incrementó los ataques sobre territorio ruso, calificándolos de represalia por más de cuatro años de bombardeos rusos contra Ucrania. Esta campaña, definida por Kiev como “sanciones de largo alcance”, se orienta principalmente contra la infraestructura petrolera de Rusia y ha provocado una crisis de combustible en uno de los principales productores mundiales de petróleo.

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El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó que más de 370 drones fueron lanzados hacia la región de la capital rusa durante la noche. Según agregó, entre el 11 y el 18 de julio, las defensas interceptaron casi 1.892 drones ucranianos dirigidos hacia Moscú.

(Con información de AFP)