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El Mundial también se gana en Instagram: Haaland lidera, Vozinha sorprende y Messi suma 6 millones de seguidores

El análisis de más de 1.200 futbolistas muestra cómo las fases decisivas aceleran la conversación global, con aumentos millonarios de audiencia en pocos días y estimaciones de ingresos por publicaciones patrocinadas

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Haaland gana 12,5 millones de seguidores en Instagram en el Mundial 2026 y lidera el salto digital - crédito Reuters
Haaland gana 12,5 millones de seguidores en Instagram en el Mundial 2026 y lidera el salto digital - crédito Reuters

El Mundial 2026 no solo marca récords en el campo de juego. Instagram también se ha convertido en un terreno donde los jugadores disputan una competencia paralela: la de los seguidores y la influencia digital.

Un informe de MyBettingSites, que analiza el crecimiento de seguidores en Instagram de más de 1.200 futbolistas de las 48 selecciones presentes, revela cómo los cuartos de final y las semifinales han disparado las cifras de algunos nombres destacados y han consolidado nuevas estrellas en la conversación global.

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El análisis muestra, por ejemplo, que Erling Haaland, Jude Bellingham y Vozinha no solo destacan por su desempeño en la cancha, también por su habilidad para capitalizar la atención digital durante el torneo. Las cifras de seguidores y las ganancias estimadas por publicación patrocinada confirman que la competencia digital del Mundial es tan relevante como la deportiva.

Los jugadores Erling Haaland y Jude Bellingham (Reuters/Sam Navarro)
Los jugadores Erling Haaland y Jude Bellingham sumaron un gran número de seguidores durante los cuartos y semifinales de la Copa Mundial - (Reuters/Sam Navarro)

Cuál ha sido el jugador con más seguidores durante la Copa Mundial

Erling Haaland (Noruega) se posiciona como el jugador con más seguidores ganados en Instagram entre el 8 y el 16 de julio, período correspondiente a los cuartos de final y las semifinales. En solo ocho días, Haaland sumó 12,5 millones de nuevos seguidores, lo que representa un crecimiento del 22%. Este impulso lo lleva a un total de 69,5 millones de seguidores y le permite obtener hasta 695,900 dólares por cada publicación patrocinada.

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Jude Bellingham (Inglaterra), clave en la campaña de su selección, ocupa el segundo lugar con 5,6 millones de nuevos seguidores (+12,8%), alcanzando los 49,3 millones en total. Sus publicaciones ya alcanzan un valor estimado de 493,520 dólares.

En el tercer puesto, Cristiano Ronaldo (Portugal) continúa liderando el ranking global con más de 676 millones de seguidores y un incremento de 3,6 millones durante la etapa reciente.

Otros nombres que destacan por su crecimiento son Michael Olise (Francia), Oufa Shobeir (Egipto) y Julián Álvarez (Argentina), quienes sumaron más de un millón de seguidores cada uno en este tramo del torneo.

Messi suma 6,4 millones de seguidores en el Mundial 2026 y mantiene uno de los perfiles más valiosos en Instagram - REUTERS/Lee Smith
Messi suma 6,4 millones de seguidores en el Mundial 2026 y mantiene uno de los perfiles más valiosos en Instagram - REUTERS/Lee Smith

Top 5: Jugadores con mayor crecimiento en seguidores en cuartos y semifinales

  • Erling Haaland (Noruega): +12,532,394 seguidores (+22%)
  • Jude Bellingham (Inglaterra): +5,610,068 seguidores (+12,8%)
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): +3,626,881 seguidores (+0,5%)
  • Lamine Yamal (España): +3,157,945 seguidores (+6,9%)
  • Kylian Mbappé (Francia): +1,944,515 seguidores (+1,5%)

Vozinha: la gran revelación digital del torneo

El caso de Vozinha (Cabo Verde) ilustra cómo el Mundial puede transformar a jugadores menos conocidos en fenómenos virales. Vozinha lidera el ranking de seguidores ganados durante el torneo completo, con 29,3 millones de nuevos seguidores, lo que representa un crecimiento del 92,918%. Su cuenta, que inició el torneo con poco más de 31.000 seguidores, se acerca ahora a los 29,3 millones, y cada publicación patrocinada podría generarle más de 293.000 dólares.

Este salto lo posiciona como el futbolista con el mayor crecimiento porcentual y lo convierte en un referente de cómo la visibilidad global del Mundial puede impulsar carreras más allá del terreno de juego.

Noruega, gracias al efecto Haaland, lidera el crecimiento de seguidores por selección durante cuartos y semifinales, sumando más de 13,6 millones. Argentina registra un alza de 8,1 millones e Inglaterra de 7,7 millones, mientras que Egipto y Cabo Verde también se destacan entre los países con mayor crecimiento digital.

En el acumulado del torneo, Cabo Verde lidera con más de 32,5 millones de nuevos seguidores en su plantilla, seguido de Noruega (31,2 millones), Brasil (29,2 millones) y Argentina (24,6 millones).

Lionel Messi (Argentina) añade 6,4 millones de nuevos seguidores en el transcurso del Mundial, alcanzando un total de 513 millones. Sus publicaciones patrocinadas se ubican entre las más cotizadas, con ingresos estimados de más de 5 millones de dólares por posteo.

Los datos de MyBettingSites destacan que el Mundial 2026 trasciende el resultado deportivo. El crecimiento de seguidores, la atención mediática y la posibilidad de monetización digital posicionan a los jugadores en un nuevo escenario donde la influencia en redes sociales resulta tan valiosa como el rendimiento sobre el césped.

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