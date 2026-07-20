Los embalses de El Salvador resisten al calor de El Niño

El fenómeno del Niño amenaza la disponibilidad de agua en los principales embalses y la matriz energética nacional de El Salvador. (Foto cortesía CEL)

Los embalses de El Salvador muestran niveles similares e incluso levemente superiores entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, a pesar de la fuerte presencia del fenómeno de El Niño, que ha extendido la temporada seca y elevado las temperaturas por encima de los 40 °C en distintas regiones del país. Según datos oficiales de la Unidad de Transacciones (UT) analizados por Infobae, los principales reservorios del país han mantenido niveles similares a los de 2025, mientras las autoridades advierten sobre la necesidad de monitoreo constante y gestión eficiente del recurso hídrico.

El fenómeno de El Niño se instaló plenamente sobre el territorio salvadoreño desde el 23 de junio de 2026, como confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El organismo anticipó que julio y agosto serán los meses más secos y calurosos del año, con temperaturas que ya han superado los 40 °C en distintas regiones del país. Según la proyección oficial, las zonas oriental y costera serán las más afectadas por una sequía meteorológica que podría prolongarse más de dos semanas sin lluvias en algunas áreas, lo que representa un riesgo para la recarga natural de los embalses y la producción agrícola nacional.

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Cómo evolucionaron los embalses

Los embalses de Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre, 15 de Septiembre y 3 de Febrero han mantenido niveles similares a los de 2025. El informe técnico revela que durante los primeros seis meses y medio de 2026, el embalse de Guajoyo ha mantenido niveles muy próximos a los registrados el año pasado. En enero, el nivel fue de 420,9 metros sobre el nivel del mar (msnm), apenas por debajo de los 421,2 msnm observados el año anterior.

Esta ligera diferencia se sostuvo en los meses siguientes, con valores que oscilaron entre 420,8 y 421,0 msnm en 2026, frente a un rango de 421,0 a 421,6 msnm en 2025. La mayor diferencia se presentó en mayo, con 421,6 msnm en 2025 frente a 421,0 msnm en 2026, aunque la brecha fue siempre menor a un metro sobre el nivel del mar.

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Una infografía sobre los embalses en El Salvador muestra su estabilidad con variaciones mínimas entre 2025 y 2026, a pesar del impacto del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de la represa Cerrón Grande fue similar. Los niveles se mantuvieron estables, con una leve reducción en 2026 respecto a 2025. En enero de 2026 se registraron 231,9 msnm, apenas 0,1 msnm menos que el año previo. Esta pequeña diferencia se repitió cada mes, sin superar los 0,2 msnm entre ambos años, y mostrando una tendencia a la estabilidad, con valores que no experimentaron cambios abruptos entre enero y julio.

En el caso del embalse 5 de Noviembre, se observó una diferencia más marcada, aunque siempre dentro de un rango estrecho. En enero de 2026, el nivel fue de 178,2 msnm, en comparación con 178,4 msnm en 2025. Durante los meses de febrero a julio, los niveles de 2026 se mantuvieron entre 178,1 y 178,2 msnm, mientras que en 2025 oscilaron entre 178,3 y 178,6 msnm. La diferencia máxima se registró en mayo, con una distancia de 0,4 msnm, indicando que el embalse experimentó una leve reducción en el volumen de agua almacenada durante el presente año.

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El embalse 15 de Septiembre mostró el comportamiento más estable de todos. Tanto en 2025 como en 2026, los niveles mensuales permanecieron prácticamente sin cambios, situándose en 47,4 msnm en la mayoría de los meses de ambos años. Únicamente en febrero de 2025 se observó una pequeña variación hasta 47,3 msnm, mientras que en 2026 todos los meses se mantuvieron constantes en 47,4 msnm.

Finalmente, el embalse 3 de Febrero presentó un patrón de estabilidad similar. En enero de 2026, el nivel fue de 200,7 msnm, 0,1 msnm menos que el año anterior. Esta diferencia marginal se sostuvo hasta julio, con valores entre 200,6 y 200,7 msnm en 2026 y entre 200,7 y 200,9 msnm en 2025. No se registraron fluctuaciones significativas ni descensos abruptos a lo largo del periodo analizado.

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De acuerdo a los datos de la UT, todos los embalses evaluados mostraron una tendencia general de estabilidad durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las diferencias mensuales se mantuvieron dentro de márgenes muy reducidos, lo que refleja la capacidad de los sistemas de almacenamiento para resistir los efectos de la temporada seca y el fenómeno de El Niño, al menos durante los primeros seis meses y medio del año.

La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador

Reducción de lluvias

La estabilidad de los niveles de los embalses contrasta con la reducción de lluvias, que ya afecta a la principal temporada agrícola del país. De acuerdo con los datos de la UT, la disminución de precipitaciones ha obligado a reducir áreas de siembra de maíz y frijol, cultivos básicos para la subsistencia. Además, la franja conocida como el Corredor Seco, que atraviesa Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, enfrenta el mayor riesgo de sequía prolongada y crisis alimentaria, según lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

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El MARN explicó que El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que altera la circulación atmosférica y provoca una reducción de la nubosidad, así como un descenso en el ingreso de humedad desde el Caribe. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el episodio actual evolucionará hacia una fase fuerte entre julio y septiembre, con anomalías de temperatura superficial del mar superiores a los 2 °C respecto al promedio. Este fenómeno ha llevado a que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) proyecte lluvias irregulares, una canícula más larga y temperaturas por encima de los registros históricos para toda la región.

Un termómetro en primer plano marca más de 40°C sobre una acera agrietada en El Salvador, reflejando el calor extremo y la vegetación marchita bajo un cielo grisáceo por el polvo del Sahara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo para la energía

A nivel energético, El Salvador opera con una capacidad eléctrica de 3,500 megavatios y cumple un rol exportador en Centroamérica. La matriz energética nacional, dependiente en gran parte de la hidroelectricidad, podría enfrentar restricciones si el déficit hídrico se agrava en lo que resta de la temporada seca. Las autoridades han reiterado la importancia de fortalecer la resiliencia del sistema y optimizar el uso del agua.

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El informe de la UT destaca que, pese a la menor pluviometría, las variaciones mensuales entre enero y julio de 2026 no superaron los rangos previstos por los modelos hidrológicos. Este desempeño ha permitido mantener la operación de las hidroeléctricas sin restricciones graves hasta el momento.

Sin embargo, tanto la CEL como el MARN insisten en la necesidad de vigilancia permanente y coordinación regional para anticipar escenarios de mayor déficit hídrico, sobre todo de cara al pico de intensidad de El Niño previsto para el trimestre julio a septiembre.