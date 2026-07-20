El Salvador

Los embalses de El Salvador resisten al calor de El Niño

Los principales reservorios del país registraron entre enero y julio de 2026 volúmenes estables e incluso levemente superiores en algunos casos a los del mismo período de 2025, aunque el Ministerio de Medio Ambiente prevé que habrá meses más secos y calurosos

Guardar
Google icon
El fenómeno del Niño amenaza la disponibilidad de agua en los principales embalses y la matriz energética nacional de El Salvador. (Foto cortesía CEL)
El fenómeno del Niño amenaza la disponibilidad de agua en los principales embalses y la matriz energética nacional de El Salvador. (Foto cortesía CEL)

Los embalses de El Salvador muestran niveles similares e incluso levemente superiores entre enero y julio de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, a pesar de la fuerte presencia del fenómeno de El Niño, que ha extendido la temporada seca y elevado las temperaturas por encima de los 40 °C en distintas regiones del país. Según datos oficiales de la Unidad de Transacciones (UT) analizados por Infobae, los principales reservorios del país han mantenido niveles similares a los de 2025, mientras las autoridades advierten sobre la necesidad de monitoreo constante y gestión eficiente del recurso hídrico.

El fenómeno de El Niño se instaló plenamente sobre el territorio salvadoreño desde el 23 de junio de 2026, como confirmó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). El organismo anticipó que julio y agosto serán los meses más secos y calurosos del año, con temperaturas que ya han superado los 40 °C en distintas regiones del país. Según la proyección oficial, las zonas oriental y costera serán las más afectadas por una sequía meteorológica que podría prolongarse más de dos semanas sin lluvias en algunas áreas, lo que representa un riesgo para la recarga natural de los embalses y la producción agrícola nacional.

PUBLICIDAD

Cómo evolucionaron los embalses

Los embalses de Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre, 15 de Septiembre y 3 de Febrero han mantenido niveles similares a los de 2025. El informe técnico revela que durante los primeros seis meses y medio de 2026, el embalse de Guajoyo ha mantenido niveles muy próximos a los registrados el año pasado. En enero, el nivel fue de 420,9 metros sobre el nivel del mar (msnm), apenas por debajo de los 421,2 msnm observados el año anterior.

Esta ligera diferencia se sostuvo en los meses siguientes, con valores que oscilaron entre 420,8 y 421,0 msnm en 2026, frente a un rango de 421,0 a 421,6 msnm en 2025. La mayor diferencia se presentó en mayo, con 421,6 msnm en 2025 frente a 421,0 msnm en 2026, aunque la brecha fue siempre menor a un metro sobre el nivel del mar.

PUBLICIDAD

Infografía con una vista aérea de un embalse y su presa, gráficos de barras, iconos ilustrativos de variaciones de nivel y un mapa mundial que indica El Niño.
Una infografía sobre los embalses en El Salvador muestra su estabilidad con variaciones mínimas entre 2025 y 2026, a pesar del impacto del fenómeno El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El comportamiento de la represa Cerrón Grande fue similar. Los niveles se mantuvieron estables, con una leve reducción en 2026 respecto a 2025. En enero de 2026 se registraron 231,9 msnm, apenas 0,1 msnm menos que el año previo. Esta pequeña diferencia se repitió cada mes, sin superar los 0,2 msnm entre ambos años, y mostrando una tendencia a la estabilidad, con valores que no experimentaron cambios abruptos entre enero y julio.

En el caso del embalse 5 de Noviembre, se observó una diferencia más marcada, aunque siempre dentro de un rango estrecho. En enero de 2026, el nivel fue de 178,2 msnm, en comparación con 178,4 msnm en 2025. Durante los meses de febrero a julio, los niveles de 2026 se mantuvieron entre 178,1 y 178,2 msnm, mientras que en 2025 oscilaron entre 178,3 y 178,6 msnm. La diferencia máxima se registró en mayo, con una distancia de 0,4 msnm, indicando que el embalse experimentó una leve reducción en el volumen de agua almacenada durante el presente año.

El embalse 15 de Septiembre mostró el comportamiento más estable de todos. Tanto en 2025 como en 2026, los niveles mensuales permanecieron prácticamente sin cambios, situándose en 47,4 msnm en la mayoría de los meses de ambos años. Únicamente en febrero de 2025 se observó una pequeña variación hasta 47,3 msnm, mientras que en 2026 todos los meses se mantuvieron constantes en 47,4 msnm.

Finalmente, el embalse 3 de Febrero presentó un patrón de estabilidad similar. En enero de 2026, el nivel fue de 200,7 msnm, 0,1 msnm menos que el año anterior. Esta diferencia marginal se sostuvo hasta julio, con valores entre 200,6 y 200,7 msnm en 2026 y entre 200,7 y 200,9 msnm en 2025. No se registraron fluctuaciones significativas ni descensos abruptos a lo largo del periodo analizado.

De acuerdo a los datos de la UT, todos los embalses evaluados mostraron una tendencia general de estabilidad durante el primer semestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las diferencias mensuales se mantuvieron dentro de márgenes muy reducidos, lo que refleja la capacidad de los sistemas de almacenamiento para resistir los efectos de la temporada seca y el fenómeno de El Niño, al menos durante los primeros seis meses y medio del año.

