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Las reacciones de Shakira y Anya Taylor-Joy durante el gol que le dio la Copa del Mundo a España ante Argentina

La cantante y la actriz vivieron la definición del partido desde el palco del MetLife Stadium

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Las artistas Shakira y Anya Taylor-Joy vieron el partido desde el palco y reaccionaron ante el gol de Ferran Torres

La final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026 celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ofreció más que un desenlace deportivo. El partido que consagró a España despertó repercusiones por un encuentro inesperado fuera del campo: Anya Taylor-Joy y Shakira compartieron palco y vivieron uno de los momentos más intensos de la jornada. El video que retrató sus reacciones durante el gol decisivo se transformó en tendencia en las redes sociales generando una ola de comentarios.

Durante el tiempo suplementario de la final, las cámaras captaron la reacción de Taylor-Joy y Shakira en un instante que reflejó la tensión colectiva del estadio. Al minuto 105 del partido, el delantero Ferrán Torres marcó el gol que selló el triunfo para la selección española. En ese momento, la actriz anglo-argentina mostró un gesto de incredulidad, tomándose la cabeza, mientras la cantante colombiana mantenía una expresión serena.

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Cabe destacar que la relación de Anya Taylor-Joy con Argentina quedó expuesta tanto en su actitud como en su indumentaria. A pesar de su nacimiento en Miami y raíces británicas, la actriz, quien pasó parte de su infancia en Buenos Aires, aseguró en la previa al duelo con Inglaterra: “En el fondo de mi corazón, estoy con Argentina”. Así lo declaró durante la promoción de su película Lucky. En el estadio, Taylor-Joy lució un listón con los colores de la bandera albiceleste, reafirmando su vínculo emocional con el país sudamericano. Su reacción ante el gol de Torres fue interpretada por muchos como el reflejo de una pasión genuina por la selección dirigida por Lionel Scaloni.

Por su parte, Shakira tuvo un rol protagónico más allá de la tribuna. La artista fue parte del primer show de medio tiempo en la historia de las finales de la FIFA, un formato inspirado en el Super Bowl estadounidense. Durante el entretiempo del partido, la cantante interpretó Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026, acompañada por el grupo infantil ugandés Triplets Ghetto Kids. El espectáculo incluyó la participación de figuras internacionales como Madonna, Justin Bieber y BTS entre otros.

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Shakira formó parte del show de mediotiempo de la final del Mundial 2026
Shakira formó parte del show de mediotiempo de la final del Mundial 2026

Las cámaras y los videos grabados por aficionados registraron el preciso instante en que Shakira observó el gol de España. Usuarios de las redes sociales viralizaron la escena, destacando la actitud neutral de la cantante.

“Me encanta que Shakira se mantuvo imparcial a pesar que sus niños le van a España, ella fue neutral cuando vino el gol“, publicaron desde una cuenta de admiradores de la colombiana. ”Anya parecía desconsolada, Shakira parecía como si lo hubiera visto venir", afirmó otro usuario que representa a un grupo de fans de la actriz en Twitter.

Tras la victoria de España, la cantante utilizó sus redes sociales para felicitar al equipo campeón: “¡España! Orgullosa de haberlos acompañado otra vez en este Mundial. ¡Felicidades!”, publicó en su cuenta de Instagram. Además, envió un mensaje especial a la afición argentina y a Messi: “¡A mi gente de Argentina! Estoy muy orgullosa de ustedes”, expresó, agregando: “Agradecida por habernos representado tan bien a todos los latinos en este Mundial 2026”.

En el terreno deportivo, España se consagró campeona del mundo con un triunfo por 1 a 0 frente a Argentina. El equipo dirigido por Luis de la Fuente mantuvo el control del balón y superó la resistencia argentina, que terminó jugando con diez hombres tras la expulsión de Fernández. Las intervenciones del arquero albiceleste sostuvieron la igualdad hasta la prórroga, pero finalmente la superioridad numérica y física de la selección europea definió el resultado. Con este logro, la Roja alcanzó su segunda estrella tras la primera conseguida en Sudáfrica 2010.

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