Ciencia de datos en el Mundial 2026: cómo llegaron a la final Argentina y España

Argentina y España se enfrentan en la final del Mundial 2026, con sus estadísticas y gráficos de selecciones líderes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciencia de datos ingresó al Mundial FIFA 2026 con la fuerza de un nuevo factor decisivo. Por primera vez, la información recolectada a través de GPS, radares de percentiles y análisis tácticos dejó de ser exclusiva de cuerpos técnicos y llegó tanto a clubes como a fanáticos y analistas.

En este contexto, Argentina y España alcanzaron la final con caminos diferentes, pero respaldados por un denominador común: la calidad del dominio del juego fue mucho más determinante que la acumulación de esfuerzo físico o la posesión sin profundidad. Así lo demuestra el trabajo de Pablo Tellechea, kinesiólogo y especialista en Big Data e inteligencia artificial aplicada al deporte.

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“Los clubes me envían la información del GPS que tienen los jugadores en sus pecheras. Las canchas tienen antenas o se sigue con satélites”, explicó el experto al describir el proceso de recopilación de datos que analizó durante el torneo.

El acceso a la información física y táctica fue inédito: la FIFA puso a disposición de los clubes y del público general reportes y estadísticas de todos los partidos y equipos, en el Mundial con mayor disponibilidad de datos de la historia.

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Goles, posesión y xG: las métricas que definieron el Mundial

El análisis estadístico de Tellechea se centró en las métricas que realmente predijeron el éxito en el Mundial. Tanto Argentina como España, los finalistas, compartieron una diferencia de goles esperados (xG) en la cima del campeonato: +1,79 para los dirigidos por Luis de la Fuente y +1,60 para los entrenados por Lionel Scaloni.

El xG, que mide la calidad y cantidad de oportunidades generadas de gol, fue el mejor predictor del avance en el torneo, superando ampliamente la distancia recorrida o la velocidad máxima alcanzada.

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Argentina concentró el 87% de sus remates y goles en el complemento

“Calculo la distancia que corren. Distancia a alta velocidad. Sprint, aceleraciones, desaceleraciones, velocidades máximas”, detalló el especialista sobre las variables estudiadas, aunque aclaró que ninguna de ellas se relacionó de manera significativa con el éxito.

España llegó a la final liderando en posesión (57,6%), con la defensa más sólida (xGA de 0,35) y un alto número de line breaks, acciones que quiebran la estructura defensiva rival.

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España lidera en posesión de pelota y en HSR

Por su parte, Argentina encabeza el ranking de xG generado (100 en percentil), precisión de pase (100), y fue el equipo más productivo con la pelota, apostando por el control y la administración antes que por el dominio físico del rival.

Según los datos analizados, en la fase previa a la final de este domingo en Nueva York, el estudio de los 102 partidos y 204 actuaciones mostró que la correlación entre puntos obtenidos y xG fue la más alta (r = 0,67), mientras que la relación entre métricas físicas y resultados fue muy baja (r de 0,03 a 0,15).

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El análisis de la dinámica intra-partido, especialmente en semifinales, reveló que la mayoría de las ocasiones de gol se concentraron en el segundo tiempo: entre el 72% y el 80% de los remates ocurrieron después del minuto 45.

La selección europea dividió equitativamente sus intentos y goles entre ambos tiempos

España dividió equitativamente sus intentos y goles entre ambos tiempos, mientras que Argentina concentró el 87% de sus remates y sus goles en el complemento, una muestra de explosividad en la parte final de los partidos. Equipos eliminados como Francia e Inglaterra, que se enfrentaron este sábado por el tercer puesto, también intensificaron sus ataques en el segundo tiempo tras quedar en desventaja, pero no lograron revertir el resultado.

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Los suplentes aportaron mayor intensidad física

El impacto de los cambios fue otro aspecto destacado en el análisis de Tellechea. “Entre los semifinalistas, los suplentes de ingreso tardío corrieron proporcionalmente más intenso (mayor HSR%) que los titulares, aunque recorren menos distancia total”, explicó el experto.

