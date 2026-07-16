Edita tus fotos con la voz gracias a la nueva función de IA de Google Fotos

Google Fotos prepara una función que permitirá editar fotografías con inteligencia artificial mediante comandos de voz o texto en lenguaje natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Fotos está trabajando en una función que permitirá editar detalles de fotografías utilizando inteligencia artificial a través de la voz, activada mediante instrucciones en lenguaje natural que pueden dictarse o escribirse directamente , activada mediante instrucciones en lenguaje natural que pueden dictarse o escribirse directamente en la aplicación.

Por primera vez, tareas que hasta ahora requerían varios pasos manuales estarán al alcance de la voz, agilizando y simplificando la organización de las colecciones digitales.

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La base de esta innovación es la integración de la función “Ask Photos”, un sistema que ya había debutado en dispositivos Pixel 10 y que progresivamente se fue extendiendo a otros teléfonos Android. Con la nueva actualización, la aplicación permitirá modificar metadatos como la fecha, la ubicación o la descripción de una imagen a partir de comandos dictados o escritos.

Por ejemplo, será posible pedirle a la app que cambie la fecha de una foto, actualice la ubicación donde fue tomada, o añada una descripción utilizando una simple orden de voz o texto.

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La nueva herramienta de Google Fotos podrá modificar metadatos como la fecha, la ubicación y la descripción de una imagen. (Android Authority)

Cómo funcionará la edición por voz en Google Fotos

Las pruebas realizadas por Android Authority sobre la versión más reciente de Google Fotos muestran que el sistema de edición con IA ya estaría completamente operativo, aunque aún no ha sido liberado oficialmente para el público general.

El mecanismo se basa en el botón “Ask”, que aparece al visualizar una imagen dentro de la aplicación. Al pulsarlo, el usuario puede indicar mediante una frase lo que desea modificar: desde cambiar la fecha hasta actualizar la ubicación o pedir que se genere automáticamente una leyenda para la imagen.

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Lo novedoso es que la edición de metadatos en Google Fotos existía desde hace mucho tiempo, pero era un proceso manual. Con esta función, bastará con solicitar el cambio para que la inteligencia artificial ejecute la orden, eliminando varios pasos intermedios y reduciendo el esfuerzo necesario para mantener organizada la biblioteca fotográfica.

Según los desarrolladores que examinaron la versión en desarrollo, la herramienta ya funciona correctamente, lo que sugiere que Google podría habilitarla en cualquier momento para los usuarios de todo el mundo.

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El botón Ask permitirá pedir en Google Fotos cambios como actualizar la fecha, corregir la ubicación o generar una leyenda para la foto.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Qué se podrá editar y cómo será la experiencia en Google Fotos

La nueva función de Google Fotos permitirá modificar tres tipos de información clave en las imágenes: la fecha en que fue tomada la foto, la ubicación asociada y la descripción o leyenda de la imagen. El usuario podrá, por ejemplo, decir “cambia la fecha de esta foto al 15 de julio de 2022”, o “añade que esto fue en el cumpleaños de Ana”, y la aplicación procesará la orden automáticamente.

El cambio no implica solo comodidad, también tiene la capacidad de dictar instrucciones en lenguaje natural abre la puerta a una gestión avanzada de grandes volúmenes de imágenes, especialmente útil para quienes almacenan miles de fotos y necesitan mantenerlas correctamente clasificadas.

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Los comandos podrán ser dictados usando la voz o escritos, y la IA se encargará de interpretar la intención y realizar la modificación correspondiente en los metadatos.

La incorporación de Ask Photos también facilitará la adición automática de leyendas descriptivas. Por ejemplo, si el usuario solicita una descripción para una imagen, la inteligencia artificial generará y añadirá una leyenda basada en el contenido visual, enriqueciendo la información asociada a cada archivo.

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Google Fotos sumará la opción de añadir leyendas descriptivas automáticas a partir del contenido visual de cada imagen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta ahora, la función de edición asistida por IA no ha sido anunciada oficialmente por Google.

Como suele suceder con este tipo de filtraciones, todavía existe la posibilidad de que Google decida modificar algunos aspectos de la herramienta o incluso que opte por no incorporarla en la versión final de la aplicación. No obstante, el hecho de que la función ya opere correctamente en pruebas internas indica que el despliegue podría ocurrir próximamente.

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