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Televisores Micro RGB: así es la tecnología que promete pantallas más duraderas

Esta opción se diferencia de otras tecnologías porque prioriza cómo se genera la luz y el color en la pantalla

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Hombre y mujer de espaldas sentados en un sofá, mirando un televisor inteligente que muestra una foto de una familia en la playa en una sala luminosa.
La tecnología Micro RGB llega a los televisores como una alternativa a OLED, LED y Q-LED con foco en precisión cromática, eficiencia y durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología Micro RGB llega a los televisores como una alternativa a las plantallas OLED, LED, Q-LED y demás. Este avance busca ofrecer una combinación de precisión en los colores, menor consumo de energía y durabilidad a los usuarios.

A diferencia de los desarrollos anteriores, Micro RGB no solo apuesta por el aumento del tamaño de pantalla o la resolución, sino que se enfoca en cómo se genera la luz y el color.

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Cómo funciona la tecnología Micro RGB y en qué se diferencia

Micro RGB se distingue por su estructura de retroiluminación basada en micro luces LED independientes para cada color primario: rojo, verde y azul. A diferencia de los paneles LED tradicionales, donde la retroiluminación suele ser uniforme y menos precisa, esta arquitectura permite un control individualizado de cada componente cromático.

Sala de estar moderna con televisor grande en pared de piedra caliza, mostrando arte abstracto colorido. Sofá beige y mesa de mármol. Grandes ventanales dan a un jardín.
La tecnología Micro RGB utiliza micro luces LED independientes para rojo, verde y azul, con control individualizado de cada componente cromático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resultado es una reproducción mucho más precisa y fiel de las imágenes, con tonos puros, negros más profundos y un contraste elevado. Esta tecnología, impsulsado inicialmente por Samsung, prescinde de los filtros y la retroiluminación tradicional, lo que se traduce en una fidelidad cromática superior y una mejor consistencia incluso en escenas con cambios bruscos de luminosidad.

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Comparada con otras tecnologías, como Mini LED o Micro LED, el Micro RGB actúa como un puente evolutivo. Mientras que los Mini LED emplean diodos de entre 100 y 200 micrómetros y los Micro LED pueden llegar a los 20 micrómetros, el Micro RGB utiliza LEDs de tamaño similar al Mini LED, pero con control RGB individual, logrando niveles de detalle y uniformidad de color que superan a los paneles LED convencionales.

Por qué pueden ser má dudaderos los televisores Micro RGB

Uno de los puntos clave que diferencia al Micro RGB es su alta durabilidad. Los paneles basados en esta tecnología utilizan componentes 100 % sintéticos, lo que elimina procesos de degradación orgánica presentes en otras tecnologías como OLED.

Esto significa que la vida útil de los televisores Micro RGB puede alcanzar entre 60.000 y 80.000 horas de uso intensivo, posicionándose como una de las opciones más robustas del mercado.

Un perro pequeño de color canela sentado en un sofá gris oscuro, mirando atentamente un televisor que muestra un pájaro volando sobre un campo verde. Palomitas en la mesa.
Micro RGB ofrece una reproducción de imagen más fiel, con tonos puros, negros profundos y contraste elevado frente a paneles LED tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inmunidad al fenómeno conocido como “quemado” o burn-in —una retención permanente de imágenes estáticas— es otra ventaja fundamental. A diferencia de los paneles OLED, donde este problema puede generar preocupación entre los usuarios, los televisores Micro RGB no sufren de este desgaste.

Así se garantiza que la calidad de imagen se mantenga inalterable a lo largo de los años, incluso bajo un uso intensivo.

Estos televisores también cuentan con sistemas de control de iluminación avanzados, como el Micro RGB AI Engine Pro, un procesador impulsado por inteligencia artificial que analiza el contenido en tiempo real y ajusta automáticamente color, brillo y contraste.

Al optimizar el funcionamiento de cada fuente de luz y reducir el desgaste asociado a los sistemas tradicionales, se prolonga la vida útil del equipo sin sacrificar rendimiento.

Una televisión moderna en un living room - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Micro RGB no sufre quemado o burn-in, por lo que mantiene la calidad de imagen incluso con uso intensivo durante años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativa con otras tecnologías del mercado

El Micro RGB se posiciona entre los Mini LED y los costosos Micro LED, acercándose al rendimiento de los paneles OLED en cuanto a contraste y negros profundos, pero superando a estos en aspectos como brillo máximo —con picos de hasta 10.000 nits en los modelos más avanzados— y longevidad.

Mientras que los paneles OLED ofrecen contraste infinito y negros absolutos, sufre de riesgos de quemado y una vida útil algo menor. Los Mini LED, por su parte, ofrecen un brillo sobresaliente y un blooming residual muy controlado, pero no alcanzan la precisión cromática ni la inmunidad al desgaste del Micro RGB.

La tabla comparativa generalmente posiciona al Micro RGB como ideal para usuarios que buscan televisores para espacios muy iluminados, con uso intensivo, y que valoran la durabilidad y la consistencia en la calidad de imagen.

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