El equipo de Scaloni lidera en xG, que mide la calidad y cantidad de oportunidades generadas de gol, por partido y en precisión de pases

En Argentina, la diferencia fue de +3,07 puntos porcentuales en HSR% respecto a los titulares, la mayor brecha detectada, mientras que en España el cambio fue mínimo (+0,07 puntos). Este patrón respalda la estrategia de introducir jugadores frescos para aumentar la intensidad física en el segundo tiempo, justo en la ventana en la que más goles y remates se producen.

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La variable de la prórroga también influyó en el camino hacia la final. Argentina requirió tiempo extra en algunos partidos, lo que elevó la distancia recorrida por sus futbolistas y expuso al equipo a mayores riesgos defensivos, como reflejaron los peores registros de xGA en esos encuentros. España evitó el suplementario y gestionó una carga física más predecible.

Argentina va este domingo por su cuarta estrella, mientras que España quiere alcanzar la segunda en su historia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo incluye la elaboración de radares de percentiles para la FIFA, útiles para ubicar a cada selección según sus valores en relación al resto de los equipos del torneo. “También elaboro los radares de la FIFA, para saber en qué lugar se encuentran los equipos de acuerdo a su percentil. Análisis de posesión y dominio”, detalló Tellechea.

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El análisis temático de semifinales incorporó la división de cuadrantes, identificando patrones de juego y tendencias que ayudaron a clubes y cuerpos técnicos a anticipar comportamientos rivales.

Los futbolistas más destacados

Entre los futbolistas más destacados, la Roja cuenta con Mikel Oyarzabal con 5 goles, Rodri como líder en distancia recorrida y labores defensivas, y Aymeric Laporte como máximo recuperador de balones.

Rodri, una de las figuras españoles, se destacó como líder en distancia recorrida y labores defensivas (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

En la Albiceleste, Lionel Messi es el máximo goleador del equipo con 8 tantos, y Cristian Romero sobresale en recuperaciones y acciones defensivas.

La apertura de datos fue una innovación central para la FIFA en esta edición. “Fue el Mundial con mayor disponibilidad de datos para el público. Antes, esa información era secreta, pero la FIFA decidió abrirla”, relató Tellechea.

Al respecto, la casa madre del fútbol planea que para el próximo torneo la información sea interactiva y visible en tiempo real, lo que permitirá a hinchas y técnicos seguir el rendimiento de los equipos desde una perspectiva científica y objetiva desde su celular.

En Argentina, Cuti Romero sobresale en recuperaciones y acciones defensivas (REUTERS/Paul Childs)

“Tengo admiración por Messi. Todos esperaban que llegara mal físicamente, pero demostró lo contrario. Su resiliencia, cómo se ha enfocado. Es difícil ver en otro deportista el hambre que tiene todavía. He analizado a Messi también con datos de su juego en Barcelona. Y ahora se lo puede comparar con los datos que desprenden de su juego actual”, concluyó Tellechea.

Dos estilos opuestos y la final como prueba definitiva

En la antesala de la gran final, el laboratorio estadístico del Mundial 2026 deja claro que el éxito no depende de correr más, sino de dominar mejor y traducir ese dominio en oportunidades concretas. La ventana crítica para definir partidos está en los primeros 15 a 20 minutos del segundo tiempo, con los suplentes de alta intensidad física como pieza clave.

España simbolizó hasta ahora el control sostenido; Argentina, la administración estratégica del esfuerzo y la máxima explosión en los momentos clave.

El enfrentamiento final de este domingo pondrá a prueba estos modelos: el sistema de solidez prolongada de los europeos frente a la concentración ofensiva y física de los sudamericanos en los tramos decisivos.

La ciencia de datos, lejos de restar emoción, permite entender a los protagonistas con una mirada nueva y enriquecedora.