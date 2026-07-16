La recuperación del comercio de petróleo por el estrecho de Ormuz pierde impulso en medio de la escalada entre EEUU e Irán

Varias personas se bañan en la orilla mientras un carguero permanece fondeado en el estrecho de Ormuz, frente a la costa de Bandar Abbas, Irán, el 30 de junio de 2026 (Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP)

La recuperación del tráfico petrolero por el estrecho de Ormuz, que había repuntado tras el acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, perdió impulso esta semana en medio de una nueva escalada de ataques entre ambos países que ha vuelto a poner en duda la estabilidad de una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el comercio de crudo.

Según datos de la firma de inteligencia de mercados Kpler, el tránsito confirmado de petróleo crudo y condensado por el estrecho cayó un 62%, hasta 4,1 millones de barriles diarios, mientras que las cargas despachadas desde la región retrocedieron un 47%.

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La firma señaló que, pese a la fuerte caída, el paso de nuevos cargamentos continúa, lo que indica que la vía marítima permanece “selectiva antes que cerrada” por completo.

Sin embargo, los renovados ataques, el refuerzo del bloqueo naval estadounidense y una menor disponibilidad de operadores de buques cisterna convencionales están debilitando la confianza de navieras y aseguradoras para operar en la zona.

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Escalada militar sin tregua

Una valla publicitaria con la imagen del presidente de EEUU, Donald Trump, dentro de un ataúd, exhibida en un edificio de Teherán, el 15 de julio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS/archivo)

El deterioro en el tráfico marítimo se produce en paralelo a una intensificación de los combates entre Washington y Teherán. Estados Unidos amplió el jueves sus ataques hacia el norte de Irán, golpeando por primera vez en esta ola de violencia zonas cercanas a la capital, Teherán, además de la provincia de Semnán, donde se concentra parte de la producción de misiles balísticos y el programa espacial iraní. Según la prensa estatal iraní, funcionarios del país afirman que los bombardeos estadounidenses ya han causado más de 35 muertos y 300 heridos.

Las fuerzas estadounidenses también dispararon el miércoles contra el petrolero Belma, con bandera de Curazao, que se dirigía hacia la isla de Jarg, la principal terminal exportadora de crudo iraní en el golfo Pérsico. Una aeronave estadounidense inutilizó la embarcación tras, según el Comando Central, “ignorar múltiples advertencias”.

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Irán, por su parte, respondió el jueves con ataques de misiles y drones contra Bharein, Jordania y Kuwait, países que albergan fuerzas estadounidenses en la región. El coronel Ebrahim Zolfaghari, portavoz del ejército iraní, advirtió que Teherán podría “aplastar toda la infraestructura de la región” si Estados Unidos ataca puentes y plantas de energía iraníes, como había amenazado el presidente Donald Trump.

El petróleo, entre la escalada y el mercado

El precio del crudo Brent, la referencia internacional, se mantenía el jueves por encima de los 85 dólares por barril, más de un 15% por encima del nivel previo a la guerra, aunque todavía lejos de los casi 120 dólares alcanzados en el momento más álgido del conflicto. Según Kpler, el mercado global ha logrado hasta ahora absorber la disrupción gracias a rutas de exportación alternativas y a una demanda china más moderada, lo que ha evitado un salto de precios más pronunciado pese a la magnitud de la caída en el tránsito por Ormuz.

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Con todo, la firma advirtió que la verdadera prueba para los productores del Golfo no pasa por sostener envíos puntuales durante las treguas, sino por lograr “un ciclo de carga repetible”, es decir, un flujo estable de exportaciones que no dependa únicamente de las pausas entre episodios de escalada.

Un frente diplomático que no cede

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión bilateral con el primer ministro iraquí, Alí al-Zaidi, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 14 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci/archivo)

Pese a la violencia, Trump insistió el miércoles en que un acuerdo de paz con Irán sigue siendo posible. “No les gusta lo que estamos haciendo, y sí quieren llegar a un arreglo”, dijo el mandatario en el U.S. Army War College, en Pensilvania. Mediadores como Pakistán continúan intentando acercar a ambas partes, aunque reconocieron que la tarea “se está volviendo cada vez más difícil”, en palabras del portavoz de la cancillería paquistaní, Tahir Andrabi.

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Trump también afirmó que Teherán liberó como gesto de buena voluntad a Dena Karari, ciudadana estadounidense-iraní detenida desde 2024 y acusada de espionaje, según confirmó su abogado, Jared Genser.