Juicio por el crimen de “Lechuga” Pérez Algaba: qué reveló la autopsia al cuerpo de la testigo clave hallada muerta

Fernando "Lechuga" Pérez Algaba

Ariana Yael González, una testigo clave del juicio por el crimen del empresario Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, fue hallada muerta el lunes pasado en un departamento de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Si bien la investigación recién comienza, la Justicia ya tiene un su poder un elemento de importancia para la causa: el resultado de la autopsia.

Fuentes con acceso al expediente indicaron a Infobae que los exámenes forenses revelaron que la mujer murió por ahorcamiento. El dato no sorprende a los investigadores, ya que González estaba colgada con una soga desde una ventana. Para cuando llegaron las autoridades al lugar, la víctima estaba sin signos vitales.

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De acuerdo con los primeros datos de la investigación, que lleva adelante el fiscal Adrián Arribas, la mujer fue encontrada por la familia junto con personal policial, después de que un vecino observara por una ventana que González estaba colgada de una ventana que da al interior del edificio en el que vivía.

A partir de ahí, el fiscal Arribas dispuso medidas periciales y la producción de pruebas para esclarecer si se trató de un suicidio, existió instigación o fue un homicidio.

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Con el correr de los días, los investigadores obtuvieron más datos de relevancia que permiten delinear una hipótesis. De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los detectives que estuvieron en la escena secuestraron el celular de la mujer y hallaron en el departamento una nota con información para desbloquear el teléfono.

Una vez lograron acceder al contenido, los investigadores descubrieron que González presuntamente le envió mensajes de Whatsapp a su madre y su hermano, en los que les habría indicado que tenía decidido quitarse la vida.

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El celular todavía deberá ser peritado por expertos de la Policía Federal Argentina y de acuerdo con lo que señalaron a Infobae, el fiscal Arribas citó a declarar como testigos a los dos familiares que recibieron los mensajes de la mujer.

En ese sentido, las fuentes señalaron otro dato que también refuerza la hipótesis de que se trataría de un suicidio: según dijeron, después de que se relevó toda la casa de la mujer, no no se descubrió ningún indicio de que haya habido otra persona en el lugar o alguna señal de criminalidad en el departamento. “Estamos haciendo el relevamiento de cámaras también, que se tiene que incorporar todavía a la causa”, adelantó uno de los colaboradores en la investigación, cuya calificación todavía es “averiguación de causales de muerte”.

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González había declarado en el juicio como testigo principal, dado que residía en la vivienda donde fue asesinado el empresario y había sido pareja de Maximiliano Pilepich, uno de los tres acusados condenados a prisión perpetua por decisión de un jurado popular.

La valija donde apareció parte del cuerpo de "Lechuga"

Durante el debate oral, la mujer sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°9 de Lomas de Zamora que Pilepich era el propietario del terreno donde se cometió el crimen y lo describió como “un manipulador, narcisista y un enfermo”.

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En su declaración, llegó a gritar que no tenía la culpa de haberse enamorado de un asesino y señaló también a Nahuel Vargas y Matías Gil, los otros dos condenados por el homicidio.

El juicio por el crimen de “Lechuga”

El pasado 6 de julio, los 12 integrantes del jurado popular fallaron de manera unánime contra los tres principales implicados en el asesinato de Pérez Algaba, un hecho ocurrido hace más de tres años y cuyas circunstancias incluyeron el hallazgo de los restos de la víctima en valijas arrojadas en un arroyo de Ingeniero Budge.

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La sentencia se conocerá en una audiencia de cesura que se llevará adelante en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de Lomas de Zamora.

Durante la jornada de alegatos, la fiscal Marcela Diamundo y la querella, representada por Baños y Sebastián Queijeiro, habían solicitado la máxima pena prevista en el Código Penal.

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Las defensas, en tanto, pidieron las absoluciones y, de manera subsidiaria, reclamaron que sus clientes sean juzgados por encubrimiento.

La causa judicial mantiene a otros imputados pendientes de juicio: la gestora Flavia Bomrad, el comisario Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Luis Contreras enfrentarán un proceso ordinario en el mismo tribunal, aunque aún no hay fecha definida.

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