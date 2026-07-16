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David Beckham y los músicos de Airbag juntos en el palco: la postal más inesperada del Mundial

Pato y Guido Sardelli vieron el choque entre Argentina e Inglaterra cerca del exfutbolista británico y su familia. Las fotos

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Argentina venció a Inglaterra en uno de los duelos más esperados del Mundial 2026 y, como cada vez que la Selección sale a la cancha, las tribunas del estadio se llenaron de hinchas, cánticos y festejos que recorrieron el mundo. Pero en esta semifinal, las cámaras no solo captaron la pasión de los argentinos, sino también una escena inesperada que mezcló fútbol, música y cultura pop internacional: los hermanos Patricio y Guido Sardelli, fundadores y miembros de Airbag, compartieron palco con David Beckham y su familia, regalando una de las postales más sorprendentes de la noche.

Los músicos argentinos viajaron especialmente a Estados Unidos para presenciar el partido, apenas unas horas antes de tener que dar un show en Mar del Plata. La imagen de los Sardelli a tan solo metros del exfutbolista británico, su esposa Victoria, y sus hijos no tardó en hacerse viral. Las publicaciones en redes sociales y la circulación de fotos y videos generaron toda clase de comentarios y bromas sobre el contraste entre la seriedad de los Beckham y el estilo relajado de los Sardelli, quienes lucieron ropa casual y gorras en el entorno exclusivo del palco.

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Una de las historias de Instagram más comentadas fue la que compartieron los propios músicos. “No sé cómo pero mañana nos vemos en mdq”, escribieron, junto a emojis de asombro y la bandera argentina, en alusión a los conciertos que tienen pactados en la ciudad balnearia.

En otra imagen que circuló por redes, Guido bromeó ante la derrota contra el equipo inglés. “Mi querido amigo David no lo podía creer, y el Beckham jr menos…”, en alusión a la sorpresa de la familia Beckham por compartir palco con los músicos argentinos. El artista logró fotografiar al histórico futbolista del Manchester United de espaldas, atento al partido, mientras el estadio brillaba bajo la luz artificial y las tribunas estaban repletas.

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El relato de la noche siguió con un nuevo posteo de Patricio, también replicado por la cuenta de fans: “Hoy Atlanta, ¡mañana tocamos en MDQ! No sé cómo, pero nos vemos. Lo que se vivió hoy no tiene sentido”. En la imagen, los dos hermanos posaron en el palco, con la cancha iluminada y repleta de hinchas emocionados por el histórico momento que vivieron gracias al triunfo del conjunto albiceleste.

La repercusión fue inmediata: las imágenes y videos circularon por todas las redes sociales, acompañados de mensajes de asombro, humor y celebración por parte de los fans. Muchos destacaron la espontaneidad de los Sardelli, mientras otros fantasearon con la posibilidad de una amistad entre Airbag y Beckham después de la anécdota. Las frases de los músicos, cargadas de humor y sorpresa, reforzaron la idea de estar viviendo algo fuera de lo común: “Lo que se vivió hoy no tiene sentido”. El ida y vuelta con los seguidores y la viralidad de los posteos convirtieron la experiencia de los músicos en uno de los temas más comentados de la noche, junto al triunfo de la Selección.

La postal de los Sardelli en el palco junto a la familia Beckham sintetizó la singularidad de la jornada: fútbol, música y cultura pop global se mezclaron en el escenario del Mundial. El contraste entre la formalidad británica y la frescura argentina quedó plasmado en cada imagen y en los comentarios que inundaron las redes. Mientras la Selección festejaba el pase a la final en la cancha y millones de argentinos celebraban en todo el mundo, los fundadores de Airbag sumaron un capítulo inesperado a la crónica del Mundial 2026: de Atlanta a Mar del Plata en tiempo récord, con una foto para el recuerdo y una anécdota que ya forma parte de la leyenda.

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