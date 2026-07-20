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Video: el golpe del Ratón Ayala a Dani Olmo en medio de la pelea entre los planteles de Argentina y España

Ocurrió durante la gresca luego de la final del Mundial 2026, que terminó con triunfo por 1 a 0 del conjunto europeo

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Ayala y Dani Olmo protagonizaron un tenso episodio tras el final del partido

La consagración de España como campeón del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey dejó como saldo la gresca del final, que incluyó un episodio protagonizado por el asistente técnico de la Selección Argentina, Roberto Fabián Ayala, y el futbolista español Dani Olmo.

La tensión se disparó inmediatamente después del triunfo español, que se concretó en la prórroga por un gol de Ferran Torres. En el círculo central, jugadores de Argentina y España se enfrentaron en una serie de empujones e insultos, mientras el árbitro Slavko Vincić intentaba recuperar el control de la situación. Los focos se centraron en la pelea entre Leandro Paredes y Gavi, aunque otra escena captó la atención de los testigos: Ayala, conocido como Ratón, se dirigió hacia Dani Olmo, lo tomó de la pechera y le propinó un golpe de puño en el rostro.

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Olmo no respondió físicamente y se mantuvo frente a Ayala, quien continuaba con los reproches. La intervención de Eric García fue clave para separar a los involucrados y evitar que el enfrentamiento escalara. El defensor español también había sido golpeado por Paredes anteriormente, quien lo empujó al suelo y, al reincorporarse, lo sujetó del cuello. Además, el futbolista argentino se trenzó con Gavi, a quien zarandeó y derribó sobre el césped.

Ayala golpeó a Dani Olmo tras el final del partido (Reuters)
Ayala golpeó a Dani Olmo tras el final del partido (Reuters)

En declaraciones posteriores en zona mixta, el futbolista del Barcelona evitó referirse directamente al puñetazo recibido de parte de Ayala, aunque sí dejó un mensaje crítico hacia la actitud del plantel argentino tras el final del partido: “No nos importa (NdE: que Argentina les haya dado la espalda en la premiación). Al final son importantes los valores que quieres transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños y niñas. Yo creo que ellos deben también ser un ejemplo para todo y para bien”.

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Vale aclarar que la delegación albiceleste no le dio la espalda a La Roja. Optó por permanecer de frente al público que la acompañó, a modo de agradecimiento.

La transmisión oficial del partido no captó el momento exacto de la agresión de Ayala, pero imágenes tomadas por aficionados confirmaron el hecho y circularon intensamente en redes sociales. Resta saber si el comité disciplinario de la FIFA podría analizar actuar de oficio, dado que el informe arbitral solo registró la expulsión de Paredes por su conducta tras el partido. Desde Argentina sugirieron que hubo excesos verbales de parte de los ibéricos en los festejos, que derivaron en la pelea.

Durante la discusión y el tumulto en medio del campo el propio Lionel Scaloni, seleccionador de la Selección Argentina, intervino en varios momentos para intentar separar a los futbolistas y calmar los ánimos, junto al otro asistente, Walter Samuel. Pese a los intentos de contención, la tensión acumulada durante el partido y el festejo español desbordó el clima en el campo de juego.

En lo que respecta a lo futbolístico, España alcanzó la gloria máxima en el MetLife Stadium tras consagrarse campeona del Mundial 2026 con una agónica victoria por 1-0 sobre Argentina en la prórroga. En un encuentro de alta intensidad táctica y paridad absoluta, la selección argentina resistió con solidez los embates de La Roja e incluso generó peligro de contragolpe en el tramo final del encuentro. De esta manera, el combinado dirigido por Luis de la Fuente coronó un torneo impecable y alzó la segunda Copa del Mundo en la historia del fútbol español.

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