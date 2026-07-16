Economía

Tras el pase de la Selección a la final, Aerolíneas Argentinas lanzó dos vuelos especiales a Nueva York: se agotaron en 12 horas

La línea de bandera habilitó los pasajes a las 22 del miércoles, tras el triunfo ante Inglaterra. A las 10 de la mañana del jueves no quedaba un asiento

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Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Lionel Messi, de la selección de Argentina, es llevado en hombros por sus compañeros tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo en Atlanta, el miércoles 15 de julio de 2026 (AP Foto/Rebecca Blackwell)

A las 22 del miércoles, con el festejo del triunfo del partido ante Inglaterra todavía en las calles, Aerolíneas Argentinas abrió la venta de pasajes para dos vuelos especiales con destino a Nueva York para llevar hinchas a la final de la Copa del Mundo. A las 10 de la mañana de este jueves, los 540 asientos —270 por avión— ya no existían. Doce horas le bastaron a los argentinos para vaciar ambos vuelos.

Los dos servicios operarán con aviones Airbus A330 desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza hacia el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK). El primero parte el viernes 17 de julio a las 21:30; el segundo, el sábado 18 de julio a las 9:00, con margen suficiente para llegar a Nueva York antes del partido del domingo 19, cuando Argentina se medirá ante España en la final del torneo más importante y convocante en el mundo.

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Los precios, dada la demanda, no eran para nada accesibles. El más barato, en clase económica, estaba en los USD 5.000. La otra alternativa, en business, estaba en USD 10.000 por asiento.

La demanda, lejos de limitarse a esos dos vuelos, se disparó en todas las plataformas. Según datos de Despegar, las búsquedas de vuelos hacia Nueva York crecieron un 6.000% en las horas posteriores al pitazo final, frente a las dos semanas anteriores. “El Campeonato del Mundo tiene una capacidad única para unir a los argentinos y convertir un evento deportivo en una experiencia que no se olvida”, señaló la empresa de turismo en un comunicado. “La final representa el punto más alto de ese sentimiento y, una vez más, vemos cómo esa pasión se transforma en una fuerte intención de viaje”, agregó.

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Para quienes no lograron un lugar en los vuelos directos de la línea de bandera, la propia Aerolíneas ofrece una alternativa: dos vuelos diarios a Miami durante los días previos al partido, desde donde los pasajeros pueden conectar hacia Nueva York. Las salidas desde Ezeiza están programadas para el jueves 16 a las 8:00 y las 22:45; el viernes 17 a las 0:30 y las 22:45; y el sábado 18 a las 8:00 y las 22:45.

Aerolíneas Argentinas

El costo de viajar a ver la final

En materia de vuelos, Despegar detalla tres escenarios posibles. Desde Buenos Aires, un pasaje ida y vuelta con escalas, entre el 18 y el 21 de julio, cuesta $4.008.339 por persona e incluye mochila. Desde Atlanta, la misma estadía baja a $982.517 con vuelo directo ida y vuelta, mochila y equipaje de mano incluidos. La opción más accesible parte desde Miami: $601.351 por persona, con ida con escala y vuelta directa.

El alojamiento suma otra presión al presupuesto. Una habitación para dos personas por tres noches en un departamento ronda los $998.000, mientras que la opción más económica en hoteles se ubica cerca de los $778.000. Los precios varían según la zona: quedarse en Manhattan implica un gasto mayor que optar por Brooklyn u otras áreas de la ciudad.

El acceso al partido es, con diferencia, el rubro más oneroso. Los tickets para la final Argentina-España, en la reventa oficial, oscilan entre USD 7.000 y USD 39.000 según la ubicación. Los asientos más baratos corresponden a los sectores superiores del estadio; los más caros, a las zonas de hospitalidad, que incluyen servicios adicionales dentro del recinto. La capacidad limitada del estadio sede de la final presiona aún más los precios hacia arriba.

Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
RS Fotos

La historia detrás del regreso a Nueva York

Que Aerolíneas opere vuelos a Nueva York tiene un trasfondo que va más allá del Mundial. En el marco de un proceso de reestructuración de la compañía, que implicó la eliminación de rutas deficitarias, Aerolíneas había dejado de volar a la Gran Manzana en agosto de 2024. La decisión, por aquel entonces, también incluyó el cierre de la ruta a La Habana.

Según informó la empresa, el tramo Ezeiza-JFK nunca había sido rentable: en solo febrero y marzo de 2024 generó pérdidas de cerca de USD 250.000, con una proyección anual que superaba el USD 1 millón en rojo. Los recursos liberados por esa decisión se destinaron a reforzar frecuencias a Miami, Madrid y el Caribe.

De esta forma, los vuelos del 17 y 18 de julio no implican una reapertura de la ruta a Nueva York, sino operaciones puntuales dentro del esquema de refuerzos que la aerolínea programó a lo largo del torneo para acompañar la demanda hacia las distintas sedes donde jugó la Selección. Según señaló la compañía a Infobae, si bien los pasajes están agotados, recomiendan chequear la web de la aerolínea ya que podrán liberarse asientos pendientes de emisión o que hayan sido comprados por agencias de viajes.

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