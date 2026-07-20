La dura reflexión de Pedro Rosemblat tras la derrota de Argentina: “Deseaban profundamente nuestra rendición”

Pedro Rosemblat analizó la mirada global sobre el conjunto albiceleste luego de su derrota en la Copa del Mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desenlace de la final del Mundial ante España dejó mucho más que una derrota deportiva para Selección Argentina. En la noche más triste para los hinchas, el clima de rivalidad y de orgullo nacional se sintió con fuerza en cada rincón del país y también en las redes sociales. Para Pedro Rosemblat, periodista y conductor, el partido fue apenas la superficie de una tensión mucho más profunda: la de una identidad argentina que, según él, incomoda y despierta pasiones en el resto del mundo. Horas después del pitazo final, Rosemblat volcó sus sensaciones en una carta abierta publicada en Instagram, que se volvió viral y generó debate inmediato.

En un fondo negro y letras blancas, el texto de Rosemblat arranca con una enumeración que ya anticipa el tono: “Festejan los españoles. Y con ellos, festejan también los ingleses. Varios mexicanos, chilenos, franceses, portugueses”. Sin rodeos, señaló que la derrota argentina fue celebrada por hinchas de distintos países, todos unidos por un mismo deseo: “Deseaban profundamente nuestra derrota, nuestra rendición”. La narrativa se detiene en la sensación de que la Selección se convirtió en el blanco de una animosidad global, una especie de antagonista colectivo en la película del Mundial.

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El descargo del periodista, que es pareja de Lali Espósito, enumeró: “Hincharon por Cabo Verde, por Egipto, por Suiza, por Inglaterra”. Para Rosemblat, el rechazo internacional tiene raíces profundas, que poco tienen que ver con el fútbol y mucho con la identidad: “Hay algo en la irreverencia argentina que no toleran, no soportan, no pueden aceptar”.

Las palabras de Pedro Rosemblat luego de que el conjunto albiceleste saliera subcampeón (Instagram)

Con cada línea, el texto va sumando intensidad. Rosemblat describe cómo las críticas y los calificativos peyorativos que llegan desde afuera, lejos de debilitar, encienden el orgullo local. “Lloraron y se quejaron durante todo el Mundial”, escribió. “Nos llaman cancheros, tramposos, sucios. Y a nosotros nos encanta, nos infla el pecho”.

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“Nuestra rebeldía los irrita, los enerva, los enfrenta a sus propias cobardías”, disparó, y desde ahí construye una épica que va más allá del resultado deportivo. El relato se alimenta de frases cortas, tajantes, que buscan dejar huella: “Porque desde el Sur del mundo hay un pueblo que batalla, celebra, corre y juega como nadie en el planeta”.

Uno de los momentos más picantes del posteo llega cuando Rosemblat ironizó sobre las acusaciones que circularon durante el torneo: “Dijeron que nuestro país, sin moneda ni recursos, había comprado el torneo. Que Infantino, que la FIFA, que Trump”. La enumeración, de tono sarcástico, sirvió para subrayar que la grandeza argentina no se compra ni se negocia. “Porque de los últimos 12 mundiales, jugamos 6 finales. Porque los mejores de toda la historia nacieron acá”.

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La Selección Argentina quedó como subcampeona ante España en la final (REUTERS/Agustin Marcarian)

No rolas referencias a los íconos que alimentan el mito: “Con Messi y Maradona”. “Ser argentino es la mayor alegría que tenemos, la única que nos queda”, sentenció Rosemblat, quien dejó en claro que la identidad nacional es mucho más que una bandera, es un escudo emocional ante las críticas y el dolor por la derrota.

El cierre del mensaje tiene el pulso de una arenga. El periodista no se quedó en el lamento, sino que apuesta a la resiliencia: “Contra todo y contra todos. Con la frente en alto”. Y como broche de oro, el conductor remató con una frase que ya se hizo viral entre los comentarios. “VAMOS ARGENTINA TODAVÍA. Y solo nosotros sabemos lo que ese ‘todavía’ significa”, sentenció.

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Así, la final con España quedó en el pasado pasado, pero el sentimiento de cada hincha sigue latiendo en cada rincón de la Argentina futbolera. Y, como escribió Rosemblat, solo quienes lo vivieron entienden de verdad lo que ese “todavía” significa.