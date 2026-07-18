Tecno

Por qué se calienta el celular cuando lo cargo y qué hacer para que no pase

Editar videos o ejecutar videojuegos con el celular enchufado somete al procesador y a la batería a una doble trabajo: el dispositivo consume y recibe energía al mismo tiempo

Guardar
Google icon
Primer plano de un celular gris cargándose al 55% sobre una mesa de hormigón. Un cargador blanco Ollaté en regleta y una planta suculenta lo acompañan.
La batería almacena energía a través de un flujo eléctrico que, al encontrar resistencia en los circuitos, se convierte parcialmente en calor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calor que desprende un celular durante la carga no siempre es una señal de alarma, aún así no debe ignorarse.

Mientras la batería recibe energía, los circuitos internos gestionan un flujo eléctrico constante que genera resistencia: parte de esa energía eléctrica se convierte en calor por el movimiento y la colisión de los electrones con otras partículas atómicas, según Entel, una empresa proveedora de internet.

PUBLICIDAD

Las causas detrás del sobrecalentamiento de un celular

Celular con batería baja cargando sobre una mesa de noche y un hombre confundido al fondo en un dormitorio ordenado.
Un celular opera con normalidad entre los 37 °C (98,6 °F) y los 43 °C (109,4 °F). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las causas más frecuentes de sobrecalentamiento en un celular y desgaste en la batería, Iniu (empresa de baterías) identifica las siguientes:

  • Aplicaciones activas en segundo plano.

Cuando varias aplicaciones móviles siguen ejecutándose mientras el teléfono se carga, el procesador permanece en funcionamiento. La sincronización con la nube o el uso de redes sociales mantienen la CPU activa, lo que suma calor al que ya produce la carga.

PUBLICIDAD

  • Temperatura ambiente elevada.

Cargar el dispositivo dentro de un automóvil, cerca de una ventana con luz solar directa o en habitaciones mal ventiladas impide que la batería disipe el calor de manera eficaz.

Un celular negro con funda protectora conectado a un cargador sobre una mesa de madera. La pantalla muestra una advertencia roja de sobrecalentamiento.
Cargar el teléfono en un auto, bajo el sol o en espacios sin ventilación dificulta que la batería libere el calor acumulado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Batería envejecida o dañada.

Las baterías integradas en celulares que son de iones de litio se degradan con el tiempo. A medida que su estructura química se deteriora, la transferencia de energía se vuelve menos eficiente y genera más calor.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos ha registrado miles de incidentes de sobrecalentamiento relacionados con este tipo de baterías en los últimos años.

  • Carga rápida.

Las tecnologías de carga rápida entregan mayor potencia al dispositivo, lo que produce más calor de forma natural. La mayoría de los teléfonos modernos incluyen sistemas de gestión térmica para controlarlo, pero cuando se combina con un uso intensivo, la temperatura puede aumentar de forma notable.

  • Cargadores de baja calidad.

Los cargadores no certificados o de marcas desconocidas suelen carecer de los circuitos necesarios para regular el voltaje. Sin un intercambio de información adecuado entre el cargador y el teléfono, el dispositivo puede recibir niveles de energía inconsistentes, advierte Iniu.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La carga rápida suministra más potencia al dispositivo y, por eso, genera más calor que los métodos convencionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Uso intensivo durante la carga.

Jugar videojuegos, editar videos o ejecutar aplicaciones de realidad aumentada mientras el teléfono está enchufado obliga al procesador y al chip gráfico a trabajar a plena capacidad al mismo tiempo que la batería recibe energía.

Samsung también señala otras situaciones que pueden elevar la temperatura: la configuración inicial del dispositivo tras una compra, la descarga de archivos pesados, el uso del punto de acceso móvil o la presencia de señales de red débiles, según Samsung.

Qué hacer para que no ocurra

La empresa surcoreana recomienda mantener el software del dispositivo actualizado, ya que los conflictos entre aplicaciones pueden ser una fuente de calor, y sugiere reiniciar el equipo cuando se detecta un aumento anormal de temperatura.

