América Latina

Estados Unidos acusó a Cuba de liderar una campaña de espionaje y subversión durante casi siete décadas

Un informe del Departamento de Estado sostiene que La Habana se infiltró en las más altas esferas del gobierno estadounidense y describe la campaña como “una revolución contra la civilización occidental misma”

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Fidel Castro y su hermano Raúl, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, presiden un acto por el centenario de la muerte del héroe independentista Antonio Maceo, en La Habana, Cuba, el 7 de diciembre de 1996 (REUTERS/Rafael Pérez/Archivo)
Fidel Castro y su hermano Raúl, entonces ministro de las Fuerzas Armadas, presiden un acto por el centenario de la muerte del héroe independentista Antonio Maceo, en La Habana, Cuba, el 7 de diciembre de 1996 (REUTERS/Rafael Pérez/Archivo)

Estados Unidos acusó este lunes a Cuba de haber liderado una campaña de “espionaje y subversión” dentro de su territorio durante casi siete décadas, en un informe que supone un nuevo aumento de la presión sobre la isla comunista.

Cuba ha liderado “una campaña que se ha infiltrado en las más altas esferas del gobierno de Estados Unidos”, además de reclutar y formar “generaciones de activistas” y respaldar el “terrorismo de izquierda”, acusa el informe especial divulgado por el Departamento de Estado.

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El gobierno de Donald Trump no oculta que quiere un cambio de régimen en la isla comunista, que vive su peor crisis económica en décadas.

La Habana acaba de impulsar una nueva oleada de reformas económicas, pero el secretario de Estado, Marco Rubio, las considera insuficientes.

Un nuevo modelo de lucha

El triunfo de la Revolución castrista en 1959 fue recibido inicialmente con beneplácito por Washington, pero el contexto de la Guerra Fría pronto desbarató cualquier tentativa de relación pacífica.

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Washington impuso rápidamente sanciones al nuevo régimen que lideraba Fidel Castro, que nacionalizó empresas estadounidenses, y éste a su vez respondió con un acercamiento a Moscú y el bloque comunista.

La campaña de acoso mutuo se prolongó durante décadas.

El gobierno estadounidense organizó múltiples intentos de asesinato de Castro, y a su vez La Habana acogió, entrenó y respaldó movimientos guerrilleros en el Tercer Mundo, y en especial en América Latina y el Caribe.

El informe del Departamento de Estado, de 100 páginas, reconoce que “La Habana nunca tuvo la capacidad de derrotar a Estados Unidos en un conflicto armado convencional”.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ex presidente Raúl Castro junto al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante el desfile del Día del Trabajador en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2019 (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo).
El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ex presidente Raúl Castro junto al actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante el desfile del Día del Trabajador en La Habana, Cuba, el 1 de mayo de 2019 (REUTERS/Alexandre Meneghini/Archivo).

“En cambio, los cubanos perfeccionaron un nuevo modelo para una larga guerra de desgaste, organizado en torno al espionaje, la infiltración, el sabotaje, redes de aliados y una infraestructura revolucionaria diseñada para volcar a Estados Unidos contra sí mismo", indicó.

Trump ha señalado en repetidas ocasiones que el gobierno cubano podría ser el siguiente, después de Venezuela, en sucumbir a la presión de Estados Unidos, y en junio aseguró que Washington “tomaría el control” de la isla caribeña, situada a unos 90 millas (145 km) de Florida, “casi de inmediato”.

Washington mantiene un embargo contra la isla desde los años 1960, aunque con los años lo suavizó para el suministro de productos agrícolas o medicamentos.

Pero a principios de año, tras el derrocamiento del líder venezolano Nicolás Maduro, Washington impuso un bloqueo petrolero de facto que ha puesto a la isla, ya muy debilitada económicamente, contra las cuerdas.

“Revolución contra la civilización occidental”

Personas a bordo de vehículos eléctricos portan banderas cubanas frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha antiimperialista, en medio de una crisis energética que se prolonga desde hace meses tras el corte del suministro de combustible por parte del gobierno de Donald Trump, en La Habana, Cuba, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez).
Personas a bordo de vehículos eléctricos portan banderas cubanas frente a la embajada de Estados Unidos durante una marcha antiimperialista, en medio de una crisis energética que se prolonga desde hace meses tras el corte del suministro de combustible por parte del gobierno de Donald Trump, en La Habana, Cuba, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Norlys Pérez).

Estas nuevas acusaciones del Departamento de Estado resumen años de informes de los servicios de inteligencia estadounidenses, que a su vez estuvieron detrás de operaciones como la fallida invasión de la Bahía de los Cochinos en la isla, en abril de 1961.

Estados Unidos combatió la influencia cubana en América Latina con su propia guerra encubierta.

El informe no anuncia nuevas sanciones ni medidas concretas, aunque detalla una larga lista de acusaciones contra organizaciones estadounidenses aún activas, como la coalición Red Nacional sobre Cuba (NNOC por sus siglas en inglés).

La NNOC agrupa entre otros a los Demócratas Socialistas, a la izquierda del Partido Demócrata, que han logrado situar a candidatos para el Congreso y que cuentan además entre sus filas al actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Marco Rubio, de orígenes cubanos, lideró la semana pasada una reunión internacional para combatir la “resurgencia del terrorismo político”, que a juicio del gobierno Trump está dominado por la extrema izquierda.

El Departamento de Estado contabilizó oficialmente la asistencia de 66 países a esta reunión en Washington, en la que Cuba fue denunciada de nuevo como un Estado “patrocinador de terrorismo”.

Rubio considera que ese “terrorismo de extrema izquierda” vuelve a ser la principal amenaza violenta, no estatal, a nivel mundial, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001 y las más de dos décadas de yihadismo.

“El asalto de Cuba contra Estados Unidos nunca fue, en esencia, una disputa sobre política económica, soberanía ni siquiera sobre la posesión de un territorio concreto. Fue una revolución contra la civilización occidental misma”, asegura el informe.

(Con información de AFP)

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