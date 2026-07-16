La salida del ministro de Defensa desató protestas en Ucrania y una crisis interna en el Ejército

Manifestantes protestan en Kiev contra la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de reemplazar a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

Miles de personas se manifestaron el jueves en varias ciudades de Ucrania para protestar por la destitución del popular ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov, en medio de una creciente disputa dentro de la cúpula militar que obligó al presidente Volodimir Zelensky a pedir “unidad” para evitar una fractura en las fuerzas armadas.

Reporteros de la AFP presenciaron en Kiev cómo más de mil personas se congregaron en una plaza céntrica, entonaron el himno nacional ucraniano, agitaron banderas de Ucrania y de la Unión Europea, y corearon consignas como “vergüenza” y “que vuelva Fedorov”. Medios locales informaron de protestas similares en otras ciudades, entre ellas Lviv, Odesa y Dnipró.

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Manifestantes protestan en Lviv contra la decisión del presidente Volodymyr Zelensky de reemplazar a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Roman Baluk)

Fedorov, designado hace apenas seis meses, se había ganado fama de reformista dentro de un ejército desgastado por más de cuatro años de guerra contra la invasión rusa. Su salida se produjo el miércoles por la noche, cuando anunció que dejaba el cargo y calificó su paso por el ministerio como “un gran honor para servir al pueblo ucraniano”, en el marco de una remodelación de gabinete ordenada por Zelensky que también incluyó la salida del primer ministro.

Una interna que llega a la luz pública

El entonces ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, en una conferencia de prensa en Kiev el 1 de julio de 2026, dos semanas antes de su destitución (REUTERS/Alina Smutko/archivo)

Zelensky no dio explicaciones oficiales sobre la destitución, pero los manifestantes y buena parte de la clase política la interpretaron como el desenlace de una pulseada interna entre Fedorov y el comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky.

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Este jueves, Fedorov rompió el silencio y lanzó duras críticas públicas contra Syrsky, a quien acusó de “dividir al país” en lugar de concentrarse en derrotar a Rusia.

“En esta configuración, personalmente no sé cómo ganar la guerra”, dijo el ex ministro ante la prensa, y cuestionó la burocracia y la falta de flexibilidad del alto mando militar. También afirmó que Syrsky había impulsado su salida mediante un ultimátum dirigido a Zelensky tras meses de tensiones.

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El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Syrsky, en una entrevista con Reuters en la región de Kharkiv, en enero de 2024 (REUTERS/Valentyn Ogirenko/archivo)

Zelensky, por su parte, evitó tomar partido públicamente y pidió “unidad”, al reconocer que el ministerio de Defensa y el comando militar prácticamente no se hablaban entre sí. “Un presidente en tiempos de guerra no debería tener que elegir en una situación así, honestamente”, dijo el mandatario, en una aparición conjunta con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Kiev.

Syrsky, en un comunicado, defendió su gestión y llamó a “concentrarse en la guerra”. Sin embargo, uno de sus comandantes más cercanos, señalado como posible sucesor, salió en defensa de Fedorov: el comandante de las Fuerzas Conjuntas, Mykhailo Drapaty, sostuvo que el Ejército “necesita cambios” y agradeció a Fedorov por “no tener miedo de enfrentar los problemas”.

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Renuncias en cadena y malestar social

Manifestantes protestan en Kiev contra la decisión del presidente Volodímir Zelenski de reemplazar a Mykhailo Fedorov como ministro de Defensa, el 16 de julio de 2026 (REUTERS/Thomas Peter)

La crisis derivó además en la renuncia del subcomandante de la Fuerza Aérea ucraniana, Pavlo Yelizarov, quien calificó como un honor haber trabajado junto a Fedorov y sostuvo en su carta de renuncia: “Me sumé a las fuerzas de defensa en 2022 para ganar, no para simular que hacía algo”. Varios legisladores, por su parte, intentaron frenar el recambio negándose a votar el nombramiento de un reemplazante.

En las calles, la indignación era palpable. “Creo que su destitución es una bofetada al pueblo ucraniano”, dijo a la AFP Vlada Roman, empresaria de 30 años, quien expresó su esperanza de que Zelensky reconsidere la decisión, a quien acusó de “tener miedo de la gente eficaz”.

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Analistas señalaron que Zelensky optó por respaldar a su jefe militar de confianza por sobre un ministro que, pese a su popularidad, había generado fricciones con generales y proveedores de drones al impulsar reformas y combatir la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

“Realmente empezó a implementar muchas reformas útiles que amenazaban ciertos intereses creados”, explicó el analista político Anatoliy Oktysiuk, quien consideró que Zelensky “se debilitó políticamente” con esta decisión.

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Bajo la gestión de Fedorov, Ucrania había aumentado significativamente los salarios de los soldados y delineado un plan de desmovilización escalonada. Zelensky evalúa al ex ministro del Interior Igor Klymenko como su reemplazante.