“Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba”: la emotiva carta de la esposa de Lautaro Martínez tras la final del Mundial

Agustina Gandolfo compartió una emotiva carta a su esposo, Lautaro Martínez, tras la derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España

La selección argentina no pudo conseguir la cuarta estrella en el Mundial 2026 tras perder la final ante España en el tiempo extra. Sin embargo, el orgullo de los hinchas por el equipo que dirige Lionel Scaloni se mantuvo intacto pese al resultado. En medio de la bronca por no lograr el objetivo, Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, le escribió al delantero unas emotivas palabras.

“Callado. Siempre respetuoso. Desde el lugar que te toque, trabajando en silencio y confiando en que el esfuerzo siempre termina encontrando su momento”, comenzó la carta que publicó Gandolfo en su cuenta personal de Instagram junto a una imagen en blanco y negro con el goleador del Inter, que no ingresó en el encuentro decisivo ante España disputado en Nueva Jersey.

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“Te vi prepararte para este Mundial durante muchísimo tiempo. Vi todo lo que hiciste cuando nadie miraba. El esfuerzo físico, la fortaleza mental, las horas de trabajo, las ganas de superarte todos los días. Tenés un hambre de crecer que admiro, una garra que me llena de orgullo y una humildad que nunca deja de sorprenderme", continuó Gandolfo, que tiene más de 1.7 millones de seguidores.

El posteo de Agustina Gandolfo dedicado a Lautaro Martínez tras el Mundial (Instagram)

Luego, la esposa del Toro, se refirió a lo que siente el jugador por su familia y el amor que entrega en cada partido. “Incluso, en los momentos más lindos, lo primero que pensás es en nosotros. ‘Es por ustedes, todo es para ustedes’, nos decís siempre. Y cada vez que lo leo, se me hace un nudo en la garganta. Porque detrás del jugador que todos ven, hay un hombre con un corazón inmenso. Y ese es el mayor orgullo que tengo. Te admiro profundamente. Te amo con todo mi corazón. Y a pesar de esta derrota, para nosotros ya ganaste hace mucho tiempo", cerró Agustina.

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Luego de la caída ante España, algunas de las mujeres de los futbolistas de la Selección dejaron su opinión en las redes sociales y enviaron mensajes de apoyo más allá del resultado adverso. Por ejemplo, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, compartió una foto de sus dos hijos en la tribuna con camisetas de Argentina. Sobre esa imagen escribió: “Me quedo con esta imagen de cómo disfrutaron del fútbol, de lo que les hace sentir y las emociones que les genera”.

Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, difundió un video del momento en que los jugadores argentinos recibieron las medallas de subcampeones. Acompañó la publicación con una carita emocionada y un corazón blanco. Después le dedicó al lateral izquierdo un texto más extenso: “Dejaste la vida, el corazón y todo por esa camiseta. Sos un ejemplo de esfuerzo, de esos que entregan todo por el otro y dejan el alma. Si alguien sabe de resiliencia, ese sos vos. Te admiro y te amo tanto que no te imaginás”.

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Agus Gandolfo, pareja del futbolista Lautaro Martínez, luce una camiseta de la selección argentina con el dorsal número 22 y el escudo de campeón mundial, mientras posa dentro de un vehículo

Por su parte, Muriel López Benítez, pareja de Lisandro Martínez, también eligió dirigirse de manera directa al defensor, que se retiró lesionado en el primer tiempo: “Se me parte el corazón de imaginar la tristeza que sentís en este momento, pero hiciste un Mundial del carajo y nos llenaste de orgullo… No alcanzan las palabras para agradecerte, expresarte cuánto te admiramos y decirte cuánto te amamos. Acá estamos, como siempre, bancándote en todas”.

Por último, Yaz Jaureguy, pareja de Valentín Colo Barco, subió una foto del jugador con la camiseta argentina y gesto serio, junto a una carita emocionada y un corazón blanco. Sus posteos continuaron a lo largo del día con nuevas muestras de apoyo al equipo. En una de esas historias reposteó una imagen de Lionel Messi con la medalla de subcampeón y el mensaje de la cuenta oficial de la AFA: “Tus lágrimas son las nuestras, Capitán”. En otra publicación escribió: “Vamos capitán, gracias por ser argentino. El mejor del mundo para siempre”.

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