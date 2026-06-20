Crean escáner ultrasónico con IA que ve órganos, músculos y huesos en 60 segundos

El escáner cuenta con la capacidad de modelar el cuerpo del usuario. (Midjourney)

Un escáner ultrasónico con inteligencia artificial que mapea músculos, huesos, grasa y órganos en 60 segundos, sin radiación ni campos magnéticos y dentro de una tina de agua. La empresa Midjourney presentó un dispositivo que cumple con todas esas características y espera abrir un spa con esto para que las personas puedan hacerse chequeos de salud.

El equipo, denominado Midjourney Scanner, se presentó como el primer escáner ultrasónico CT de cuerpo completo del mundo. Hasta la fecha, unas 12 personas han sido escaneadas con el prototipo.

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Cómo funciona: agua, ultrasonido e inteligencia artificial

El proceso comienza cuando el usuario se ubica sobre una plataforma que desciende por rieles hasta sumergir el cuerpo en agua. Un anillo de miles de transductores emite ondas ultrasónicas desde todos los ángulos.

El equipo registra las ondas que atraviesan el organismo y las convierte en imágenes tridimensionales detalladas mediante dos petaflops de capacidad de procesamiento y modelos de inteligencia artificial.

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Para iniciar con el proceso de escaneo, el usuario tiene que ingresar en un montaje con agua. (Midjourney)

La tecnología es funcionalmente análoga a la ecolocalización que usan los delfines para explorar su entorno bajo el agua. El resultado es un mapa preciso de la composición corporal: músculo, grasa, hueso y órganos.

David Holz, CEO de la compañía, mencionó que uno de sus usos personales previstos sería monitorear cómo cambia su cuerpo en respuesta a la dieta y el ejercicio: “Todavía no soy el hombre más medido de la Tierra, pero quizás quiero tener esa información diaria”, señaló.

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Butterfly Network, empresa especializada en escáneres ultrasónicos portátiles, firmó un acuerdo de licencia con Midjourney en 2025. Al frente del área de hardware figura Ahmad Abbas, ex ingeniero de Apple que participó en el desarrollo del Vision Pro.

El escáner puede brindar información sobre cómo está reaccionando el cuerpo ante una dieta. (Midjourney)

Cómo será el spa con este escáner ultrasónico

El primer destino comercial del escáner será un Midjourney Spa en San Francisco, previsto para antes de finales de 2027. La instalación contará con gimnasio, saunas, baños de agua fría y salas de escaneo con jacuzzi donde los visitantes se sumergirán para realizarse el estudio.

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La idea es que el usuario utiliza las instalaciones como en cualquier spa y salga con un escaneo completo y “una enorme biblioteca de datos sobre su salud”.

Para llegar a ese punto, la compañía destinará los próximos 12 meses a refinar algoritmos y hardware, construir un “spa de investigación” y obtener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

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Escáner ultrasónico aún no tiene aprobación de la FDA. (Midjourney)

Holz aclaró que las aplicaciones médicas de diagnóstico requerirán autorizaciones específicas de la FDA, pero que por ahora el foco está en los “mapas de composición corporal”, que no exigen el mismo nivel de habilitación que las imágenes de diagnóstico clínico. Los registros acumulados podrán compartirse con médicos o herramientas de salud basadas en inteligencia artificial.

Si la hoja de ruta se cumple, en 2028 comenzaría la expansión a otras ciudades con un escáner de tercera generación de silicio completamente personalizado. “Gen3 es donde esto se pone ‘serio’: la calidad de imagen y los tiempos de escaneo serán radicalmente diferentes”, indicó la empresa en su comunicado.

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La compañía presentó dos renders de cómo lucirá el spa. (Midjourney)

La meta más ambiciosa: 50.000 escáneres y mil millones de escaneos al mes

Para 2031, Midjourney proyecta operar una red de más de 50.000 escáneres en todo el mundo con capacidad para procesar mil millones de escaneos mensuales. La cifra contrasta con el punto de partida: la compañía no tiene experiencia previa en fabricación de hardware, y mucho menos en equipamiento médico.

Holz imaginó un escenario futuro en el que la FDA habilitara una categoría de dispositivos orientada a la recopilación masiva de datos corporales y permitiera “intentar obtener tanta información como sea posible”. La empresa comprometió actualizaciones periódicas sobre el avance del proyecto y anticipó que habrá “más proyectos apasionantes” por anunciar.

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