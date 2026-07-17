“Estamos argentinizando Nueva York”: dónde serán los banderazos en la sede de la final del Mundial

Hinchas de Argentina se reúnen en Times Square, Nueva York (REUTERS/Carolina Herrera)

En vísperas de la final del Mundial, miles de hinchas de la Selección Argentina se preparan para protagonizar varios banderazos en Nueva York ante un partido histórico frente a España, que definirá en el estadio MetLife de Nueva Jersey si la albiceleste consigue el bicampeonato y la cuarta estrella.

Los principales puntos de encuentro de los banderazos serán la céntrica Times Square, punto habitual de concentración de los argentinos, el Central Park y la propia calle del consulado, recientemente nominada como "Argentina way", según confirmó Gerardo “Gerry” Díaz Bartolomé, cónsul argentino en la ciudad.

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“Cada vez tenemos más focos (con banderazos). Estamos argentinizando Nueva York de diversas maneras”, definió en declaraciones a radio Mitre.

El Mundial 2026 ya tiene definida su final: Argentina venció este miércoles 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y enfrentará a España el domingo 19 de julio, a las 16 horas de Argentina. En ese marco, la principal concentración de los hinchas para alentar con fervor que se espera será este sábado a las 15 en Central Park, frente a la estatua del general José de San Martín.

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La elección de este espacio surgió como alternativa a Times Square, un sitio habitual en la congregación de hinchas, pero con mayores dificultades y poco espacio para organizar una concentración masiva. Ahora bien, en el principal paseo comercial neoyorkino también habrá una citación a las 18 de este sábado, de acuerdo a las convocatorias de redes sociales.

La convocatoria de las peñas argentinas a Central Park

“Los banderazos son eventos privados que convocan las entidades de argentinos de acá. Todo lo que ha sido el Mundial ha sido muy ordenado y no hemos tenido episodios. Todo indica que estamos muy bien”, afirmó el cónsul, en relación a los preparativos y al dispositivo de seguridad ante posibles incidentes.

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Hay expectativa por la llegada de un aluvión de argentinos a Manhattan y alrededores. De hecho, Aerolíneas Argentinas reforzó el servicio con 2 vuelos directos desde Buenos Aires a Nueva York, con salidas el viernes 17 a las 21.30, con llegada el sábado a las 7 (hora local), y el día sábado 18 a las 9, con llegada a las 18.30 (hora local).

El banderazo previsto a las 18, en Times Square

Según Gerry Díaz Bartolomé, la tarea central del consulado en estos días es atender “el tradicional extravío de pasaportes”. En la delegación diplomática, aguardan “el equipo de refuerzo de la Selección” con funcionarios de Cancillería para atender este tipo de tareas habituales.

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Por otro lado, Díaz Bartolomé confirmó tiene agendada una reunión con la FIFA el viernes en el estadio donde se disputará la final, enfocada en cuestiones logísticas y de protocolo: “Nos van a explicar muy bien las restricciones de ingresos. Es una reunión planificada. Estamos en contacto con el Departamento de Estado que siempre ha estado involucrado. La ciudad va a entrar en un modo Mundial intensivo”.

Gerardo Díaz Bartolomé, el cónsul argentino en Nueva York (Instagram)

El tramo donde funciona el Consulado General argentino en Manhattan fue inaugurado recientemente como Argentina Way el 24 de junio. La medida fue aprobada por el Concejo Municipal y reconoce ochenta años de presencia diplomática argentina en la ciudad, resaltando los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre la República Argentina y Nueva York.

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En ese sitio también se espera que haya congregación de hinchas, según Díaz Bartolomé. “Hace un año y medio que estoy aquí, fue uno de los primeros proyectos. Estuvimos con los representantes distritales, presentamos la idea y tuvimos que fundamentarla para que la presente un concejal”, contó, y remarcó: “Salió más rápido de lo que pensaba. Tuvimos la oportunidad de presentarla con el canciller (Pablo) Quirno”.

Un grupo de hinchas se juntó en Argentina Way, en Nueva York. Crédito: @argennewyork

La alerta por el humo

Durante las últimas horas, una densa capa de humo cubrió Nueva York, tiñendo el cielo y ocultando parcialmente el horizonte de Manhattan. Producto de incendios forestales en Canadá, el incendio oscureció el cielo de Estados Unidos desde la región de los Grandes Lagos hasta partes de la costa este.

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Durante la jornada del jueves, varias estaciones que miden la calidad del aire reportaron valores que oscilaron entre “insalubre para grupos sensibles” y “peligrosa”, según la zona y el momento del día en Nueva Jersey.

El Empire State Building se ve a través de una capa de humo de un incendio forestal en la ciudad de Nueva York, EE. UU., el 16 de julio de 2026. REUTERS/Mike Segar

Ante esta situación, la ciudad comenzó a distribuir mascarillas KN95 en bibliotecas, estaciones de policía y cuarteles de bomberos, al tiempo que recomendó reducir las actividades al aire libre.

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Sobre esta emergencia ambiental, el cónsul argentino aclaró que la situación mejoró y que no se prevén inconvenientes para el día del partido: “Hoy por suerte no hay humo, ahora está mucho más abierto”.