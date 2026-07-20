Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos de $1 millón a 30 días

Las diferencias entre entidades pueden representar más de $5.000 de rendimiento adicional en un plazo de 30 días (Reuters)

El seguimiento de las tasas de interés que ofrecen los bancos para depósitos a plazo fijo en pesos argentinos permite detectar diferencias notables entre las distintas entidades. El resultado de invertir $1.000.000 a 30 días en un plazo fijo varía según el banco elegido, lo que impacta en el rendimiento final obtenido por los ahorristas. La información recolectada incluye los valores más altos de tasa nominal anual (TNA) que cada entidad ofrece en la actualidad, así como el cálculo del monto a recibir al término del plazo.

En el sector de bancos tradicionales, el Banco de la Nación Argentina ofrece una TNA de 19%. Para una inversión de $1.000.000, el rendimiento al cabo de los 30 días asciende a $1.015.616. El Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. otorga una tasa de 17,5%, lo que representa un resultado de $1.014.384 después de un mes. El Banco BBVA Argentina S.A. posiciona su tasa en 18,25%, lo que implica un rendimiento de $1.015.000. En tanto, el Banco Santander Argentina S.A. fija su tasa en 16%, con un rendimiento de $1.013.151 para el plazo y monto analizados.

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El Banco de la Provincia de Buenos Aires se distingue en el grupo de bancos de gran volumen por ofrecer una de las tasas más altas, con 21%. Esto se traduce en un resultado de $1.017.260. Por su parte, el Banco Macro S.A. ofrece una TNA de 18,75%, equivalente a $1.015.425. El Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. presenta una tasa de 17,2%, con un rendimiento de $1.014.164. El Banco de la Ciudad de Buenos Aires establece la tasa en 17%, por lo que el resultado final es de $1.014.027. El Banco Patagonia S.A. también fija su TNA en 16%, igualando el rendimiento de $1.013.151.

Dentro de las cooperativas, el Banco Credicoop Cooperativo Limitado ofrece una tasa de 17,5% y un rendimiento de $1.014.384. En la comparación con bancos que informan tasas para no clientes a través de canales digitales, surgen valores sensiblemente mayores. El Banco Bica S.A. presenta una TNA de 22% y permite alcanzar $1.018.082 tras 30 días. El Banco CMF S.A. iguala esta tasa, con idéntico resultado.

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Entre los bancos con tasas superiores al 20%, se encuentran el Banco de la Provincia de Córdoba S.A., que ofrece una TNA de 20,75% y un rendimiento de $1.017.055, y el Banco del Sol S.A., que marca una tasa de 21% y un monto final igual al de la Provincia de Buenos Aires: $1.017.260. El Banco Dino S.A. informa una tasa de 20%, lo que genera $1.016.438. El Banco Hipotecario S.A. se destaca por ofrecer una tasa de 20,5%, con un rendimiento de $1.016.850. El Banco Meridian S.A. alcanza una de las tasas más altas del listado, con 22,25%, y un resultado de $1.018.293.

El Banco Mariva S.A. y el Bibank S.A. también figuran entre las opciones con 21% de TNA, alcanzando ambos un monto de $1.017.260 al finalizar los 30 días. El Banco Voii S.A. iguala la propuesta de 22%, logrando $1.018.082. El Banco de Comercio S.A., el Banco Julio Sociedad Anónima, el Banco Masventas S.A., el Banco del Chubut S.A. y el Banco Provincia de Tierra del Fuego coinciden en una tasa máxima de 19%, con una ganancia de $1.015.616 cada uno.

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En cuanto a las compañías financieras, Crédito Regional Compañía Financiera S.A.U. y Reba Compañía Financiera S.A. se posicionan en el tope del listado con tasas de 23%. El rendimiento estimado para una inversión de $1.000.000 a 30 días en ambas entidades asciende a $1.018.904.

El Banco de Formosa S.A. ofrece una tasa de 18,5%, que se traduce en un rendimiento de $1.015.287. El Banco Comafi Sociedad Anónima y el Banco de la Ciudad de Buenos Aires comparten una TNA de 17%, lo que significa un resultado de $1.014.027 al cabo del plazo fijo.

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La diversidad de tasas genera escenarios donde la diferencia en el resultado final puede superar los $5.000 para un mismo monto invertido, dependiendo de la entidad elegida. Las opciones digitales y las compañías financieras concentran los valores más altos, mientras que en los bancos tradicionales prevalecen tasas más conservadoras. El Banco Macro S.A., el Banco BBVA Argentina S.A., el Banco de Formosa S.A. y el Banco Credicoop Cooperativo Limitado se ubican en un rango intermedio, con rendimientos superiores a $1.015.000 pero sin alcanzar el nivel de los bancos digitales o las financieras.

El análisis de las tasas muestra que, en la actualidad, la rentabilidad en pesos a través de plazos fijos depende en gran medida de la entidad bancaria o financiera seleccionada. La diferencia entre la propuesta más baja y la más alta puede resultar relevante para quienes buscan maximizar el rendimiento de su capital en un contexto de tasas en descenso. Los bancos digitales y las compañías financieras encabezan el ranking, mientras que bancos como el Banco Santander Argentina S.A. y el Banco Patagonia S.A. se ubican en el extremo inferior de la tabla.

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Las cifras informadas corresponden a valores vigentes al momento del relevamiento y pueden modificarse ante eventuales cambios en la política de tasas de cada entidad. Los datos permiten visualizar el abanico de posibilidades existentes y facilitan la comparación para quienes desean optar por la alternativa más conveniente dentro del sistema financiero argentino.