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Amenazas contra menores exponen una nueva forma de reclutamiento de pandillas en Panamá

Las autoridades detuvieron a nueve sospechosos en San Miguelito y Pedregal durante acciones dirigidas contra organizaciones vinculadas con delitos de alto impacto

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La Operación Harpía permitió la captura de siete personas en San Miguelito y el decomiso de presunta droga y otros indicios vinculados a la investigación. Cortesía MP
La Operación Harpía permitió la captura de siete personas en San Miguelito y el decomiso de presunta droga y otros indicios vinculados a la investigación. Cortesía MP

Las pandillas en Panamá volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades tras una nueva ofensiva del Ministerio Público y la Policía Nacional que dejó nueve presuntos integrantes de estructuras criminales aprehendidos en las provincias de Panamá y la zona este de la capital.

Uno de los casos más preocupantes surgió en San Miguelito, donde la investigación reveló que un grupo delictivo no solo estaría vinculado con homicidios, armas y drogas, sino que además amenazaba a menores de edad para obligarlos a integrarse a la organización, una modalidad de reclutamiento forzado que las autoridades consideran una de las expresiones más graves del fenómeno pandilleril.

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La principal acción se desarrolló mediante la Operación Harpía, ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los allanamientos, realizados en Valle de Urracá y otros puntos del distrito de San Miguelito, permitieron la captura de siete personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal investigado por homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, porte ilegal de armas y delitos relacionados con drogas.

La Fiscalía investiga a una estructura criminal que, según las pesquisas, amenazaba y agredía a menores de edad para obligarlos a integrar la pandilla. Cortesía MP
La Fiscalía investiga a una estructura criminal que, según las pesquisas, amenazaba y agredía a menores de edad para obligarlos a integrar la pandilla. Cortesía MP

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un fusil, presunta droga y otros indicios que ahora forman parte de la investigación. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presunta estrategia utilizada por la organización para fortalecer sus filas.

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Según la Fiscalía, la investigación documentó que integrantes del grupo amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a incorporarse a la pandilla, una práctica que refleja la presión ejercida por estas estructuras sobre jóvenes que residen en comunidades vulnerables y que, en muchos casos, terminan involucrados en actividades delictivas bajo intimidación.

En un segundo operativo desarrollado en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita capturó a otros dos presuntos integrantes de la pandilla Los HP, organización investigada por homicidios, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas capturas están relacionadas con la Operación Bastión, desarrollada semanas atrás, mediante la cual las autoridades realizaron 13 allanamientos y seis aprehensiones con el objetivo de desarticular esa estructura criminal que operaba en ese sector de la capital.

Los operativos forman parte del Plan Firmeza, la estrategia impulsada por el Gobierno para contener el crecimiento de la violencia asociada a las pandillas y al narcotráfico.

Durante la Operación Harpía, las autoridades decomisaron un fusil presuntamente vinculado con las actividades de la estructura criminal investigada. Cortesía MP
Durante la Operación Harpía, las autoridades decomisaron un fusil presuntamente vinculado con las actividades de la estructura criminal investigada. Cortesía MP

En paralelo, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 186 personas por diversos delitos. Del total, 108 eran requeridas por oficio judicial, 36 fueron detenidas por microtráfico, nueve en flagrancia, una por narcotráfico y 32 por faltas administrativas. Además, se realizaron 39 allanamientos, se decomisaron cinco armas de fuego, 337 paquetes de droga, municiones y vehículos vinculados a investigaciones criminales.

La nueva ofensiva ocurre en un contexto de creciente preocupación por la evolución de las pandillas en Panamá. Aunque las autoridades sostienen que el número de grupos identificados ha disminuido, advierten que las organizaciones restantes se han vuelto más violentas y especializadas.

De acuerdo con información divulgada recientemente por la Policía Nacional, actualmente operan 121 grupos pandilleriles en el país, frente a los 180 identificados anteriormente. Sin embargo, esa reducción no significa que el problema haya disminuido, ya que muchas de esas estructuras se han fragmentado y ahora funcionan como células vinculadas a organizaciones criminales de mayor alcance relacionadas con el narcotráfico internacional.

Las autoridades identifican al menos ocho grandes estructuras que concentran buena parte de la actividad criminal: Bagdad, Calor Calor, RG4AL, Mafia Filipina, Roca, Los HP, Killa y Sinaloa, organizaciones que mantienen redes de grupos asociados en distintos puntos del país y que disputan territorios utilizados para el almacenamiento, distribución y transporte de drogas.

Fotografía en tono sepia de tres personas encapuchadas con rostros ocultos, dos sostienen fusiles y uno una pistola, de pie frente a una pared con graffiti.
De acuerdo con la Policía Nacional, las pandillas que permanecen activas en Panamá operan mediante células más pequeñas, pero con mayor capacidad para cometer delitos violentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos oficiales, durante 2026 las autoridades han capturado 242 presuntos pandilleros, de los cuales 186 están vinculados a homicidios y otros 56 a tentativa de homicidio, como resultado de cerca de 250 operaciones desarrolladas en conjunto por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las investigaciones también han detectado un cambio en las estrategias de reclutamiento. La Policía ha advertido que varias pandillas están captando jóvenes que abandonan el sistema educativo o provienen de hogares vulnerables, ofreciéndoles dinero, protección o alojamiento para incorporarlos a actividades delictivas.

El caso detectado en San Miguelito representa un paso más allá: el uso de amenazas y agresiones contra menores para forzar su ingreso a estas organizaciones.

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