La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador
La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador

Reducción de lluvias

La estabilidad de los niveles de los embalses contrasta con la reducción de lluvias, que ya afecta a la principal temporada agrícola del país. De acuerdo con los datos de la UT, la disminución de precipitaciones ha obligado a reducir áreas de siembra de maíz y frijol, cultivos básicos para la subsistencia. Además, la franja conocida como el Corredor Seco, que atraviesa Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, enfrenta el mayor riesgo de sequía prolongada y crisis alimentaria, según lo señalado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

El MARN explicó que El Niño consiste en el calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, lo que altera la circulación atmosférica y provoca una reducción de la nubosidad, así como un descenso en el ingreso de humedad desde el Caribe. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que el episodio actual evolucionará hacia una fase fuerte entre julio y septiembre, con anomalías de temperatura superficial del mar superiores a los 2 °C respecto al promedio. Este fenómeno ha llevado a que el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) proyecte lluvias irregulares, una canícula más larga y temperaturas por encima de los registros históricos para toda la región.

Un termómetro grande en primer plano marca más de 40°C en una acera agrietada y seca. Al fondo, vegetación marchita, postes eléctricos y un cielo grisáceo.
Un termómetro en primer plano marca más de 40°C sobre una acera agrietada en El Salvador, reflejando el calor extremo y la vegetación marchita bajo un cielo grisáceo por el polvo del Sahara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo para la energía

A nivel energético, El Salvador opera con una capacidad eléctrica de 3,500 megavatios y cumple un rol exportador en Centroamérica. La matriz energética nacional, dependiente en gran parte de la hidroelectricidad, podría enfrentar restricciones si el déficit hídrico se agrava en lo que resta de la temporada seca. Las autoridades han reiterado la importancia de fortalecer la resiliencia del sistema y optimizar el uso del agua.

El informe de la UT destaca que, pese a la menor pluviometría, las variaciones mensuales entre enero y julio de 2026 no superaron los rangos previstos por los modelos hidrológicos. Este desempeño ha permitido mantener la operación de las hidroeléctricas sin restricciones graves hasta el momento.

Sin embargo, tanto la CEL como el MARN insisten en la necesidad de vigilancia permanente y coordinación regional para anticipar escenarios de mayor déficit hídrico, sobre todo de cara al pico de intensidad de El Niño previsto para el trimestre julio a septiembre.

Temas Relacionados

Fenómeno de El NiñoEmbalsesSequíaEnergía eléctricaEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las frutas menos vendidas en los mercados de San Salvador: precios altos y preferencias de consumo

En dos de los principales mercados de la capital salvadoreña, la uva verde, el melocotón y la pitahaya figuran entre las frutas menos vendidas, mientras la alta importación y los costos inciden en la elección de los consumidores

Las frutas menos vendidas en los mercados de San Salvador: precios altos y preferencias de consumo

La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece y gana espacio en Estados Unidos

La demanda de alimentos con identidad cultural, impulsada por la diáspora, está abriendo una oportunidad para la industria local, con el mercado estadounidense como principal destino, según datos sectoriales

La exportación de productos nostálgicos de El Salvador crece y gana espacio en Estados Unidos

Nicaragua aumentó el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2024, según Expediente Abierto

La investigación documenta que los recursos ejecutados por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional subieron 31.88 % entre 2020 y 2024, sin resultados claros en protección ciudadana.

Nicaragua aumentó el gasto en seguridad y defensa entre 2020 y 2024, según Expediente Abierto

Las sociedades mercantiles en Guatemala tendrán hasta septiembre para identificar a sus accionistas y beneficiarios

El Registro General de Adquisiciones del Estado dio un plazo de tres meses desde el 1 de julio de 2026 para entregar certificaciones sobre accionistas y control efectivo en el padrón

Las sociedades mercantiles en Guatemala tendrán hasta septiembre para identificar a sus accionistas y beneficiarios

La pobreza extrema aumentó en El Salvador entre 2019 y 2025

Los datos de la encuesta de hogares citados por el economista César Villalona indican que en las ciudades la proporción de familias en esa condición pasó de 4% a más de 7%

La pobreza extrema aumentó en El Salvador entre 2019 y 2025

TECNO

Cómo unirte a Google Partners y acceder a capacitaciones, recompensas y asistencia exclusiva

Cómo unirte a Google Partners y acceder a capacitaciones, recompensas y asistencia exclusiva

El menú oculto de Google que deberías revisar hoy para saber quién tiene acceso a tus datos

Qué significa la letra E en la señal del celular y por qué aparece en lugar del 4G

Una computadora cuántica crea medicamentos para enfermedades complejas y poco estudiadas

Cómo conectar el celular a la tele: aplica para Smart TV o sin internet

ENTRETENIMIENTO

Speed se encontró con BTS en la final del Mundial 2026 y el video se volvió viral

Speed se encontró con BTS en la final del Mundial 2026 y el video se volvió viral

'Avengers: Doomsday' comparte su tráiler oficial y confirma el regreso de varios héroes de Marvel

“Satanás va a ir por ti”: la advertencia de Mel Gibson al guionista de ‘La resurrección de Cristo’

La Odisea: las siete claves de la superproducción que ya se puede ver en cines

“El detalle está en otro nivel”: Tom Cruise reveló qué hace única a su nueva película con Alejandro González Iñárritu

MUNDO

La Unión Europea multó con 550 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales

La Unión Europea multó con 550 millones de euros a AliExpress por vender productos ilegales

Un grupo kurdo opositor acusó a Irán de usar fósforo blanco, un arma incendiaria prohibida, en un ataque con drones

La muerte de un inmigrante marroquí a manos de la policía conmociona a Italia: “Una escena que recuerda a George Floyd”

Andy Burnham asumió como primer ministro británico tras ser recibido por el rey Carlos III

Bahrein y Kuwait denunciaron ataques con drones iraníes tras la escalada de tensiones entre Teherán y Washington