El Salvador

Al menos una persona falleció y otras cinco personas resultan lesionadas en accidentes de tránsito en El Salvador

Tres pasajeros fueron auxiliados tras el vuelco de un automóvil en los túneles del bulevar Constitución en San Salvador, mientras que dos adolescentes quedaron heridos en La Libertad luego de chocar en motocicleta

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Un accidente de tránsito en los túneles del bulevar Constitución, en San Salvador, dejó tres lesionados tras el vuelco de un vehículo. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Un accidente de tránsito en los túneles del bulevar Constitución, en San Salvador, dejó tres lesionados tras el vuelco de un vehículo. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En las primeras horas de la mañana de este lunes, una mujer perdió la vida en un accidente de tránsito. La víctima fue atropellada por un autobús colectivo en la Avenida Peralta, en las inmediaciones del reloj de flores, en San Salvador. Socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para auxiliarla, pero debido a la gravedad de las lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico severo, la mujer falleció de forma instantánea pese a los esfuerzos de los rescatistas.

Tres personas resultaron lesionadas luego que un vehículo volcara en los túneles del bulevar Constitución, en la intersección con el bulevar Juan Pablo II, en la ciudad de San Salvador, durante la madrugada de este lunes.

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Socorristas de Comandos de Salvamento llegaron al lugar poco después del accidente y brindaron atención prehospitalaria a los pasajeros del automóvil, quienes no fueron identificados por las autoridades y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial para recibir tratamiento médico.

Según relataron los ocupantes, el incidente se produjo cuando una pieza de la suspensión del vehículo se rompió, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el auto volcara dentro del túnel. Hasta el momento, las autoridades no han dado información oficial relacionada con este siniestro.

Comandos de Salvamento atendió a los pasajeros heridos en el bulevar Constitución y los trasladó a un centro asistencial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Comandos de Salvamento atendió a los pasajeros heridos en el bulevar Constitución y los trasladó a un centro asistencial. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Dos menores resultaron lesionados en un accidente de motocicleta en La Libertad

Horas antes, en el departamento de La Libertad, se reportó otro accidente de tránsito con saldo de dos menores de edad lesionados. El hecho ocurrió en el desvío hacia San Matías, en el distrito de Quezaltepeque, donde un motociclista y su acompañante, de 14 y 17 años respectivamente, chocaron contra un microbús tipo panelito. Versiones preliminares de testigos señalan que los adolescentes circulaban a alta velocidad al momento del impacto.

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El personal de Cruz Roja Salvadoreña atendió la emergencia y trasladó a los menores a un hospital cercano. Ambos presentaban lesiones de gravedad y su estado de salud fue reportado como delicado. Las autoridades locales investigan las circunstancias del accidente para determinar responsabilidades.

Cruz Roja Salvadoreña trasladó a un hospital a los dos adolescentes lesionados en el accidente de motocicleta en La Libertad. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Cruz Roja Salvadoreña trasladó a un hospital a los dos adolescentes lesionados en el accidente de motocicleta en La Libertad. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Más de 12,500 accidentes registrados en lo que va del año

En lo que va de 2026, los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial muestran que El Salvador ha registrado 12,538 accidentes viales, cifra que representa un aumento del 10% frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 11,391 incidentes. El promedio diario de siniestros subió de 57 a 63, lo que refleja un incremento sostenido en los percances de tránsito.

El impacto de estos accidentes se observa también en la cantidad de personas lesionadas y fallecidas. Durante los primeros meses del año, se han contabilizado 8,642 personas heridas, lo que corresponde a un incremento del 24% respecto a los 6,974 lesionados reportados en el mismo periodo del año anterior. El promedio diario de heridos subió de 35 a 43.

La distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
La distracción al volante lidera las causas de accidentes de tránsito en 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

En el rubro de víctimas mortales, las autoridades han registrado 797 fallecimientos por accidentes de tránsito, cifra que supera en 150 los casos reportados en 2025 y que representa un incremento del 23%. El promedio diario de muertes pasó de tres a cuatro.

Las detenciones por conducción peligrosa también experimentaron un crecimiento en 2026. Según los datos recopilados por la Policía Nacional Civil, 1,289 personas han sido detenidas por esta causa en lo que va del año, frente a 1,134 casos del año anterior, lo que representa un aumento del 14%. Estas cifras reflejan la persistencia de conductas de riesgo en la conducción y una tendencia al alza en los siniestros viales en el país.

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