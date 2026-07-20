El mensaje de Maxi López tras el asalto a la casa de Wanda Nara en Italia: “Entraron tres ladrones”

Maxi López habló del robo en la casa en Italia donde estaban sus hijos

La noticia del robo en la casa de Wanda Nara en Italia, ocurrido mientras tanto ella como Maxi López se encontraban en Estados Unidos por la final del Mundial 2026, generó una rápida reacción familiar y mediática. El exfutbolista, quien estaba trabajando en la cobertura del evento deportivo, fue uno de los primeros en manifestarse públicamente sobre el episodio, brindando detalles sobre la situación de sus hijos y la respuesta de las autoridades italianas.

En sus redes sociales, Maxi confirmó que durante la final de la Copa del Mundo, tres delincuentes ingresaron a la vivienda familiar en Galliate, Italia, mientras los niños se encontraban en el interior bajo el cuidado de su abuela, Nora Colosimo. “Durante la final de la copa del mundo en NYC, entraron a la casa de Wanda en Italia con los chicos adentro, 3 ladrones”, publicó. Esta breve declaración sintetizó la gravedad de la situación y la urgencia de las acciones que ambos padres debieron tomar.

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Al enterarse del robo, Maxi inició de inmediato su regreso a Italia, interrumpiendo sus funciones laborales vinculadas al Mundial. “Los nenes están todos bien gracias a Dios, en este momento me encuentro yendo para el aeropuerto hacia Italia para reunirme con ellos, Wanda está haciendo lo mismo para estar todos allá”, detalló en su mensaje público. El agradecimiento a los Carabinieri italianos también fue explícito: “Muchas gracias a los Carabinieri italianos por la pronta respuesta llegando a la casa y a todos ustedes por los mensajes”.

La reacción de Maxi no se limitó a la exposición pública del caso. La coordinación con Wanda incluyó la gestión urgente de vuelos para regresar a Italia. Ambos coincidieron en la prioridad de reunirse con sus hijos y realizar los trámites para reponer la documentación familiar sustraída durante el asalto. Wanda expresó: “Maxi y yo estamos buscando vuelo para volver cuanto antes y ocuparnos de realizar todos los documentos que se llevaron de la familia”.

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El episodio ocurrió mientras la empresaria se encontraba en Estados Unidos, cumpliendo compromisos laborales y asistiendo a la final del Mundial entre Argentina y España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los delincuentes aprovecharon ese momento para ingresar a la casa de campo familiar ubicada en Galliate, una localidad de la región de Piamonte, a unos 40 kilómetros de Milán.

La entrada de los tres ladrones sucedió con los hijos de Wanda dentro de la vivienda, bajo custodia de Nora Colosimo. Fue la propia madre de Wanda quien advirtió la presencia de los intrusos y dio aviso inmediato a su hija. La empresaria relató que sus hijos se encuentran en buen estado de salud, aunque atravesaron un momento de gran tensión durante el ingreso de los delincuentes.

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La publicación de Instagram de Wanda Nara expresa gratitud por el apoyo recibido y detalla el estado de sus hijos tras un incidente de seguridad, mencionando la instalación de custodia.

Entre los elementos robados, la empresaria comunicó que los ladrones se llevaron documentación perteneciente a la familia. Este hecho motivó la decisión de ambos padres de regresar de inmediato a Italia para iniciar los trámites necesarios y acompañar a sus hijos tras el episodio.

Wanda utilizó sus redes sociales para informar y llevar tranquilidad sobre el estado de sus hijos. “Mientras me encontraba trabajando para una marca en la final, entraron tres personas a robar a mi casa de campo en Milán”, escribió en sus historias de Instagram. El mensaje fue emitido apenas finalizó el partido que enfrentó a Argentina y España.

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La propiedad afectada se encuentra en el municipio de Galliate, dentro de la región de Piamonte, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Milán. En los días anteriores al robo, Wanda había compartido imágenes y videos familiares en sus redes sociales. Las publicaciones mostraban a sus hijos disfrutando de la pileta, el jardín y actividades cotidianas junto a su abuela Nora Colosimo.