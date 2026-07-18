Por qué se calienta el celular cuando lo cargo y qué hacer para que no pase

La batería almacena energía a través de un flujo eléctrico que, al encontrar resistencia en los circuitos, se convierte parcialmente en calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor que desprende un celular durante la carga no siempre es una señal de alarma, aún así no debe ignorarse.

Mientras la batería recibe energía, los circuitos internos gestionan un flujo eléctrico constante que genera resistencia: parte de esa energía eléctrica se convierte en calor por el movimiento y la colisión de los electrones con otras partículas atómicas, según Entel, una empresa proveedora de internet.

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Las causas detrás del sobrecalentamiento de un celular

Un celular opera con normalidad entre los 37 °C (98,6 °F) y los 43 °C (109,4 °F). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las causas más frecuentes de sobrecalentamiento en un celular y desgaste en la batería, Iniu (empresa de baterías) identifica las siguientes:

Aplicaciones activas en segundo plano.

Cuando varias aplicaciones móviles siguen ejecutándose mientras el teléfono se carga, el procesador permanece en funcionamiento. La sincronización con la nube o el uso de redes sociales mantienen la CPU activa, lo que suma calor al que ya produce la carga.

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Temperatura ambiente elevada.

Cargar el dispositivo dentro de un automóvil, cerca de una ventana con luz solar directa o en habitaciones mal ventiladas impide que la batería disipe el calor de manera eficaz.

Cargar el teléfono en un auto, bajo el sol o en espacios sin ventilación dificulta que la batería libere el calor acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Batería envejecida o dañada.

Las baterías integradas en celulares que son de iones de litio se degradan con el tiempo. A medida que su estructura química se deteriora, la transferencia de energía se vuelve menos eficiente y genera más calor.

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La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ha registrado miles de incidentes de sobrecalentamiento relacionados con este tipo de baterías en los últimos años.

Carga rápida.

Las tecnologías de carga rápida entregan mayor potencia al dispositivo, lo que produce más calor de forma natural. La mayoría de los teléfonos modernos incluyen sistemas de gestión térmica para controlarlo, pero cuando se combina con un uso intensivo, la temperatura puede aumentar de forma notable.

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Cargadores de baja calidad.

Los cargadores no certificados o de marcas desconocidas suelen carecer de los circuitos necesarios para regular el voltaje. Sin un intercambio de información adecuado entre el cargador y el teléfono, el dispositivo puede recibir niveles de energía inconsistentes, advierte Iniu.

La carga rápida suministra más potencia al dispositivo y, por eso, genera más calor que los métodos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uso intensivo durante la carga.

Jugar videojuegos, editar videos o ejecutar aplicaciones de realidad aumentada mientras el teléfono está enchufado obliga al procesador y al chip gráfico a trabajar a plena capacidad al mismo tiempo que la batería recibe energía.

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Samsung también señala otras situaciones que pueden elevar la temperatura: la configuración inicial del dispositivo tras una compra, la descarga de archivos pesados, el uso del punto de acceso móvil o la presencia de señales de red débiles, según Samsung.

Qué hacer para que no ocurra

La empresa surcoreana recomienda mantener el software del dispositivo actualizado, ya que los conflictos entre aplicaciones pueden ser una fuente de calor, y sugiere reiniciar el equipo cuando se detecta un aumento anormal de temperatura.

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Usar el teléfono enchufado para jugar, editar videos o ejecutar apps de realidad aumentada fuerza al procesador y a la GPU a trabajar a máxima capacidad mientras la batería se carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras acciones preventivas, recopiladas por las empresas inicialmente mencionadas son:

Cerrar aplicaciones en segundo plano antes de conectar el cargador para reducir la carga del procesador.

Retirar la funda durante la carga, ya que las cubiertas gruesas actúan como aislantes térmicos e impiden que el calor se disipe.

Desactivar WiFi, GPS y Bluetooth cuando no se usan, dado que mantenerlos activos consume recursos de forma continua.

Reducir el brillo de la pantalla , lo que disminuye el consumo energético general.

Colocar el dispositivo sobre una superficie firme y ventilada , alejado de la luz solar directa.

Usar siempre cargadores originales o certificados y evitar cables con la cubierta dañada.

Desconectar el cargador al llegar al 100% para evitar que la batería permanezca bajo tensión eléctrica innecesaria.

Colocarlo en el refrigerador, en cambio, está desaconsejado: los cambios bruscos de temperatura generan condensación interna que puede dañar los componentes electrónicos.