Un celular negro se carga sobre una mesa de madera al lado de una ventana, con un cargador conectado a la pared, una taza y un libro. La pantalla muestra 85% de batería.
Usar el teléfono enchufado para jugar, editar videos o ejecutar apps de realidad aumentada fuerza al procesador y a la GPU a trabajar a máxima capacidad mientras la batería se carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras acciones preventivas, recopiladas por las empresas inicialmente mencionadas son:

  • Cerrar aplicaciones en segundo plano antes de conectar el cargador para reducir la carga del procesador.
  • Retirar la funda durante la carga, ya que las cubiertas gruesas actúan como aislantes térmicos e impiden que el calor se disipe.
  • Desactivar WiFi, GPS y Bluetooth cuando no se usan, dado que mantenerlos activos consume recursos de forma continua.
  • Reducir el brillo de la pantalla, lo que disminuye el consumo energético general.
  • Colocar el dispositivo sobre una superficie firme y ventilada, alejado de la luz solar directa.
  • Usar siempre cargadores originales o certificados y evitar cables con la cubierta dañada.
  • Desconectar el cargador al llegar al 100% para evitar que la batería permanezca bajo tensión eléctrica innecesaria.

Colocarlo en el refrigerador, en cambio, está desaconsejado: los cambios bruscos de temperatura generan condensación interna que puede dañar los componentes electrónicos.

Temas Relacionados

CelularCarga celularBateríaCalorTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Roja directa | Fútbol en Vivo: las dos búsquedas en Google que no te recomendamos

Antes de buscar una transmisión gratuita, conoce por qué estos resultados de Google suelen ser utilizados por ciberdelincuentes

Roja directa | Fútbol en Vivo: las dos búsquedas en Google que no te recomendamos

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 18 de julio?

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de 0,118% en las últimas 24 horas

¿Cómo funciona el mercado de criptomonedas y cuál es su valor este sábado 18 de julio?

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Grok Build ahora puede ejecutarse de forma local, sin depender de servidores externos de xAI

Cuál es el asistente de IA de Elon Musk para programar sin límites con código abierto

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Hábitos como este resultan perjudiciales si no se siguen las recomendaciones de seguridad

Cuál es el riesgo de usar el celular mientras se carga y está conectado a una toma

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

El torneo ha provocado un salto histórico en la popularidad digital de los futbolistas

Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

DEPORTES

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Francia vs. Inglaterra, EN VIVO, por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y todo lo que que saber

Antes de la clasificación, Franco Colapinto culminó 13° la última práctica libre del GP de Bélgica

Estalló la interna en el vestuario de Francia: el reclamo de Dembélé en el entretiempo con España que hizo enfadar a sus compañeros

El día que Messi le hizo 4 goles en 15 minutos a un equipo del entrenador de la selección española con 16 años

Los Pumas recibirán a Inglaterra en su última presentación en Argentina por el Nations Championship: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Soledad Cescato presenta a su nuevo novio, bailarín de Sex: “No imaginaba volver a enamorarme”

Alejandro Awada comenzó un nuevo desafío teatral: “No fue nada fácil el camino del actor”

Miriam Odorico y la emoción de abrazar al público desde el escenario: “El teatro es el ritual más vivo que existe”

Cómo es la carrera por cantar el himno en la final del Mundial: las posibilidades de cada artista y el pedido de la Selección

La reacción de Moria Casán luego de que Adabel Guerrero reavivara su antigua pelea: “No aprendió nada”

INFOBAE AMÉRICA

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Andy Burnham, flamante primer ministro británico, planea levantar las restricciones para la exploración petrolera en mar del Norte

Zelensky anunció medidas para bajar las tensiones con Polonia: “Todos en Europa necesitan relaciones de buena vecindad”

El gobierno de Kuwait acusó al régimen de Irán de atacar objetivos civiles e infraestructura vital del país

Ucrania intensifica su respuesta militar contra Rusia: bombardeó un depósito de petróleo y un centro de distribución cerca de Moscú

Irán amenazó con dejar sin petróleo ni gas “durante años” a EEUU y sus aliados en Medio Oriente