El show de Franco Colapinto en el primer día del GP de Bélgica tras la victoria de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

El argentino de la Fórmula 1 festejó el triunfo de Argentina sobre Inglaterra

Franco Colapinto vivió la épica clasificación de la selección argentina a la final del Mundial 2026 sobre Inglaterra de forma acalorada. Luego de inundar las redes sociales con sus festejos, el pilarense arribó a Spa-Francorchaps para el primer día de actividad del Gran Premio de Bélgica con la camiseta albiceleste. El joven de 23 años habló del logro del combinado nacional y palpitó lo que será la carrera de la Fórmula 1, además de que hizo hincapié en su futuro en Alpine.

“Franco llega al Spa vistiendo la camiseta número 10 de Messi”, publicó la propia cuenta oficial de la Máxima en el arribo del corredor al mítico trazado. En su llegada, Colapinto también bromeó con los integrantes de Alpine, que en su gran mayoría son británicos y franceses. “¿Todo bien? Yo estoy feliz, ¿y vos?”, le comentó entre risas a una miembro del equipo de redes del team galo. Inmediatamente, empezó a cantar “Un minuto de silencio...”.

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La carrera principal en Bélgica, que se llevará a cabo desde las 10:00 (hora argentina), se disputará el mismo domingo que la final del Mundial 2026. “La carrera mucho no importa la verdad”, afirmó entre risas en diálogo con ESPN. “Va a ser complicado. Seguro que voy a estar mucho más nervioso por el partido que por la carrera”, agregó.

“Lo más importante es trabajar calladito. Es como lo hace la Selección y lo hicieron siempre. Hay que seguir peleándola. Es lo que nos caracteriza. Nunca darnos por vencidos en las oportunidades que tenemos, que son muy escasas en comparación a los europeos. Siempre damos el 120%. Es lo que tenemos en la sangre por cómo nos criaron y crecimos. Obvio, lo vemos en el fútbol y estamos orgullosos de que nos representen y muestren esa actitud en la cancha. Ayer fue una muestra increíble al mundo entero. Si bien es solamente un partido de fútbol, hay un condimento más. Estaba picantón. Es Inglaterra, metieron mucho huevo y no hablaron, se quedaron callados cuando los otros nos boludeaban”, comentó Franco.

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“Estamos muy orgullosos de ser argentinos. Es un día para recordar lo que somos. Es un orgullo que nos representen ellos. Defienden la camiseta de una manera que ningún otro equipo lo hace. Por eso es uno de los mejores equipos de la historia. Por estos partidos como en 1986 y 2026, Inglaterra no lo está. No queda en la historia del deporte pese a que crearon el fútbol”, destacó Colapinto.

El piloto albiceleste también hizo hincapié en las críticas por parte de los rivales en la previa del partido. “No hay que hablar tanto. Yo no entiendo cómo los rivales de Messi no aprenden más. Siguen hablando de Messi y diciendo boludeces antes del partido. Lo hacen calentar más. Juega mejor. Tengo un dolor en la garganta, hoy no podía hablar de lo que grité”, señaló.

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En esta misma línea, puntualizó en la actitud de los argentinos: “Lo vemos en el fútbol porque es el deporte que más nos atrae y genera. Somos los argentinos y nos representa. Todos lo hacen en su trabajo, lo mostramos en cada ámbito de nuestras vidas. Es algo que como argentinos tenemos todos. Siempre querer ganar con competitividad, pero nos callamos y demostramos en la cancha. No entienden los demás: nos subestiman, hablan mal y critican a Messi. Mi carrera es lo mismo. Es contra los argentinos. Eso nos da más fuerzas al final para seguir luchando. Lamentablemente, no va a parar. Siento que nos da más fuerzas. Yo soy uno contra miles, es más complicado”.

En otro plano, Franco Colapinto se refirió a su futuro en la Fórmula 1 y su continuidad en Alpine, algo que se puso en escena tras unas declaraciones del director Steve Nielsen. “Ojalá no tenga que esperar hasta el final de la temporada”, afirmó el argentino en diálogo con Motorsport, ya que todavía no fue confirmado para 2027. Hay que recordar que el pilarense se convirtió en piloto titular tras seis carreras en 2025 y recién fue oficializado para la temporada 2026 en noviembre del año pasado, en el marco del Gran Premio de Brasil. “No hablé absolutamente nada sobre el año que viene. Estoy concentrado únicamente en ir carrera por carrera e intentar sumar puntos”, comentó de forma tajante al ser consultado nuevamente sobre su futuro.

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“Creo que simplemente estoy feliz de estar acá y de estar rindiendo bien. Ha sido un buen año hasta ahora. Aunque, para ser sincero, estamos teniendo dificultades con el auto. No ha sido fácil. Aun así, sigo dando lo mejor de mí. Incluso en situaciones complicadas, como la de Silverstone la semana pasada, cuando tuvimos ese problema con el piso durante la clasificación. Terminé prácticamente último en la qualy, pero logré sumar puntos y adelantar a diez autos en la carrera. Son esos momentos en los que siento que este año estoy mucho más fuerte y con más confianza. El equipo me ha apoyado mucho”, destacó posteriormente.

A esto, en relación al presente y lo que será el GP de Bélgica, sumó: “Estoy feliz de estar acá. Por supuesto, estamos trabajando muchísimo para tratar de mejorar el auto, porque en este momento no es lo suficientemente rápido y los demás nos están alcanzando muy rápido. De hecho, creo que Racing Bulls ya nos superó, así que estamos haciendo mucho trabajo para mejorar el coche, hacerlo más rápido y solucionar nuestros problemas. Ese es el principal objetivo”.

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La actividad en Spa-Francorchamps iniciará el viernes a las 8:30 (hora argentina) con la primera práctica libre, que será seguida por la segunda a las 12:00. Tras los últimos ensayos a las 07:30 del sábado, se llevará a cabo la clasificación desde las 11:00. La carrera principal en Bélgica arrancará a las 10:00 del domingo.

El posteo de Alpine sobre la felicidad de Colapinto en Bélgica (@AlpineF1Team)

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE BÉLGICA DE FÓRMULA 1

Viernes 17 de julio

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Bélgica)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Bélgica)

Sábado 18 de julio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Bélgica)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

Carrera a 44 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Bélgica)