Capturaron en Ecuador a alias “Matón de Daule”, señalado como uno de los líderes de los Chone Killers

El Bloque de Seguridad, a través de las Fuerzas Armadas y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), capturó a Marcos Duarte, conocido como el “Matón de Daule”, identificado como Objetivo Criminal Priorizado (OCP) y señalado como líder de una estructura del GDO Chone Killers.

La captura de un nuevo Objetivo Criminal Priorizado volvió a centrar la atención de las autoridades ecuatorianas sobre los Chone Killers, una de las organizaciones criminales que ha ampliado su presencia en la provincia de Guayas durante los últimos años. El Bloque de Seguridad informó la detención de Marcos Duarte, conocido como alias “Matón de Daule”, a quien identifica como uno de los líderes de esa estructura delictiva.

La operación se ejecutó en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil, como parte de las intervenciones que realizan de manera conjunta las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y los organismos de inteligencia para ubicar a integrantes de grupos considerados de delincuencia organizada. Según la información oficial, Duarte fue localizado durante un operativo de control y quedó bajo custodia de las autoridades sin que se reportaran enfrentamientos durante el procedimiento.

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En el lugar de la captura los agentes decomisaron un arma de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Hasta el 20 de julio, las instituciones encargadas del caso no habían precisado el tipo de droga encontrada, la cantidad incautada ni las características del arma, mientras continúan las diligencias investigativas y el proceso judicial derivado de la aprehensión.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó el operativo y señaló que alias “Matón de Daule” figuraba dentro de la lista de Objetivos Criminales Priorizados elaborada por el Estado. De acuerdo con el funcionario, el detenido ejercía funciones de liderazgo dentro de una estructura de los Chone Killers, organización a la que las autoridades atribuyen delitos como narcotráfico, extorsión, secuestro, sicariato y otras actividades vinculadas al crimen organizado.

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Alias el Matón de Daule, cabecilla de los ChoneKillers.

Tras su captura, Duarte fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se definan las medidas judiciales correspondientes. Hasta el momento no se ha informado si el detenido mantenía otras órdenes de captura vigentes o cuántos procesos penales acumulaba antes de este operativo.

La detención se produce en un escenario en el que el Gobierno mantiene una ofensiva permanente contra las principales organizaciones criminales del país. Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, el Bloque de Seguridad concentra buena parte de sus operaciones en la localización de cabecillas, la incautación de armamento y drogas y la desarticulación de redes vinculadas al narcotráfico.

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Los Chone Killers forman parte del complejo entramado de organizaciones criminales que disputan el control de corredores estratégicos para el tráfico internacional de cocaína. El grupo surgió tras la fractura de Los Choneros, ocurrida después del asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña”, en diciembre de 2020. Desde entonces consolidó una estructura propia y expandió su influencia principalmente en Guayaquil, Durán y otros sectores de Guayas, donde mantiene enfrentamientos con organizaciones rivales por el dominio territorial.

Durante una operación de control de armas, municiones y explosivos ejecutada por las Fuerzas Armadas en Guayaquil, fue encontrado armado, con droga en su poder e inmediatamente aprehendido.

Las autoridades ecuatorianas sostienen que esa organización ha diversificado sus fuentes de financiamiento mediante actividades ilícitas que incluyen extorsiones, secuestros y el control de economías criminales locales, además de su participación en las cadenas logísticas del narcotráfico. La disputa entre estas estructuras ha sido identificada como uno de los factores que alimentan el incremento de la violencia en varias zonas del litoral ecuatoriano.

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La captura de alias “Matón de Daule” se suma a otros operativos dirigidos contra mandos de los Chone Killers durante los últimos años. Entre los casos más relevantes figura la detención de alias “Negro Tulio”, considerado uno de los principales dirigentes de la organización y arrestado en Panamá en 2024 en coordinación con las autoridades de ese país.

Aunque el Gobierno presentó la detención como un nuevo golpe contra la estructura criminal, las investigaciones continúan para determinar el alcance de las actividades que presuntamente desarrollaba Duarte y la posible participación de otros integrantes de su entorno. Las autoridades tampoco han informado si el operativo permitió obtener información sobre nuevas redes de apoyo o sobre otras células vinculadas a los Chone Killers.

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